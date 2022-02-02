固态硬盘的工作原理是使用电子电路来存储和检索数据。数据存储在“块”中，这些块只能完整写入一次。为了保持顺序数据在一起并缩短响应时间，必须完全擦除该块并在不同的块上重写。遗憾的是，这些块不耐用，并且在擦除过程中会损坏。写入/擦除是 SSD 发生磨损的方式，也是为什么大多数 SSD 都集成了“磨损均衡”技术的原因，该技术可均匀分布磨损并延长设备的使用寿命。

SSD 中的部分电子电路采用NAND（“与非”逻辑门）闪存技术，由非易失性 NAND 晶体管构成。非易失性 NAND 晶体管通过硅存储芯片上的半导体电荷存储数据，这些芯片以阵列方式排列在电路板上，有时还会采用堆叠结构。这些堆叠结构被称为 3D NAND，因其将存储单元垂直堆叠而拥有远超传统技术的存储容量。单层单元 (SLC) 是 SSD 技术中成本最高但耐久性最强的类型。相应地，在每个存储单元中增加额外比特可降低成本，且每增加一个存储比特都会以不同方式标识。由此衍生出多层单元 (MLC)、三层单元 (TLC) 和四层单元 (QLC) 等技术。

控制器通过告诉闪存单元要访问或操作哪些内存来管理所有闪存单元。此外，它们还负责均匀分布数据和处理垃圾收集。

常见形态规格的 SSD 会采用类似 RAM 模块的数据缓存机制，以更快响应时间处理请求数据。相较于机械硬盘处理热请求时固有的低响应速度，HDD 的快速响应特性显得尤为可贵。