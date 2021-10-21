什么是数据库即服务 (DBaaS)？

主数据存储能够提供灵活的数据模型，包括关系数据库和基于文档的数据存储。它们通常支持通用查询语言（例如各类 SQL 实现）和通用数据建模工具。大多数设计的重点在于维护数据完整性。它们具备高度灵活性，是大多数应用程序的可靠选择。主数据存储的示例包括 MySQL、MongoDB 和 PostgreSQL。

相比之下，辅助数据存储擅于执行少量专项任务，但并非强大的通用工具。此类存储可提供受限的数据模型或有限的查询功能，但在特定领域的性能表现尤为出色。这类存储的示例包括 Redis、etcd、Elasticsearch 和 JanusGraph。

如果这类数据库完全符合应用程序的需求，则可通过辅助数据存储来获得优异性能，否则应坚持使用主数据存储。