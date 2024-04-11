IBM Storage as-a-Service 是在本地部署的数据存储解决方案，IBM 提供和管理 flashsystem 和 IBM DS8900F 硬件，定价采用与云类似的灵活使用模型。

IBM Storage as-a-Service 提供经济高效、可扩展且可靠的存储解决方案，可帮助您降低 IT 支出。减少昂贵的硬件和软件投资需求，降低维护成本，并获得可预测的存储需求定价。

根据 Gartner® 最近发布的一份报告，STaaS 可以“将存储基础架构成本降低 40% 或更多”。了解 IT 领导者为何将其存储基础架构替换为存储即服务的使用模型。



