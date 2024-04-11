IBM Storage Utility 只需在使用时付费，支持企业按照自己的方式采购存储。我们会确定您当前和未来的需求，并在第一天就部署全部预计容量，让您在需求增长高峰期获得最高性能，而不会出现中断。

您可以根据您的业务活动消耗的容量支付费用。