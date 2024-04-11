IBM Z® Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) 软件支持多重身份验证，可以在用户登录 z/OS®、z/VM® 以及 Linux® on Z 时提供防护。

大型机系统是全球大多数大型企业和组织提供可信数字体验的基础。然而，密码保护对于关键用户、数据和应用程序至关重要，因为黑客可以利用这一点进行相对简单的攻击，而密码的管理和控制则取决于用户教育和合规性。即使在高度安全平台上，犯罪分子也能运用社会工程和网络钓鱼等多样手法，借助员工、合作伙伴和普通用户来实施入侵。

IBM Z MFA 提供扩展的认证功能以及以用户为中心的综合策略选项，有助于降低密码泄露和系统黑客攻击的风险，从而提高任务关键型系统的保障水平。我们的设计人员也是 IBM Z MFA 用户。每个新版本都融入了设计人员在大型机安全场景实践中不断获得的知识和专业技能。