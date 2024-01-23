巴西正在经历变革。经济的快速发展不仅刺激了人们对先进银行和保险解决方案的需求，还催生了新的银行业务模式需求：一种以顾客为中心、关注他们对始终在线移动服务的需求的模式。Banco Bradesco 准备打造一个创新、可靠且安全的平台来满足这些需求
在巴西，随着经济的快速发展和中产阶级的大幅增加，人们对在线和移动服务的需求也在不断增长。消费者希望能够随时随地通过任何设备访问和管理自己的账户。但他们希望在这样做的同时，不影响对其数据的保护或隐私。巴西银行业的竞争也十分激烈，需要最高水平的银行服务。
这些趋势的融合为巴西第二大银行 Banco Bradesco 创造了机遇。为了满足不断变化的消费者需求，Bradesco 想要开发一个创新的银行平台，让客户能够按照自己想要的方式办理银行业务。该银行还希望自己的服务在可靠性、可用性和安全性方面都能打败竞争对手，从而在竞争激烈的市场中保持领先地位。
在这个瞬息万变的环境中，要想保持以客户为中心的市场领先地位，Bradesco 需要敏捷、可靠、安全的 IT 基础架构。
Bradesco 的方法支持客户在数字时代按照自己想要的方式办理银行业务。与此同时，Bradesco 在可用性和安全性方面可满足传统银行客户的期望。这一方法基于一个安全且敏捷的核心银行系统，该系统由 IBM® Z 提供支持。
Bradesco 执行总经理 Waldemar Ruggiero Jr. 解释道：“我们现有的核心银行系统一直都非常可靠，并且仍然是我们 IT 战略的核心。我们新的扩展模型采用了核心银行业务 API，通过 IBM® Z 和 IBM DS8950F 提供数字服务。这些服务近乎不间断的可用性至关重要。”
Bradesco 的创新 Next 解决方案是真正的数字银行，可满足客户在整个旅程中的移动和始终在线需求。Next 是一款应用程序，除了常规资金转账功能，亦可为生活日常提供多种多样的折扣优惠服务。Next 由 IBM Z 的敏捷性和可靠性提供支持。IBM Z 拥有一套强大的解决方案，如 IBM CICS®（应用程序服务器，使开发人员能够使用自己选择的语言创建新的应用程序）、IBM IMS™（高性能数据管理软件）和 IBM DB2®（人工智能驱动的 Hybrid Data Management Platform），为此解决方案提供支持。
持续创新有助于 Bradesco 满足不断变化的客户需求，IBM® Z 则让这种创新成为可能。
保护客户数据
Bradesco 的客户依赖于其信息和数据的安全性。此外，对于 Bradesco 来说，确保遵守国家保护机密信息的法规势在必行。整个 Bradesco 银行业务体验必须始终保持安全。
Ruggiero 评论道：“利用 IBM® Z 与 IBM DS8900F 相结合提供的工具，包括双因素身份验证等，Bradesco 能够打造 100% 安全的银行体验。这些解决方案可确保机密信息的安全性。我们的客户因此而信任我们。”
服务新的细分市场
Bradesco 的下一个市场机遇来自于没有银行账户的人群。根据 Locomotiva Institute 的研究，巴西大约有 4500 万人没有银行账户。为了满足这一需求，Bradesco 制定了“Expresso In-Store Banking”（Expresso 店内银行业务）计划。该计划将在巴西各地设置 39,000 多个店内网点内，通过合作伙伴向客户销售 Bradesco 的服务和产品。为了实现这一目标，Bradesco 使用 IBM® CICS 来开发和增强支持该计划的应用程序，使用 IBM® DB2 来管理后端数据，并使用 z/OS 上运行的 IBM® WebSphere 来处理前端请求。这一解决方案可以推动高度可用、响应迅速的服务和数据快速上市。
通过采用 Tailored Fit Pricing，Bradesco 正在以一种注重成本节省的方式提供这些平价新服务。Tailored Fit Pricing 是一种新的灵活定价模式，可简化现有的定价格局。这种新模式既适用于新的工作负载，也适用于现有工作负载，为 IBM 客户提供了两种新的定价选项：Enterprise Consumption Solution（企业消费解决方案），一种基于使用量的模式，具有价格可预测性和财务确定性；Enterprise Capacity Solution（企业容量解决方案），一种全容量许可模式，可提供最简单的定价方法。
综合银行环境
该银行当前的 IBM® Z 环境包括三个数据中心（其中一个用于备份），由 10 台 IBM® z15 服务器（其中一台 LinuxONE III）和另外 10 台 IBM® z14 服务器组成。核心银行交易和客户信息均在 IBM® Z 基础架构上进行管理。许多数字体验（包括 Bradesco 的创新 Next 解决方案）都在混合云环境中运行，该环境结合了公共云和私有云、分布式架构和 IBM® Z。IBM® Z 与混合云环境中的其他组件无缝集成，可确保为客户提供最流畅的体验。
在存储方面，Bradesco 正在使用 IBM DS8950F 企业数据系统，该系统具有 12 个 2 路 TS7760 磁带库网格，每个网格具有连接到 TS3500 磁带库的 240 TB 缓存。在开放系统方面，Bradesco 在 IBM® FlashSystem 阵列上存储了大约 14PB 的数据。大型机和开放环境均使用 IBM® Spectrum Control 进行管理。
关于保险方面的业务，该银行正在使用分布式系统上运行的 IBM® WebSphere Application Server Portal 构建外部 Web 门户，这些门户可无缝连接 IBM® Z 上运行的后端服务,不仅减少了开发时间和成本，可靠功能的上线也会变得更加便捷。
通过在整个银行生态系统中应用 IBM® Z，Bradesco 得以向市场提供可靠、安全的服务，并能迅速适应客户需求和市场条件的变化。
Bradesco 依靠 IBM® Z 作为其生态系统的支柱，可提供安全可靠且符合客户需求的银行体验，并且能为巴西各地的客户快速提供解决方案。IBM® Z 的弹性和敏捷性还帮助 Bradesco 取得了一些切实效益。
为了开拓新的细分市场，Bradesco 通过网上银行扩大了业务范围。除了带来新客户以及提升用户参与外，网上银行还可以减少对实体营业网点的依赖，从而帮助 Bradesco 节省资金并提高效率。实体网点的运营成本较高，并且只能在正常工作时间为当地客户服务。
而且，通过采用 IBM Tailored Fit Pricing，Bradesco 可以在保持低成本的同时提供卓越的服务，并且能够以具有竞争力的价格推出新服务。
Waldemar Ruggiero Jr. 表示：“50 多年来，IBM 一直帮助我们为客户提供灵活、有弹性且安全的银行服务业务。IBM Z 和 IBM DS8900F 提供的这三个主要特性帮助我们支持新客户、新银行模式以及客户的新需求。这些 IBM 企业解决方案的弹性支持了整个银行生态系统，包括传统银行和数字银行。”
Bradesco 是巴西最大的金融集团之一，自 1943 年以来一直表现稳健，且注重客户利益。除了卓越的服务之外，它还成为了市场上最好的资产管理公司之一，其业绩建立在可持续发展的基础之上。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504. 2020 年 5 月在美国制作。
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