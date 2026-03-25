对许多组织而言，避免数据碎片化并不容易。企业管理的数据量正在爆炸式增长，其中大部分是非结构化数据。2025 年的研究发现，仅有 26% 的首席数据官确信其组织能够以产生业务价值的方式使用非结构化数据。2

在现有旧版系统的基础上持续增加新的软件即服务 (SaaS) 工具、云平台和业务应用程序，也会让本已复杂的环境变得更加复杂（这种现象通常被称为 SaaS 蔓延）。

为了实现统一的数据，组织可以利用多种策略，包括数据集成、整合、数据治理和数据编织架构。但应对数据碎片化还需要思维方式的转变——调整文化和工作方式，以支持将数据作为战略资产。

数据碎片化有两种类型。本页面关注的是组织数据在系统和环境中不受控制地扩散。不过，该术语也可以指一种有目的的数据库管理系统 (DBMS) 和文件系统性能优化策略。