IBM Storage Utility 是一种 IBM Storage 使用模型，为客户提供一种不同的方式来采购存储容量以满足其业务需求，这些容量与其业务计划相关联，根据使用情况按月计算并按季度计费。
IBM Storage Utility 只需在使用时付费，支持企业按照自己的方式采购存储。我们会确定您当前和未来的需求，并在第一天就部署全部预计容量，让您在需求增长高峰期获得最高性能，而不会出现中断。
您可以根据您的业务活动消耗的容量支付费用。
了解主存储用户如何为混合、多域、任务关键型应用程序采用基于基础架构使用量的服务。
您的数据增长现在将与您的容量成本相关，只需根据业务要求配置您所需的存储即可。
将高昂的前期成本转变为可预测的季度费用，直接满足企业的业务需求。我们采用基于使用量的定价方式，企业只需为所使用的容量付费。
通过配置所需容量，可立即获得额外的容量。供应商无需中断企业数据中心的服务即可增加缓冲容量。
利用 IBM Storage Insights 帮助准确预测和控制未来的容量需求和成本，而不会中断业务。
无需漫长的采购流程，即可灵活地将应用程序立即推向市场，从而规划增长和新的收入来源。
在合同期内添加新容量时，无需再进行耗时的采购。
IBM Storage System Utility：IBM 提供灵活的硬件使用付费选项，可选择长期或短期协议类型。存储订阅为那些寻求短期合同的客户提供了多种选择。该方案的承诺期仅为 12 个月，可延长至 48 个月，并可随时取消。IBM 提供完整的解决方案，非常适合希望创建内部实用程序的 MSP/CSP 和大中型企业。通过将 IBM LinuxONE 和 IBM 存储结合在一起，客户现在可以在一个易于部署的采购中租用从计算到容量的整体解决方案，并按增长付费。
IBM Software Utility：永久和按月许可证。您可以选择为长期预期容量预付款，也可以选择短期和按月付费。
IBM Storage Insights 为您的存储环境提供无与伦比的可见性，帮助您管理和预测数据使用情况。它是 IBM 经过企业验证、基于云的认知系统洞察平台，使您能够快速部署，同时改进容量规划。它通过简单、详细的存储消耗和预测增长，帮助简化报告。
灵活的基本订购，使用容量可按需增减。额外的容量可立即可用，根据需求增加或减少存储空间即可，然后您只需根据使用情况付费。
如果 99.999% 或 99.9999% 的可用性尚不符合要求，即可利用 IBM Storage Utility 构建极具成本效益的高可用性解决方案。
高可用性在当今全年 365 天全天候运营的商业世界中至关重要。传统的 99.999% 和 99.9999% 可能并非始终符合要求。IBM 的 FlashWatch 高可用性可保证数据可用性零中断，专为当今正常运行时间至关重要的商业环境而设计。与 IBM Storage Utility 结合使用，IBM 支持您通过 IBM HyperSwap 购买比传统租赁费多 20% 的 HA 存储解决方案。
端到端 NVMe 加速、支持混合云的高端企业全闪存阵列。
端到端 NVMe 加速、支持混合云的中端企业级闪存阵列。
在经济实惠、结构紧凑、易于使用和扩展的 1U 混合云解决方案中，部署 NVMe 端到端功能和闪存性能。
通过行业领先的对象存储技术，启用 AI 工作负载并整合主要和次要大数据存储。
适用于高性能 IBM Spectrum Scale 混合云存储解决方案的简单可扩展构建块。
适用于 IBM z15™ 和 LinuxONE III™ 的最快捷、安全可靠的存储系统。
在虚拟化磁带存储的加持下，支持 IBM Z 服务器上的下一代云基础架构。
适用于混合云环境的统一数据保护。