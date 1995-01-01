IBM Storage FlashSystem 合作伙伴

该公司位于福州，是福建省先进的 IT 解决方案供应商，我们以 “为客户提供基于混合云业务的技术解决方案及为客户搭建高效便捷的运维技术服务平台” 为使命，为客户提供专业、智慧、真诚的服务，建设优质、完美、精致的工程。