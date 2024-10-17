全新 IBM Storage DS8000（第 10 代）是 IBM Z 和 IBM i 架构在企业级存储领域的最新创新产品。



IBM Storage DS8000 有助于您的企业在提高安全性和数据隐私性的同时，实现更可靠的数据驱动型决策，获得更深入的洞察，并培养信任和加强自信。

IBM Storage DS8000 是企业数据系统的存储解决方案，旨在确保关键业务工作量的可用性，降低业务中断的风险，有助于确保为 AI 等未来项目提供资金​。