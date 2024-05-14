数据结构通常跨越多个表，这些表可以通过主键或外键连接在一起。这些唯一标识符表明了表之间存在的不同关系，这些关系通常通过不同类型的数据模型来说明。分析师使用 SQL 查询来组合不同的数据点并汇总业务绩效，使组织能够获得洞察分析、优化工作流并发现新机会。

例如，假设您的公司维护着一个包含客户信息的数据库表，其中包含帐户级别的公司数据。可能还有一个不同的表，用于描述与该帐户对应的所有单个交易。这些表可以一起提供购买特定软件产品的不同行业的信息。

客户表的列（或字段）可能包括客户 ID、公司名称、公司地址、行业等；交易表的列可能包括交易日期、客户 ID、交易金额、付款方式等。这些表可以通过共有的客户 ID 字段连接在一起。因此，您可以通过查询该表来生成有价值的报告，例如，按行业或公司划分的销售报告，这些报告可以向潜在客户传递消息。

通常，关系型数据库也与事务型数据库相关，而后者会批量执行命令或事务。用于说明这一点的一个广为人知的示例便是银行转账。从一个帐户中提取规定的金额，然后将其存入另一个帐户。取款和存款的金额均为全额，而此交易不能存在任何片面性。交易具有特定的属性。ACID（缩写）属性的定义如下：

原子性：对数据的所有更改都像单个操作一样进行。也就是说，要么执行所有更改，要么不执行任何更改。

一致性：数据从始至终保持一致状态，增强了数据完整性。

隔离性：某个事务的中间状态对其他事务不可见，因此并发运行的事务看起来是序列化的。

持久性：在事务成功完成后，即使系统发生故障，对数据的更改仍然会持续存在并且不会被撤消。

这些特性确保了可靠的事务处理。

关系数据库与关系数据库管理系统

关系数据库基于关系数据模型组织数据，而关系数据库管理系统 (RDBMS) 是对基础数据库软件的更具体的引用，使用户能够进行维护。这些程序允许用户在系统中创建、更新、插入或删除数据，并且它们提供：

数据结构

多用户访问

权限控制

网络接入

流行的 RDBMS 系统示例有 MySQL、PostgreSQL 和 IBM DB2。此外，关系数据库系统与基本数据库管理系统 (DBMS) 的不同之处在于，它将数据存储在表中，而 DBMS 则以文件形式存储信息。