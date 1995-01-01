IBM Storage FlashSystem 合作伙伴

该公司位于北京市，是一家专注于 IBM 软硬件以及服务为主的企业。
该公司位于苏州，成立于2012年，是专业的 IT 系统集成服务商，具有丰富的技术经验，一直服务于企业级用户。
该公司位于青岛，主营 IBM 软硬件产品销售、系统集成、项目运维、技术咨询、项目管理；拥有专业的研发、销售与技术团，队为企业级客户提供全方位的解决方案。
该公司位于上海，深耕企业级市场超过二十年，拥有多行业实践经验和解决方案。公司一直秉持“优质、高效、贴心”的服务精神，专业的、规范的服务于客户，擅长互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术，帮助客户实现数字化转型。
该公司（简称:中亦科技) 位于北京，是国内先进的 IT 基础架构 “服务+解决方案+产品” 综合服务商，2022年7月，成功登陆深交所创业板。
该公司位于南京，公司主要业务包括软件开发、市场销售、技术支持和网络系统集成，为企业提供数据中心建设、数据安全规划、系统集成、系统维护和用户培训等全方位服务。
该公司位于合肥，主营业务分为: 产品销售、系统集成、业务咨询、设备租赁、数据中心建设、数据安全规划、软件开发、企业 IT 服务及培训等。
该公司位于北京，是一家专业化的服务与数据安全解决方案提供商，主要面向政府与企业客户提供数据中心的 IT 基础设施技术支持与维护服务。同时，为客户提供系统数据安全相关解决方案的研发与销售。
该公司位于厦门，主营业务分为: 产品销售、系统集成、业务咨询、设备租赁、数据中心建设、数据安全规划、软件开发、企业IT服务及培训等。
该公司位于上海，专注于计算机软硬件销售、系统集成和服务，面向企业级用户，合作品牌有IBM、Lenovo 等企业机产品。
该公司位于广州，自1995年创立至今，始终深耕于软件研发、运维服务、系统集成等信息技术领域。凭借卓越的技术实力和创新能力，致力于为客户提供全面、高效的技术服务及解决方案。
该公司位于北京，是一家全国性、专业化的数据中心 “一站式” IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供整机设备，及第三方运维服务、系统集成服务、以及服务器存储交换机硬件销售业务为主。 企业级客户数达500，积累了丰富的行业经验。
该公司位于福州，是福建省先进的 IT 解决方案供应商，我们以 “为客户提供基于混合云业务的技术解决方案及为客户搭建高效便捷的运维技术服务平台” 为使命，为客户提供专业、智慧、真诚的服务，建设优质、完美、精致的工程。
*注：排名不分先后，最终解释权归 IBM 所有。