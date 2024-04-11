IBM® TS7700 是一款大型机虚拟磁带解决方案，可以优化数据保护、业务连续性以及面向 IBM Z® 数据的对象库基础架构。TS7770 是该系列的最新一代产品，可按磁盘或 SSD 速度运行，同时保持与现有的磁带操作兼容。IBM TS7700 的网格通信设施可以从任何主机访问网格中的所有逻辑卷和对象库数据，可提供出色的业务连续性。第七代产品采用 POWER9 处理器和 IBM FlashSystem 5000 磁盘缓存精心打造，可提供更高的性能、更密集的磁盘容量，并提高了任务关键型混合云环境中的存储经济性和数据安全性。TS7700 现在还支持 IBM TS1160 磁带机。
TS7770 专为匹配 IBM Z 的各项任务关键型功能而设计，将基于磁盘的操作性能与物理磁带的容量和可扩展性相结合，以提供高可用性存储。
网络弹性防护盾，具有安全数据传输和基于云的灾难恢复、跨最多 8 个不同集群的完全复制功能，以及多个用来对系统进行物理隔离的气隙解决方案。
能够不间断地运行。TS7770 提供了 8 路网格云配置、自动切换、完全冗余和近乎 0 秒的故障转移/故障恢复，可实现快速恢复。
IBM TS7770 现在将多达 256 个云对象库与 DS8000 对象库功能集成，可以从任何 TS7700 访问网格中的任何对象，无论此 TS7700 是否具有该对象的副本。
通过多种灵活多变的机架式配置和机架安装式配置，部署任务关键型存储解决方案，并为各种规模的企业提供大容量、高性能的模型。
提供更高的性能、更低的延迟，容量现在高达 *1.3 PB。1 个基于 SSD 的闪存抽屉可提供与 10 个基于 HDD 的抽屉相同甚至更高的性能，而占地面积还不到 U 的一半。
Bradesco 正在使用 IBM DS8950F 企业数据系统，该系统具有 12 个 2 路 TS7700 磁带库网格，每个网格具有连接到磁带库的 240 TB 缓存。
IBM TS7700 5:1 压缩比释放了存储容量，降低了每 TB 的成本，并为未来的三年创造了增长空间。
网格通信功能旨在帮助保持数据可用，即使远程站点之一遇到中断；最多可以为一个网格环境配置八个 TS7700 系统。此功能有助于在计划内维护、服务升级或系统升级或者意外中断期间保持可用性，还有助于避免在发生灾难时物理运输磁带盒。
除了传统的 HDD 缓存解决方案以外，带有基于 SSD 的缓存抽屉的全闪存版本经过重新设计，可支持高达 1.3 PB 的压缩容量，同时提供比基于 HDD 的解决方案更高的性能。这样有助于缩短批处理时间，并减少对延迟敏感的 IBM Z 工作负载的 TCO 和管理开销。
TS7770 提供了占地面积更小、入门成本更低的选项。能够灵活地部署，适用于具有不同需求的各种规模的组织。TS7770 虚拟磁带拥有很多强大的功能，以预打包的机架式解决方案或客户提供的 19" 行业标准机架配置的形式提供。
通过 DS8000 对象库简化和加速数据移动，同时减少对 IBM Z CPU 的使用。DS8900F 利用透明云分层 (TCT) 将 DFSMShsm 对象数据移到 TS7700，并在同一个 TS7770 集群上共享 FICON 逻辑卷数据和 DS8900F 对象数据。
利用透明云分层 (TCT) 在公有云或私有云中存储虚拟磁带数据。从 TS7770 到云环境的无服务器式直接数据传输可提高业务效率，同时节省资本支出和运营支出。当一个集群将数据存储到云环境时，网格中所有启用了云连接功能的集群都能够访问此对象库实例。
新的 TS7770 缓存子系统可同时以 20 TB 和 100 TB 为增量扩大容量，现在可提供基于 SSD 的可选全闪存缓存，具有高达 *1.3 PB 的压缩容量和超低延迟。
TS7700 现在从主机接收加密数据，并依赖 FICON 技术在以太网网络中动态保护这些数据。最后，通过支持基于磁盘和磁带机的加密功能来帮助保护敏感的静态数据。
在多个压缩引擎之间进行选择，以使用例、块大小和性能要求等多种因素与每种压缩算法的独特特征相匹配。选项包括 TS7770 使用的 FICON 适配器中的内置标准压缩算法以及 LZ4 压缩算法和 ZSTD 压缩算法。最后，IBM DS8900F 增加了一项功能，可以在通过 TCP/IP 连接传输到被配置为 Object Storage 目标的 TS7770/60 系统之前压缩数据，预计能够在 3 年内节省 55% 的 CAPEX（资本支出）和 44% 的 OPEX（运营支出）。
采用基于类似云环境的使用量（按需付费容量）的定价方式，将 CAPEX 成本转化为 OPEX，以便从数据中获得更多价值。利用 IBM Storage Utility 产品实现业务转型。
IBM Expert Care 旨在帮助数据中心节省成本和缩短停机时间，同时为您的组织提供更具可预测性、一致的年度维护成本。
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ESG 展示了 z/TPF 集成和管理、按需容量、整体系统性能和数据压缩性能。
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* 假设压缩比为 5:1