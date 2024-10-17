主页 存储 DS8000 IBM Storage DS8000
旨在充分利用大型机架构的全部功能，确保 关键业务工作量的可用性
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全新 IBM Storage DS8000（第 10 代）是 IBM Z 和 IBM i 架构在企业级存储领域的最新创新产品。

IBM Storage DS8000 有助于您的企业在提高安全性和数据隐私性的同时，实现更可靠的数据驱动型决策，获得更深入的洞察，并培养信任和加强自信。

IBM Storage DS8000 是企业数据系统的存储解决方案，旨在确保关键业务工作量的可用性，降低业务中断的风险，有助于确保为 AI 等未来项目提供资金​。
使用 100% 加密技术保护您的数据

IBM DS8000 Storage 系统具有硬件快照和复制功能， 并通过加密提供数据保护。

IBM Copy Services Manager 简化您的 IBM Storage 管理网络
优势 提高应用程序响应速度

通过提升数据访问速度和降低延迟，以及增强的可靠性和更高的可用性（最高提升 8-9%），企业可以确保关键业务顺畅无中断地运行。

 网络弹性和合规性

利用高级安全功能（如增强型加密、访问控制和数据保护措施）保护敏感数据，满足监管合规要求。

 面向未来的可扩展性

创新的存储技术可确保与未来进步和新技术的兼容性，并具有扩展存储容量，以满足不断增长的数据需求。

 业务连续性

通过多站点复制和高级数据保护，实现强大的灾难恢复功能，并在发生数据丢失或系统故障时确保业务连续性​。

 成本效益

优化的容量管理和低总体拥有成本 (TCO)，通过自动化分层和更好的数据压缩推动高效的存储利用，减少对额外存储的投资需求。

 减少管理开销

改进后的备份和恢复流程可最大程度地减少停机时间和数据丢失，提高运营弹性。​

功能

每卷有数百个不可篡改的副本，可用作生产环境修整后恢复或完全恢复的可信来源，因此，可防止因用户错误、恶意破坏、恶意软件或勒索软件攻击而导致数据被修改或删除。
简化和自动化管理复制解决方案，同时在单点控制的情况下提供灾难恢复能力和高可用性。IBM Copy Services Manager 支持 FlashCopy、Safeguarded Copy 和高级灾难恢复能力，可跨 2、3 和 4 个远程站点进行故障转移/故障恢复操作。 深入了解 IBM Copy Services Manager 的最新下载资源
IBM Storage Insight 可以帮助企业更好地了解存储容量和性能的趋势，并在需要支持时加速解析。使用基于 AI 的分析，帮助发现潜在问题，防止发展为实际问题。需要支持时，Storage Insight 通过简化凭单处理并自动上传日志来帮助加速解析。 深入了解 IBM Insights
使用自动数据放置功能，能够以最合理的成本实现性能目标。IBM Easy Tier 可智能识别不常访问的数据，并将其移至高容量闪存驱动器。经常访问的数据则会被迁移至高性能闪存驱动器，为需要这些数据的应用程序确保最短的响应时间。 深入了解 IBM Easy Tier
为了保护互连网络中共享的敏感数据，IBM DS8000 引入了 TLS 1.3 支持，这是 DS8000 与外部实体之间通信的首选传输层安全协议。 深入了解 NIST 安全合规性
适用于任务关键型容器的持久存储，支持容器存储接口 (CSI)。还支持 IBM Cloud Pak 解决方案，以增强和扩展 Red Hat OpenShift 的功能。这些解决方案提供了一种更快捷、更安全的开放式方法来将核心业务应用程序迁移到云端和基于容器的部署。 深入了解容器的存储解决方案
与 IBM Z + IBM i 集成

通过定制的功能特性对工作负载进行优化，改善安全性、效率、性能、HA/DR 和网络弹性。

 高可用性和灾难恢复

借助 HyperSwap 技术实现高可用性，在都市距离范围内无数据丢失。IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex 能够缩短 IBM Z 及 IBM i 的 Power HA 的恢复时间，实现卓越的远距离 RPO 和 RTO。

