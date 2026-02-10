抢先了解

IBM® Storage FlashSystem 5600

更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。

虚拟互动体验
IBM Storage FlashSystem 5600 服务器模块
线上直播活动：存储的未来将于 2026 年 2 月到来
IBM 下一代存储即将到来——它将重新定义存储能为企业带来的价值：一个更智能、由 AI 驱动的未来基石。敬请参与：2026 年 2 月 10 日，星期二 ，上午 9:00（美国东部时间）
弹性重塑：构建面向未来、由 AI 驱动的网络弹性战略
网络攻击正呈现加速发生态势。监管政策日趋收紧。您的应对策略是否已准备就绪？观看重播。

随业务成长的企业级存储解决方案

IBM Storage FlashSystem 5600 一款入门级 NVMe 全闪存解决方案，提供卓越的网络安全特性、惊人的密度和出色的性能。专为工作负载规模较小且类型混合、同时追求性能、可扩展性和安全特性的客户设计。

 利用 IBM® FlashSystem 可降低 40% 到 90% 的存储成本 阅读 ESG 报告
高性能冗余

12 台 NVMe 高可用闪存设备集成在一个配备全冗余容器组件的 1U 存储机柜抽屉中，可有效防止单点故障。
可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
核心网络弹性

FlashCore Module 4 (FCM4) 存储模块通过机器学习模型持续监控每个 I/O 端口的数据流，可在 1 分钟内精准识别勒索软件等异常活动。1
规格：
单个机箱内的有效最大容量：
- 2.4 PBe（1U 机箱）		最大带宽：
- 30 GB/s
 		连接性（标准）：
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP		最大 I/O 端口数：
- 16

FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 77PBe		内存： 
- 256 GB
- 512 GB		连接选项：（可选）
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 100/40 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
-  25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP		最大 IOPS（4K 读取命中）
- 2.6M 

深入了解主流闪存存储产品的技术细节、功能特性与应用场景。

对比系统

用例

存储可持续性
投资节能、高密度的数据存储，创造显著价值。
节能数据中心
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。
更强的网络弹性
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。
存储数据分析
通过内置闪存存储分析工具，实现更快速的数据分析与洞察生成。

立即测算  IBM FlashSystem 可为您节省的综合成本

输入您的存储环境详细信息，估算 FlashSystem 可实现的总体拥有成本 (TCO) 与预期节省金额。

计算您可节约的成本

资源

始终保持领先网络威胁！
探索全新 Operational Resilience 套装——包含 IBM FlashSystem、Storage Insights Pro 专业版及额外缓存，以极具吸引力的价格一站式获取。立即了解更多！
掌握 IBM FlashSystem 的块存储数据保护技术并实施数据自动化
掌握 IBM FlashSystem 的块存储数据保护技术并实施数据自动化
立即通过 IBM Power Cyber Vault 提升数据安全防护能力
探索应对当今威胁的终极解决方案！亲身体验可彻底改变组织安全态势的网络弹性存储方案演示。
GBSBank——专注打造以客户为中心的银行服务
阅读 GBSBank 如何借助高性能、超弹性的 IBM Storage 赢得信任
请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。

 深入了解配置和定价
更多方式了解 FlashSystem 5600 阅读 IBM FlashSystem Portoflio 产品简介 红皮书：IBM Storage FlashSystem 5000 和 5200 深入了解 FlashSystem 5200 产品 深入了解北美地区的 IBM 合作伙伴 文档 支持 红皮书：FlashSystem 最佳实践
脚注

IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。此实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。

2 基于 5:1 数据缩减率假设