IBM® Storage DS8900F 是面向 IBM zSystems® 和 IBM Power® 服务器的最快速、最可靠、最安全的存储系统。
数字业务模型的加速采用和在线运营的增长带来了巨大的挑战，也带来了新的机遇。如今，企业必须能够使用数据来提高运营速度和效率。企业必须在提高安全性和数据隐私性的同时，实现更可靠的数据驱动型决策，获得更深入的洞察，并培养信任和加强自信。
IBM Storage DS8900F 是采用最先进的处理器技术构建的下一代企业数据系统，旨在为企业提供所需的性能和数据弹性，从而提高客户满意度，并将数据转化为商机。
在大型机环境中，应用程序响应速度更快，服务器和存储系统之间的延迟超低。
可用性高于 99.99999（“7 个 9”），并实现大都市距离范围内自动故障转移，而无数据丢失。
为大型机环境提供更快速的灾难恢复能力，实现卓越的远距离恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO)。
对静态、在途和传输到云端的数据进行加密，而不影响性能。
不可篡改的生产卷副本与 IBM zSystems 分析和恢复工具相结合，保护数据免受不利网络事件的影响。
将混合云存储库作为归档、数据保护和灾难恢复的额外存储层，而无需额外的服务器或网关。
支持 IBM i 本机格式 520 字节块大小，实现卓越的性能和存储容量利用率。
自动化 QoS 管理和 Easy Tier，以最合理的成本实现性能目标。
可用性高于 99.99999（“7 个 9”），为 IBM AIX® 和 IBM i 提供 HyperSwap 支持。
与 Copy Services Manager (CSM) 和 VM Recovery Manager for High Availability and Disaster Recovery 深度集成。
使用 IBM Safeguarded Copy 防止逻辑数据损坏。
自动精简配置，高效回收已删除空间，以便在 IBM i 中重新使用。
加速处理大量事务，同时以超低的存储延迟为任务关键型工作负载释放更多价值。
利用 HyperSwap 技术，可用性高于 7 个 9 (99.999996%)，在大都市距离范围内无数据丢失。IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex 缩短了 IBM zSystems 的恢复时间，实现卓越的远距离 RPO 和 RTO。
每卷有数百个不可篡改的副本，可用作生产环境修整后恢复或完全恢复的可信来源，因此，可防止因用户错误、恶意破坏、恶意软件或勒索软件攻击而导致数据被修改或删除。
将混合云作为 IBM zSystems 环境中备份、归档和灾难恢复运营的新存储层，而不会影响 IO 性能，也无需额外的服务器或网关。透明云分层利用 AES-256 位加密算法保护数据，并在迁移大型数据集时显著降低大型机 CPU 使用率。
IBM Storage DS8900F 为任务关键型容器提供持久存储，并支持容器存储接口 (CSI)。IBM Storage DS8900F 还支持 IBM Cloud Pak® 解决方案，以增强和扩展 Red Hat® OpenShift® 的功能。这些解决方案提供了一种更快捷、更安全的开放式方法来将核心业务应用程序迁移到云端和基于容器的部署。
确保 FICON 和光纤通道协议 (FCP) 链路上从 IBM zSystems 流向 DS8900F 的所有数据都经过加密并受到保护。不论使用何种操作系统、文件系统或访问方法，IBM Fibre Channel Endpoint Security 都能为所有数据提供动态保护。
简化和自动化管理复制解决方案，同时在单点控制的情况下提供灾难恢复能力和高可用性。IBM Copy Services Manager 支持 FlashCopy®、Safeguarded Copy 和高级灾难恢复能力，可跨 2、3 和 4 个远程站点进行故障转移/故障恢复操作。
使用自动数据放置功能，能够以最合理的成本实现性能目标。IBM Easy Tier 可智能识别不常访问的数据，并将其移至高容量闪存驱动器。经常访问的数据则会被迁移至高性能闪存驱动器，为需要这些数据的应用程序确保最短的响应时间。
将 IBM Storage DS8910F 部署到 IBM z15® T02 型或 LinuxONE III LT2 型中，支持在单一 19 英寸行业标准机架中交付强大的端到端解决方案。
IBM Storage Insight 可以帮助企业更好地了解存储容量和性能的趋势，并在需要支持时加速解析。使用基于 AI 的分析，帮助发现潜在问题，防止发展为实际问题。需要支持时，Storage Insight 通过简化凭单处理并自动上传日志来帮助加速解析。
灵活的无机架解决方案可集成到 IBM z15 T02、IBM LinuxONE III LT2 或客户提供的 19 英寸行业标准机架中。
适用于希望通过预打包单机架解决方案提供的高级功能来应对存储挑战的中型组织。
适用于希望整合 IBM zSystems、IBM LinuxONE 和 IBM Power Systems 的所有任务关键型工作负载的大型组织。
为希望将工作负载可能性扩展到 AI、商业智能和机器学习的组织提供最佳性能。