在混合环境和云优先环境中，了解 TCO 对于使技术投资与业务成果相匹配至关重要。它使组织能够超越表面定价，揭示出 IT 决策真正的财务影响。

例如，假设某组织希望增加更多数据存储，并正在决定选择本地部署方案、增加更多云存储，或两者结合。

购买额外的内部服务器需要在硬件、网络基础设施和数据中心空间方面进行更大的前期投入。现场运维还可能带来人员、维护、升级和电力成本的增加。然而，这种方案可以提供更高的安全性和控制力，而这些特质本身也具有价值。

云存储的订阅方案所需前期投入显著减少，开销也更低——由供应商处理硬件维护、安全、数据中心运维等事务。这种解决方案还具有更强的可扩展性，对于需要这种灵活性的公司而言，这一属性可能价值不菲。

虽然初始成本较低，但云存储通常伴随着额外费用，例如基于资源消耗的月度支出、数据流出费，或为满足本地系统与云端之间数据传输而升级网络套餐的费用。 在两种方案中，都可能存在与数据迁移相关的成本（如花费的迁移时间，或云存储情况下的迁移费用），以及员工学习新系统所花费的时间成本。

TCO 是组织在评估 IT 产品和服务时需要考虑的一项重要计算。云计算、软件即服务 (SaaS)、基础设施即服务 (IaaS) 等技术与其传统的本地部署前身相比，具有不同的财务优势和劣势。



TCO 可以帮助企业判断某个产品或服务是否提供了足够业务价值以支持其采用。通过提供更准确的产品总成本财务图景，TCO 还有助于改善资源分配、预算管理、供应商评估等。