所有版本的 IBM Z MFA 均使用 z/OS 上运行的部件来保护 z/OS 用户登录。IBM Z MFA 2.1 已引入对 z/VM 用户登录的保护。IBM Z MFA 2.2 可使用 Linux 上运行的 PAM 模块对支持可插拔认证模块 (PAM) 框架的 Linux on Z 架构应用程序提供保护。



IBM Z MFA 2.2 支持多种认证类型和集成功能。下表列出了部分支持的功能和集成。

带一个星号 (*) 的列表项表示 2.2 版中的新功能。

带两个星号 (**) 的列表项表示直接在 IBM Z MFA 中评估的认证类型，而未使用外部网络服务。它们支持基于时间的一次性密码。