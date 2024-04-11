IBM Storage as-a-Service 是在本地部署的数据存储解决方案，IBM 提供和管理 flashsystem 和 IBM DS8900F 硬件，定价采用与云类似的灵活使用模型。
IBM Storage as-a-Service 提供经济高效、可扩展且可靠的存储解决方案，可帮助您降低 IT 支出。减少昂贵的硬件和软件投资需求，降低维护成本，并获得可预测的存储需求定价。
根据 Gartner® 最近发布的一份报告，STaaS 可以“将存储基础架构成本降低 40% 或更多”。了解 IT 领导者为何将其存储基础架构替换为存储即服务的使用模型。
获得 STaaS 的灵活性，按需向您的企业提供所需服务。
利用 IBM Storage as-a-Service，只需在使用时按使用量付费。
对于无法从数据压缩或重复数据消除中获益的数据，不会受到任何惩罚。
获得敏捷性、高效率和既可扩展也可缩减的灵活性，而且只需为实际使用量付费。
通过快速配置和大约 50% 的额外增长容量，快速部署应用程序。
利用专为打造网络灾备能力而设计的可靠技术，抵御网络攻击。
借助与云类似的服务，您可以动态扩展或缩减，只需为实际使用量付费，而无需规划存储购置和采购周期。该服务可满足您的本地部署和混合云基础架构需求，帮助您快速访问所需的存储服务，无论资源部署在何处。IBM Storage as-a-Service 为基本容量和增长容量提供单一费率，您可根据需要使用尽可能多的存储，不会因数据缩减量低而受到惩罚，也不会因超出承诺的使用量而产生隐性成本。
Extreme - 第 1 层
Premium - 第 2 层
Balanced - 第 3 层
Capacity - 第 4 层
等待时间
低至 50μs
低至 50μs
低至 50μs
低至 50μs
最小容量
25 TB
50 TB
100 TB
100 TB
可用的最低性能 IOPS/TB*
4500
2250
800
普通池：140 DRP：60
最大读取吞吐量 (GB/s)**
100
45
45
19
最大写入吞吐量 (GB/s)**
22
22
10
6
可用性目标
99.9999%/ 100% 保证***
99.9999%/ 100% 保证***
99.9999%/ 100% 保证***
99.9999%/ 100% 保证***
服务
生命周期管理
生命周期管理
生命周期管理
生命周期管理
起始价格：美元/TB/月
225 美元
116 美元
80 美元
31 美元
压缩率 2:1、5 年承诺的有效成本：美元/TB/月（美元/GB/月）
113 美元（0.113 美元）
58 美元（0.058 美元）
40 美元（0.040 美元）
16 美元（0.016 美元）
压缩率 3:1、5 年承诺的有效成本：美元/TB/月（美元/GB/月）
75 美元（0.075 美元）
39 美元（0.039 美元）
27 美元（0.027 美元）
10 美元（0.010 美元）
只需决定现在需要多少容量，并选择无限扩展。
利用充分考虑了您的需求的简明使用模型。
可灵活更新存储性能级别。
每 3-4 年进行一次全面的全系统升级。
使用 IBM Storage Insight 帮助您管理和预测数据利用率。
使用 Safeguarded Copy 保护您的数据，帮助您从网络攻击中快速恢复。
使用标准化的全闪存和混合闪存存储技术平台简化操作。
利用 IBM Expert Care 的支持和托管服务。
依据 5 年承诺可用量（TB/月）定价。IBM 提供 3 至 5 年的期限选项。价格因承诺容量和合同期限而异。使用数据缩减技术是有效成本的基础。依据 5 年承诺可用量（TB/月）定价。IBM 提供 3 至 5 年的期限选项。价格因承诺容量和合同期限而异。使用数据缩减技术是有效成本的基础。必须支付 5,000 美元的一次性设置费用。
*IOPS/TB：这定义了每秒输入/输出操作次数 (IOPS) 与实际使用的太字节 (TB)（使用量最高可达可用容量的 85%）的最小比率。IOPS/TB 基于 70:30 读/写混合工作负载，缓存命中率为 50%，I/O 大小为 16K，并使用光纤通道。远程复制可能会影响性能。实际结果因工作负载而异，因此应使用 IOPS/TB 来选择相对性能层。
**最大读写吞吐量基于使用光纤通道且 I/O 大小为 256KB。
***99.9999% 的目标。100% 保证需要由 IBM Lab Services 安装的 HyperSwap 配置。条款和条件适用。
关于 IBM 定价、未来产品方向、意向的所有声明仅仅表示目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。声明的所有定价项目都是估算或计划，而不是保证。在本披露声明或由此产生的任何合同中，不得就上述任何内容作出陈述或保证。