全新 IBM Storage DS8000（第 10 代）是 IBM Z 和 IBM i 架构在企业级存储领域的最新创新产品。
IBM Storage DS8000 有助于您的企业在提高安全性和数据隐私性的同时，实现更可靠的数据驱动型决策，获得更深入的洞察，并培养信任和加强自信。
IBM Storage DS8000 是企业数据系统的存储解决方案，旨在确保关键业务工作量的可用性，降低业务中断的风险，有助于确保为 AI 等未来项目提供资金。
IBM DS8000 Storage 系统具有硬件快照和复制功能， 并通过加密提供数据保护。
IBM Copy Services Manager 简化您的 IBM Storage 管理网络
通过提升数据访问速度和降低延迟，以及增强的可靠性和更高的可用性（最高提升 8-9%），企业可以确保关键业务顺畅无中断地运行。
利用高级安全功能（如增强型加密、访问控制和数据保护措施）保护敏感数据，满足监管合规要求。
创新的存储技术可确保与未来进步和新技术的兼容性，并具有扩展存储容量，以满足不断增长的数据需求。
通过多站点复制和高级数据保护，实现强大的灾难恢复功能，并在发生数据丢失或系统故障时确保业务连续性。
优化的容量管理和低总体拥有成本 (TCO)，通过自动化分层和更好的数据压缩推动高效的存储利用，减少对额外存储的投资需求。
改进后的备份和恢复流程可最大程度地减少停机时间和数据丢失，提高运营弹性。
通过定制的功能特性对工作负载进行优化，改善安全性、效率、性能、HA/DR 和网络弹性。
借助 HyperSwap 技术实现高可用性，在都市距离范围内无数据丢失。IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex 能够缩短 IBM Z 及 IBM i 的 Power HA 的恢复时间，实现卓越的远距离 RPO 和 RTO。
加速处理大量事务，同时以超低的存储延迟为任务关键型工作负载释放更多价值。
利用 AI 和分析工具预测能力并提高性能和可靠性。
启用混合云作为新的存储层，用于 IBM Z 系统环境中的备份、存档和灾难恢复操作。TCT 通过 AES-256 加密保护您的数据，并在 IBM Z 及 其存储之间提供智能端到端集成，从而在大型数据 迁移时显著降低主机 CPU 的使用率。
确保 FICON 和光纤通道协议 (FCP) 链路上从 IBM Z Systems 流向 DS8000 的所有数据都经过加密并受到保护。不论使用何种操作系统、文件系统或访问方法，IBM Fibre Channel Endpoint Security 都能为所有数据提供动态保护。
在所有专家级支持级别下，IBM 支持人员都可以通过 Storage Insights 共享您的实时 基础设施视图，从而帮助您协作解决问题。
IBM DS8000 + IBM Z 是一个无与伦比的组合，可提供端到端的存储集成。
IBM Storage DS8000 是企业数据系统的存储解决方案，旨在降低运营成本，为未来可扩展性和技术整合做好准备，确保关键业务工作量的可用性。
DS8A10 A01 型
专为寻求性能、容量和成本之间平衡的中型组织而设计，凭借高级功能应对存储挑战
DS8A50 型号 A05
企业级多帧存储的最新创新成果将高性能、大容量和低成本完美结合
DS8980F 型号 998
为希望将工作量可能性扩展到 AI/ML、商业智能和机器学习的组织提供最佳性能。
DS8950F 型号 996
专为希望将所有任务关键型工作负载整合到单个企业存储解决方案下的大型组织而设计
DS8910F 994 型
专为希望通过预打包单机架解决方案提供的高级功能来应对存储挑战的中型组织而设计
DS8910F 型号 993
灵活的无机架解决方案可集成到 IBM z15 T02、IBM LinuxONE III LT2 或客户提供的 19 英寸行业标准机架中。
第十代
第十代
第 9 代
第 9 代
第 9 代
第 9 代
IBM 为 IBM DS8000 系统提供了一种简化的标准化服务和支持方法，有助于优化系统可用性并降低成本。
IBM 提供支持和服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。
了解我们最新型号 IBM DS8900F 的所有技术细节，以及它如何助力您的业务发展。
最大限度减少勒索软件、网络攻击、硬件故障、自然灾害，以及其他威胁对业务造成的影响。
了解如何使用加密技术维护加密数据的安全性和可访问性。
IBM® z16 是 IBM® Z 大型机的最新迭代版本，配备片上 AI 推理和业界首创的量子安全技术。
该系统能更快响应业务需求，保护从核心到云端的数据，并简化洞察分析和自动化流程。
高性能全闪存和高容量存储解决方案，可通过虚拟磁带或对象存储配置来为混合云提供数据保护和灾难恢复。
提供面向复杂存储环境的无与伦比的可见性、分析和端到端监控，优化您的存储基础架构。
本地部署的数据存储解决方案，其中 IBM 提供和管理 IBM DS8000 硬件，采用与云类似的按使用量计费的灵活定价模型。