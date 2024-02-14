波兰合作银行 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank) 正在迎接这一挑战。该银行希望以 75 年的创新历史为基础，取悦现有客户并吸引新客户。
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 技术团队总监 Roland Węgrzynowski 解释道：“我们不是一家普通银行。我们的首要任务是与客户建立密切的个人关系。而且，我们毫不回避地利用最新技术来增强我们的产品。例如，1998 年，我们是波兰首批推出微芯片支付卡的银行之一，击败了 Visa 卡和万事达卡，进入了波兰市场。”
GBSBank 正在采用一种新的方法与现有客户和潜在客户互动，这是其持续改进计划的一部分。银行将鼓励这些客户通过网站和电子邮件表格来提交查询。然后，银行会把每个查询转给合适的专业工作人员，为客户提供针对性的解答。
Węgrzynowski 表示：“我们的战略是通过将客户与我们的内部专家联系起来，优化客户体验并增加追加销售和交叉销售的机会。但这种新方法需要更大程度地依赖技术，这给我们现有的 IT 基础设施带来了额外的压力。面对更高的需求，我们需要实现一致、快速的数据访问以及不间断的可用性，这一点至关重要。”
GBSBank 认为是时候更新支持其 Oracle 数据库和虚拟化系统的存储平台了。该银行的目标是提高性能、弹性和可扩展性。Węgrzynowski 补充道：“在现代化举措和纸质流程数字化的推动下，我们预计数据将出现大幅增长。我们希望做好准备并花时间应对任何变化，以确保我们的客户免受干扰。”
通过压缩实现 70% 存储节省，助力增长
通过将平均响应时间缩短 56% 来推动主动的客户服务
为了实现以客户为中心的战略，GBSBank 按照 IBM 合作伙伴 4Prime 的建议部署了 IBM® FlashSystem® 5200 存储。
“我们的决策最终取决于信任，”Węgrzynowski 解释道。“我们已经与 IBM 和 4Prime 合作了十多年。4Prime 团队在我们的 IT 基础设施建设中发挥了重要作用，并始终如一地提供高水平的服务和支持。我们对 IBM 硬件的可靠性也有亲身体验，因此我们有信心再次选择 IBM。”
GBSBank 推出了两个 IBM FlashSystem 5200 存储系统来整合其 Oracle 数据库和虚拟化系统，这些系统在 IBM Power® Systems 服务器上运行，而该服务器采用了 IBM AIX® 操作系统和 VMware 虚拟化。利用 IBM HyperSwap 高可用性功能建立双站点存储集群，实现双活存储复制。4Prime 还创建了自定义脚本，每 30 分钟自动捕获银行主生产数据库的快照，从而在出现错误、数据丢失或停机时实现快速、全面的恢复。
得益于 4Prime 的精心规划和密切支持，GBSBank 能够在四个月内完成整个实施，同时确保内部团队可以不间断地访问数据且毫不干扰终端客户。
Węgrzynowski 表示：“与 4Prime 的合作非常出色。我们投入了大量精力来规划不同阶段的实施并进行全面测试；我们的团队还连续多个周末加班，确保银行的正常业务不受影响。我们的努力得到了回报：迁移过程中数据访问没有中断，系统也不需要离线。一切都完全按照计划进行。”
现在，来自 Oracle 数据库和虚拟化系统的数据在两个 FlashSystem 5200 存储卷之间同步复制，GBSBank 增强了信息可用性和业务连续性。恢复时间仅需几分钟，恢复点可达 24 小时，即使发生意外情况，银行也可以确保关键数据随时可用，从而确保为客户提供不间断的服务。
凭借闪电般快速的全闪存存储，GBSBank 读取响应时间得以加快，使其受益颇多。平均响应时间仅为 0.7 毫秒（比以前快 56%），而负载峰值时的响应时间缩短了约 86%。
“自从我们引入 IBM FlashSystem 存储以来，任何处理大量业务数据的人肯定都体验到了变化，”Węgrzynowski 评论道。“无论是处理报告，还是访问、提取或处理数据，响应时间都明显缩短，这意味着生产力显著提高。”
整合高效的 FlashSystem 存储使 GBSBank 能够显著节省容量。该银行利用重复数据删除和本机压缩将总体存储容量减少了大约 70%。它为 GBSBank 提供了及时可用的空间，帮助其适应新的以客户为中心的服务，同时使银行能够在未来几年持续发展和创新。
Węgrzynowski 总结道：“这对我们来说只是一个开始。未来三年，我们要成为一家完全无纸化的银行，这对 IT 在存储和处理电子文件方面提出了更高的要求。在 IBM FlashSystem 的支持下，我们将蓄势待发：它为我们提供了一个可以轻松大展拳脚的平台。”
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank)（IBM 外部链接）成立于 1947 年，是一家提供储蓄、贷款、信用卡和保险服务的合作银行。GBSBank 总部位于波兰小镇巴尔利内克 (Barlinek)，并在全国设有 15 个网点。该银行目前为大约 35,000 个账户提供服务，范围从个人和小型企业到地方政府和合作社。
4Prime 是一家专门从事云安全和数据保护服务的信息技术服务公司。4Prime 总部位于波兰华沙，拥有多年的 IT 行业专业知识，致力于帮助客户解决最棘手的安全挑战。
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美国出品，2023 年 3 月。
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