 超低的应用程序响应时间

加速处理大量事务，同时以超低的存储延迟为任务关键型工作负载释放更多价值。

 创新技术

利用 AI 和分析工具预测能力并提高性能和可靠性。

透明云分层

启用混合云作为新的存储层，用于 IBM Z 系统环境中的备份、存档和灾难恢复操作。TCT 通过 AES-256 加密保护您的数据，并在 IBM Z 及 其存储之间提供智能端到端集成，从而在大型数据 迁移时显著降低主机 CPU 的使用率。

 Fibre Channel Endpoint Security

确保 FICON 和光纤通道协议 (FCP) 链路上从 IBM Z Systems 流向 DS8000 的所有数据都经过加密并受到保护。不论使用何种操作系统、文件系统或访问方法，IBM Fibre Channel Endpoint Security 都能为所有数据提供动态保护。

 支持与服务

在所有专家级支持级别下，IBM 支持人员都可以通过 Storage Insights 共享您的实时 基础设施视图，从而帮助您协作解决问题。

IBM DS8000 + IBM Z

IBM DS8000 + IBM Z 是一个无与伦比的组合，可提供端到端的存储集成。

IBM Storage DS8000 是企业数据系统的存储解决方案，旨在降低运营成本，为未来可扩展性和技术整合做好准备，​确保关键业务工作量的可用性。



通过设计系统冗余来避免中断，实现 99.999999%（八个 9）的可用性。从初始启动到每个 I/O 的完整路径，用安全的基础设施抵御网络攻击者。实现网络弹性自动化，即使发生网络事件，也能继续运营并快速恢复。
以业界最快的存储访问时间获取 AI 应用程序的数据，缩短关键应用程序的周期时间。
通过在相同物理空间内存储两倍的数据量，提高数据中心的效率并实现可持续发展目标。利用行业独特的 IBM FlashCore Module 压缩闪存驱动器。
确保所有数据流的完整性和机密性，采用 zNext+1 所需的 Fibre Channel Endpoint Security，这项功能现已在 DS8000 中推出。
型号比较

详细了解 IBM Storage DS8000 系列提供的所有选项

DS8A10 A01 型

新兴型

专为寻求性能、容量和成本之间平衡的中型组织而设计，凭借高级功能应对存储挑战

DS8A50 型号 A05

新兴型

企业级多帧存储的最新创新成果将高性能、大容量和低成本完美结合

DS8980F 型号 998

 

为希望将工作量可能性扩展到 AI/ML、商业智能和机器学习的组织提供最佳性能。

DS8950F 型号 996

 

专为希望将所有任务关键型工作负载整合到单个企业存储解决方案下的大型组织而设计

DS8910F 994 型

 

专为希望通过预打包单机架解决方案提供的高级功能来应对存储挑战的中型组织而设计

    DS8910F 型号 993

     

    灵活的无机架解决方案可集成到 IBM z15 T02、IBM LinuxONE III LT2 或客户提供的 19 英寸行业标准机架中。

         单帧

    第十代

     多帧

    第十代

     多帧

    第 9 代

     多帧

    第 9 代

     单帧

    第 9 代

     机架安装

    第 9 代
    交互式产品导览

    以 3D 形式查看 IBM Storage DS8980F，探索交互式导览。

    以 3D 形式查看 IBM Storage DS8910F，探索交互式导览。

     
    资源 IBM Storage Expert Care for IBM DS8000

    IBM 为 IBM DS8000 系统提供了一种简化的标准化服务和支持方法，有助于优化系统可用性并降低成本。

     针对 IBM 存储的技术生命周期服务

    IBM 提供支持和服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。

     IBM DS8900F 产品简介

    了解我们最新型号 IBM DS8900F 的所有技术细节，以及它如何助力您的业务发展。

    数据弹性解决方案简介

    最大限度减少勒索软件、网络攻击、硬件故障、自然灾害，以及其他威胁对业务造成的影响。

     IBM DS8000 加密、透明云分层和端点安全性

    了解如何使用加密技术维护加密数据的安全性和可访问性。

    相关产品 IBM Z Systems

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     IBM Storage Insights

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    IBM Storage as a Service

    本地部署的数据存储解决方案，其中 IBM 提供和管理 IBM DS8000 硬件，采用与云类似的按使用量计费的灵活定价模型。

    后续步骤

    详细了解适用于贵公司的任务关键型环境的高性能存储解决方案。安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。
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