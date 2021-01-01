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利用 IBM zSystems 加强大型机安全，保护您的业务数据免遭网络威胁攻击
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面向当前和未来的网络安全永续性

借助具备网络安全永续性的 IBM z16™，您已准备好应对不断变化的网络安全环境。 保护您的数据免受"现在捕获，稍后解密"的量子攻击，减轻灾难带来的影响。 自动执行和简化合规审计准备工作，进而降低成本和风险。 做好准备，坦然应对新出现的网络安全挑战。

 了解 IBM z16
减少业务风险

通过执行安全策略和使用最佳实践，贵组织可以显著减少业务运营中的风险。

 闭环保护

安全的大型机解决方案提供自动化的闭环安全情报和威胁补救措施。

 简化治理

借助大型机安全性，简化用户、群组与资源的配置、治理和授权。

 保护数据安全

全面的加密和访问控制帮助保护组织中的重要数据。
确保数据始终加密和受到保护 量子安全保护

立即采取行动，让企业为将来做好准备。 开始保护数据、应用和基础架构免受未来的量子威胁。

 加密敏捷性计划

了解应用中所使用的加密类型和位置，建立并维护加密清单。

 无处不在的加密

无需再选择要加密哪些数据。 加密速度更快，无需更改应用。

 集中管理密钥

在 IBM zSystems 和公有云密钥管理系统上高效且安全地管理 IBM z/OS® 数据集的加密密钥。

 保护传输中的数据

保护和加密通过 FICON® 和光纤通道链路从 IBM zSystems 流向 DS8900F 或在 Z 平台之间流动的数据。
保护应用和工作负载 安全地构建、部署和管理应用

在混合多云环境中保护任务关键型应用，使用由 Linux® on IBM zSystems 支持的云服务保护云数据和数字资产。

 使用可信执行环境 (TEE)

细粒度大规模地隔离工作负载，确保其免受内部和外部威胁。

 保护使用中数据的整个生命周期

了解面向生产环境的功能如何大规模保护数据和应用。

 保护您的基础架构

通过 RESTful API 提供对云环境的安全访问。
发现安全威胁，改善合规态势   简化合规性

利用 IBM z16 上的自动化事实收集功能，节省时间，降低审计的复杂性。

 揭示威胁

快速揭示威胁、发现漏洞并简化合规工作。

 阻止访问

防止内部或外部未经授权的访问。

 防止数据泄露

提前发现安全漏洞，并发布实时警报。

 监控和实施

通过审计 DB2z、IMS 和数据集活动，实时管理安全性与合规性。

 评估风险

通过评估风险来减少漏洞并增强安全性。

 扫描并检测

通过识别企业代码中的潜在漏洞，开展后续调查和修复，增强 z/OS 平台的安全性。
Banco Bradesco

凭借高度的安全性和敏捷性，每月可为 7200 万客户处理 15 亿笔银行交易。

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后续步骤
业务连续性及灾备

了解如何实现永续运营、制定灾难恢复计划并保护数据。

 IBM Z 的业务连续能力 存储

了解 IBM 存储、数据备份和恢复解决方案如何帮助提高安全性和降低成本。

 探索存储解决方案 大型机安全门户网站

随时了解修补程序数据、新 APAR 的关联 CVSS 评级和安全通知

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