主页 存储 Storage as_a_Service IBM Storage as a Service
获得数据所需的性能、容量和敏捷性，并作为服务交付
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IBM Storage as-a-Service 是在本地部署的数据存储解决方案，IBM 提供和管理 flashsystemIBM DS8900F 硬件，定价采用与云类似的灵活使用模型。

IBM Storage as-a-Service 提供经济高效、可扩展且可靠的存储解决方案，可帮助您降低 IT 支出。减少昂贵的硬件和软件投资需求，降低维护成本，并获得可预测的存储需求定价。

根据 Gartner® 最近发布的一份报告，STaaS 可以“将存储基础架构成本降低 40% 或更多”。了解 IT 领导者为何将其存储基础架构替换为存储即服务的使用模型。

 获取 Gartner 报告
优势 新的应用程序或业务？

获得 STaaS 的灵活性，按需向您的企业提供所需服务。

 现金流不一致？

利用 IBM Storage as-a-Service，只需在使用时按使用量付费。

 数据无法缩减？

对于无法从数据压缩或重复数据消除中获益的数据，不会受到任何惩罚。

 需求上升？现金流下降？

获得敏捷性、高效率和既可扩展也可缩减的灵活性，而且只需为实际使用量付费。

 不知道能否跟上增长步伐？

通过快速配置和大约 50% 的额外增长容量，快速部署应用程序。

 担心数据的安全性？

利用专为打造网络灾备能力而设计的可靠技术，抵御网络攻击。
定价模型

借助与云类似的服务，您可以动态扩展或缩减，只需为实际使用量付费，而无需规划存储购置和采购周期。该服务可满足您的本地部署和混合云基础架构需求，帮助您快速访问所需的存储服务，无论资源部署在何处。IBM Storage as-a-Service 为基本容量和增长容量提供单一费率，您可根据需要使用尽可能多的存储，不会因数据缩减量低而受到惩罚，也不会因超出承诺的使用量而产生隐性成本。

Extreme - 第 1 层

Premium - 第 2 层

Balanced - 第 3 层

Capacity - 第 4 层

等待时间

低至 50μs

低至 50μs

低至 50μs

低至 50μs

最小容量

25 TB

50 TB

100 TB

100 TB

可用的最低性能 IOPS/TB*

4500

2250

800

普通池：140 DRP：60

最大读取吞吐量 (GB/s)**

100

45

45

19

最大写入吞吐量 (GB/s)**

22

22

10

6

可用性目标

99.9999%/ 100% 保证***

99.9999%/ 100% 保证***

99.9999%/ 100% 保证***

99.9999%/ 100% 保证***

服务

生命周期管理

生命周期管理

生命周期管理

生命周期管理

起始价格：美元/TB/月

225 美元

116 美元

80 美元

31 美元

压缩率 2:1、5 年承诺的有效成本：美元/TB/月（美元/GB/月）

113 美元（0.113 美元）

58 美元（0.058 美元）

40 美元（0.040 美元）

16 美元（0.016 美元）

压缩率 3:1、5 年承诺的有效成本：美元/TB/月（美元/GB/月）

75 美元（0.075 美元）

39 美元（0.039 美元）

27 美元（0.027 美元）

10 美元（0.010 美元）
功能 简单灵活的存储 从小容量开始，但可不断增大  

只需决定现在需要多少容量，并选择无限扩展。

 定价透明

利用充分考虑了您的需求的简明使用模型。

 您需要的所有性能

可灵活更新存储性能级别。

 不断更新

每 3-4 年进行一次全面的全系统升级。

 AI 驱动的监控

使用 IBM Storage Insight 帮助您管理和预测数据利用率。

 网络安全永续数据存储

使用 Safeguarded Copy 保护您的数据，帮助您从网络攻击中快速恢复。

 操作简单

使用标准化的全闪存和混合闪存存储技术平台简化操作。

 “白手套”支持

利用 IBM Expert Care 的支持和托管服务。
资源 基于用量的模型是否符合您的战略？

参加我们的评估，回答 10 个问题即可了解基于用量的模型是否适用于您的本地存储基础架构。
开始使用存储即服务

探索可动态扩展或缩减的灵活使用模型。
脚注

依据 5 年承诺可用量（TB/月）定价。IBM 提供 3 至 5 年的期限选项。价格因承诺容量和合同期限而异。使用数据缩减技术是有效成本的基础。依据 5 年承诺可用量（TB/月）定价。IBM 提供 3 至 5 年的期限选项。价格因承诺容量和合同期限而异。使用数据缩减技术是有效成本的基础。必须支付 5,000 美元的一次性设置费用。

*IOPS/TB：这定义了每秒输入/输出操作次数 (IOPS) 与实际使用的太字节 (TB)（使用量最高可达可用容量的 85%）的最小比率。IOPS/TB 基于 70:30 读/写混合工作负载，缓存命中率为 50%，I/O 大小为 16K，并使用光纤通道。远程复制可能会影响性能。实际结果因工作负载而异，因此应使用 IOPS/TB 来选择相对性能层。

**最大读写吞吐量基于使用光纤通道且 I/O 大小为 256KB。

***99.9999% 的目标。100% 保证需要由 IBM Lab Services 安装的 HyperSwap 配置。条款和条件适用。

关于 IBM 定价、未来产品方向、意向的所有声明仅仅表示目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。声明的所有定价项目都是估算或计划，而不是保证。在本披露声明或由此产生的任何合同中，不得就上述任何内容作出陈述或保证。