数字业务模型的加速采用和在线运营的增长带来了巨大的挑战，也带来了新的机遇。如今，企业必须能够使用数据来提高运营速度和效率。企业必须在提高安全性和数据隐私性的同时，实现更可靠的数据驱动型决策，获得更深入的洞察，并培养信任和加强自信。

IBM Storage DS8900F 是采用最先进的处理器技术构建的下一代企业数据系统，旨在为企业提供所需的性能和数据弹性，从而提高客户满意度，并将数据转化为商机。