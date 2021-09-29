Apache Lucene 是一个完全用 Java 编写的免费开源搜索引擎库。Lucene 主要因其搜索引擎的实现而闻名。为了增强其功能，衍生出了多个项目，Elasticsearch 就是其中之一。

Lucene 使用文档作为主要的搜索和索引单元。它将所有文档内容索引并存储到以关键字为中心的数据结构中，因此 Lucene 可以实现极快的搜索响应时间。存储在 Lucene 上的内容可以来自各种来源，包括网站、文件系统和 PostgreSQL 等数据库。

要了解更多有关 PostgreSQL 的信息，请阅读“数据库深入探究：PostgreSQL”。