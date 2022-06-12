SQL 数据库与 NoSQL 数据库：有什么区别？

SQL 的价值在于确保数据的有效性，而 NoSQL 的优势则在于大数据的快速可用性。当公司因需求变化而需要扩展时，这也是一个不错的选择。NoSQL 数据库具有易用性、灵活性与高性能三大优势。

当存在大量（或不断变化）的数据集时、处理灵活的数据模型或不适合关系模型的需求时，NoSQL 也是不错的选择。处理大量非结构化数据时，文档数据库（例如 CouchDB、MongoDB 和 Amazon DocumentDB）是理想之选。若需快速访问键值存储库且无需强完整性保证，Redis 或许是理想选择。当需要在大量数据中进行复杂或灵活的搜索时，Elastic Search 是一个不错的选择。

可扩展性是 NoSQL 数据库的显著优势。与 SQL 不同，它们内置的分片和高可用性要求允许横向扩展。此外，NoSQL 数据库（例如 Facebook 开发的 Cassandra）可处理分布在许多服务器上的大量数据，没有单点故障，并提供了最大的可用性。

其他一些大型公司也使用 NoSQL 系统，因为它们依赖于大量不适合关系型数据库的数据，包括 Amazon、Google 和 Netflix。一般来说，数据集越广泛，NoSQL 就越有可能是更好的选择。