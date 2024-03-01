随着编程语言和数据库系统的老化，他们的旧数据也在增长。他们通过开发能够为数代人带来巨大价值的业务应用程序而蓬勃发展。

试想一下，40 多年来，企业一直使用关键数据库系统及其相应的编程语言为 IBM zSystems 构建应用程序。现在想想，这些技术背后的公司承诺在 2050 年及以后为这些技术提供全面支持，为其客户群提供长期保证。这就是 Adabas & Natural（ibm.com 外部链接）的故事，这些技术是为世界上一些最大组织提供服务的数千个应用程序的基础。

Adabas & Natural 的开发商 Software AG（ibm.com 外部链接）对这一长期承诺并没有掉以轻心。根据其 IT 安全战略，Software AG 的第一步是确保其 100 名大型机开发人员能够安全、可靠地访问维护和增强 Adabas & Natural 所需的系统，同时尽量减少摩擦。对于此任务，Software AG 选择利用 IBM Z Multi-Factor Authentication 为大型机访问提供保护。