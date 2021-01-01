借助具备网络安全永续性的 IBM z16™，您已准备好应对不断变化的网络安全环境。 保护您的数据免受"现在捕获，稍后解密"的量子攻击，减轻灾难带来的影响。 自动执行和简化合规审计准备工作，进而降低成本和风险。 做好准备，坦然应对新出现的网络安全挑战。
通过执行安全策略和使用最佳实践，贵组织可以显著减少业务运营中的风险。
安全的大型机解决方案提供自动化的闭环安全情报和威胁补救措施。
借助大型机安全性，简化用户、群组与资源的配置、治理和授权。
全面的加密和访问控制帮助保护组织中的重要数据。
立即采取行动，让企业为将来做好准备。 开始保护数据、应用和基础架构免受未来的量子威胁。
了解应用中所使用的加密类型和位置，建立并维护加密清单。
无需再选择要加密哪些数据。 加密速度更快，无需更改应用。
在 IBM zSystems 和公有云密钥管理系统上高效且安全地管理 IBM z/OS® 数据集的加密密钥。
保护和加密通过 FICON® 和光纤通道链路从 IBM zSystems 流向 DS8900F 或在 Z 平台之间流动的数据。
在混合多云环境中保护任务关键型应用，使用由 Linux® on IBM zSystems 支持的云服务保护云数据和数字资产。
细粒度大规模地隔离工作负载，确保其免受内部和外部威胁。
了解面向生产环境的功能如何大规模保护数据和应用。
通过 RESTful API 提供对云环境的安全访问。
利用 IBM z16 上的自动化事实收集功能，节省时间，降低审计的复杂性。
快速揭示威胁、发现漏洞并简化合规工作。
防止内部或外部未经授权的访问。
提前发现安全漏洞，并发布实时警报。
通过审计 DB2z、IMS 和数据集活动，实时管理安全性与合规性。
通过评估风险来减少漏洞并增强安全性。
通过识别企业代码中的潜在漏洞，开展后续调查和修复，增强 z/OS 平台的安全性。