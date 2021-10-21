什么是数据库即服务 (DBaaS)？

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数据库即服务 (DBaaS) 是一种云计算服务，用户无需购买和设置硬件、安装软件或自行管理系统即可访问并使用数据库软件。
在 DBaaS 中，云供应商负责处理从定期升级到备份，以及确保数据库系统 24x7 全天候可用和安全等所有事务。
DBaaS 和云数据库市场是增速最快的软件即服务 (SaaS) 市场之一，预计到 2025 年将增长至 3200 亿美元。数据库和数据仓库供应商已加入老牌云供应商的行列，提供其软件的托管版本，使客户能够充分利用云计算的诸多优势来满足其应用程序的数据存储、搜索和访问需求。
与在本地部署数据库管理系统相比，DBaaS 可为您的组织提供显著的财务、运营和战略优势：
主要的云供应商提供各种 DBaaS 选项，包括关系型数据库管理系统 (RDBM)，以及非关系型或 NoSQL 数据库，如文档和列存储。
为您的企业物色合适的 DBaaS 提供商，需要确定哪种技术与企业应用程序最匹配，然后还要确保提供商能够为此提供支持。该流程的前期阶段可能较为复杂，因为不存在适用于所有应用程序的 DBaaS“万能”方案。因此往往需要权衡取舍，有时还会涉及细微差异。以下是您需要考虑的一些具体因素。
主数据存储能够提供灵活的数据模型，包括关系数据库和基于文档的数据存储。它们通常支持通用查询语言（例如各类 SQL 实现）和通用数据建模工具。大多数设计的重点在于维护数据完整性。它们具备高度灵活性，是大多数应用程序的可靠选择。主数据存储的示例包括 MySQL、MongoDB 和 PostgreSQL。
相比之下，辅助数据存储擅于执行少量专项任务，但并非强大的通用工具。此类存储可提供受限的数据模型或有限的查询功能，但在特定领域的性能表现尤为出色。这类存储的示例包括 Redis、etcd、Elasticsearch 和 JanusGraph。
如果这类数据库完全符合应用程序的需求，则可通过辅助数据存储来获得优异性能，否则应坚持使用主数据存储。
数据库引擎的选择至为关键，该引擎不仅要完全匹配应用程序的当前要求，还要具备满足未来需求的扩展能力。分布式系统相较于单节点系统更难构建、管理和维护，而且可能会以牺牲可用功能或性能为代价来实现其无限水平可扩展性。
如果不进行实际测试，通常无法准确了解数据库的能力和功能将如何满足应用程序的要求。由于开始在 DBaaS 产品上进行构建非常简单（且经济实惠），因此选择过程的一个关键部分应该是创建和探索原型。
这使您能够评估应用程序向数据库发送实际请求时的响应时间，并观察其在生产环境中面临混合操作及流量压力下的性能表现。
由于 DBaaS 产品通常与完整的云平台集成，因此比较提供商的整体产品也很重要，而这些产品超出了数据库本身的特性和功能范围。
查看这篇博客文章，了解更多关于如何为应用程序选择数据库的信息。
大多数 DBaaS 产品都包含集成管理工具，可简化配置、监控和维护数据库的过程。这些工具设有记录、密钥管理和活动跟踪功能。通过一组通用 API 调用来配置和管理不同的数据库引擎，可简化并标准化开发过程。
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