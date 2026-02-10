更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。
IBM Storage FlashSystem 5600 一款入门级 NVMe 全闪存解决方案，提供卓越的网络安全特性、惊人的密度和出色的性能。专为工作负载规模较小且类型混合、同时追求性能、可扩展性和安全特性的客户设计。
12 台 NVMe 高可用闪存设备集成在一个配备全冗余容器组件的 1U 存储机柜抽屉中，可有效防止单点故障。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
FlashCore Module 4 (FCM4) 存储模块通过机器学习模型持续监控每个 I/O 端口的数据流，可在 1 分钟内精准识别勒索软件等异常活动。1
|规格：
|单个机箱内的有效最大容量：
- 2.4 PBe（1U 机箱）
|最大带宽：
- 30 GB/s
|连接性（标准）：
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
|最大 I/O 端口数：
- 16
FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 77PBe
|内存：
- 256 GB
- 512 GB
|连接选项：（可选）
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 100/40 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
|最大 IOPS（4K 读取命中）
- 2.6M
请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。