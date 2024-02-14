波兰合作银行 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank) 正在迎接这一挑战。该银行希望以 75 年的创新历史为基础，取悦现有客户并吸引新客户。

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 技术团队总监 Roland Węgrzynowski 解释道：“我们不是一家普通银行。我们的首要任务是与客户建立密切的个人关系。而且，我们毫不回避地利用最新技术来增强我们的产品。例如，1998 年，我们是波兰首批推出微芯片支付卡的银行之一，击败了 Visa 卡和万事达卡，进入了波兰市场。”

GBSBank 正在采用一种新的方法与现有客户和潜在客户互动，这是其持续改进计划的一部分。银行将鼓励这些客户通过网站和电子邮件表格来提交查询。然后，银行会把每个查询转给合适的专业工作人员，为客户提供针对性的解答。

Węgrzynowski 表示：“我们的战略是通过将客户与我们的内部专家联系起来，优化客户体验并增加追加销售和交叉销售的机会。但这种新方法需要更大程度地依赖技术，这给我们现有的 IT 基础设施带来了额外的压力。面对更高的需求，我们需要实现一致、快速的数据访问以及不间断的可用性，这一点至关重要。”

GBSBank 认为是时候更新支持其 Oracle 数据库和虚拟化系统的存储平台了。该银行的目标是提高性能、弹性和可扩展性。Węgrzynowski 补充道：“在现代化举措和纸质流程数字化的推动下，我们预计数据将出现大幅增长。我们希望做好准备并花时间应对任何变化，以确保我们的客户免受干扰。”