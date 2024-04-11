IBM® TS7700 是一款大型机虚拟磁带解决方案，可以优化数据保护、业务连续性以及面向 IBM Z® 数据的对象库基础架构。TS7770 是该系列的最新一代产品，可按磁盘或 SSD 速度运行，同时保持与现有的磁带操作兼容。IBM TS7700 的网格通信设施可以从任何主机访问网格中的所有逻辑卷和对象库数据，可提供出色的业务连续性。第七代产品采用 POWER9 处理器和 IBM FlashSystem 5000 磁盘缓存精心打造，可提供更高的性能、更密集的磁盘容量，并提高了任务关键型混合云环境中的存储经济性和数据安全性。TS7700 现在还支持 IBM TS1160 磁带机。

