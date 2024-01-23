Bradesco

提供可靠、安全的银行服务，满足不断变化的客户需求

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巴西正在经历变革。经济的快速发展不仅刺激了人们对先进银行和保险解决方案的需求，还催生了新的银行业务模式需求：一种以顾客为中心、关注他们对始终在线移动服务的需求的模式。Banco Bradesco 准备打造一个创新、可靠且安全的平台来满足这些需求
业务挑战

Bradesco 必须确保其银行解决方案能满足顾客对先进银行和保险解决方案的需求，提供他们所需的始终在线移动服务。
变革

Bradesco 利用 IBM® Z 和 IBM Storage 系统打造了可靠、安全的创新网上银行体验，可为巴西各地的客户提供敏捷服务。
结果 15 亿笔
每月业务交易量达
3600 万人
每月使用 Bradesco 银行平台的客户数量达
7800 万笔
每天使用 Bradesco 移动应用程序完成的交易量达
业务挑战案例
跟上快速变化的客户群

在巴西，随着经济的快速发展和中产阶级的大幅增加，人们对在线和移动服务的需求也在不断增长。消费者希望能够随时随地通过任何设备访问和管理自己的账户。但他们希望在这样做的同时，不影响对其数据的保护或隐私。巴西银行业的竞争也十分激烈，需要最高水平的银行服务。

这些趋势的融合为巴西第二大银行 Banco Bradesco 创造了机遇。为了满足不断变化的消费者需求，Bradesco 想要开发一个创新的银行平台，让客户能够按照自己想要的方式办理银行业务。该银行还希望自己的服务在可靠性、可用性和安全性方面都能打败竞争对手，从而在竞争激烈的市场中保持领先地位。

在这个瞬息万变的环境中，要想保持以客户为中心的市场领先地位，Bradesco 需要敏捷、可靠、安全的 IT 基础架构。

 
变革案例
通过始终在线的平台实现创新并满足客户需求

Bradesco 的方法支持客户在数字时代按照自己想要的方式办理银行业务。与此同时，Bradesco 在可用性和安全性方面可满足传统银行客户的期望。这一方法基于一个安全且敏捷的核心银行系统，该系统由 IBM® Z 提供支持。

Bradesco 执行总经理 Waldemar Ruggiero Jr. 解释道：“我们现有的核心银行系统一直都非常可靠，并且仍然是我们 IT 战略的核心。我们新的扩展模型采用了核心银行业务 API，通过 IBM® Z 和 IBM DS8950F 提供数字服务。这些服务近乎不间断的可用性至关重要。”

Bradesco 的创新 Next 解决方案是真正的数字银行，可满足客户在整个旅程中的移动和始终在线需求。Next 是一款应用程序，除了常规资金转账功能，亦可为生活日常提供多种多样的折扣优惠服务。Next 由 IBM Z 的敏捷性和可靠性提供支持。IBM Z 拥有一套强大的解决方案，如 IBM CICS®（应用程序服务器，使开发人员能够使用自己选择的语言创建新的应用程序）、IBM IMS™（高性能数据管理软件）和 IBM DB2®（人工智能驱动的 Hybrid Data Management Platform），为此解决方案提供支持。

持续创新有助于 Bradesco 满足不断变化的客户需求，IBM® Z 则让这种创新成为可能。

保护客户数据
Bradesco 的客户依赖于其信息和数据的安全性。此外，对于 Bradesco 来说，确保遵守国家保护机密信息的法规势在必行。整个 Bradesco 银行业务体验必须始终保持安全。

Ruggiero 评论道：“利用 IBM® Z 与 IBM DS8900F 相结合提供的工具，包括双因素身份验证等，Bradesco 能够打造 100% 安全的银行体验。这些解决方案可确保机密信息的安全性。我们的客户因此而信任我们。”

服务新的细分市场
Bradesco 的下一个市场机遇来自于没有银行账户的人群。根据 Locomotiva Institute 的研究，巴西大约有 4500 万人没有银行账户。为了满足这一需求，Bradesco 制定了“Expresso In-Store Banking”（Expresso 店内银行业务）计划。该计划将在巴西各地设置 39,000 多个店内网点内，通过合作伙伴向客户销售 Bradesco 的服务和产品。为了实现这一目标，Bradesco 使用 IBM® CICS 来开发和增强支持该计划的应用程序，使用 IBM® DB2 来管理后端数据，并使用 z/OS 上运行的 IBM® WebSphere 来处理前端请求。这一解决方案可以推动高度可用、响应迅速的服务和数据快速上市。

通过采用 Tailored Fit Pricing，Bradesco 正在以一种注重成本节省的方式提供这些平价新服务。Tailored Fit Pricing 是一种新的灵活定价模式，可简化现有的定价格局。这种新模式既适用于新的工作负载，也适用于现有工作负载，为 IBM 客户提供了两种新的定价选项：Enterprise Consumption Solution（企业消费解决方案），一种基于使用量的模式，具有价格可预测性和财务确定性；Enterprise Capacity Solution（企业容量解决方案），一种全容量许可模式，可提供最简单的定价方法。

综合银行环境
该银行当前的 IBM® Z 环境包括三个数据中心（其中一个用于备份），由 10 台 IBM® z15 服务器（其中一台 LinuxONE III）和另外 10 台 IBM® z14 服务器组成。核心银行交易和客户信息均在 IBM® Z 基础架构上进行管理。许多数字体验（包括 Bradesco 的创新 Next 解决方案）都在混合云环境中运行，该环境结合了公共云和私有云、分布式架构和 IBM® Z。IBM® Z 与混合云环境中的其他组件无缝集成，可确保为客户提供最流畅的体验。

在存储方面，Bradesco 正在使用 IBM DS8950F 企业数据系统，该系统具有 12 个 2 路 TS7760 磁带库网格，每个网格具有连接到 TS3500 磁带库的 240 TB 缓存。在开放系统方面，Bradesco 在 IBM® FlashSystem 阵列上存储了大约 14PB 的数据。大型机和开放环境均使用 IBM® Spectrum Control 进行管理。

关于保险方面的业务，该银行正在使用分布式系统上运行的 IBM® WebSphere Application Server Portal 构建外部 Web 门户，这些门户可无缝连接 IBM® Z 上运行的后端服务,不仅减少了开发时间和成本，可靠功能的上线也会变得更加便捷。

通过在整个银行生态系统中应用 IBM® Z，Bradesco 得以向市场提供可靠、安全的服务，并能迅速适应客户需求和市场条件的变化。

 在数字时代按照自己想要的方式办理银行业务
敏捷
利用双因素身份验证等 IBM 工具，Bradesco 能够打造 100% 安全的银行体验。这些解决方案可确保机密信息的安全性。我们的客户因此而信任我们。 Waldemar Ruggiero Jr. 执行总经理 Banco Bradesco
案例成果
随时随地提供安全、敏捷的全天候银行服务

Bradesco 依靠 IBM® Z 作为其生态系统的支柱，可提供安全可靠且符合客户需求的银行体验，并且能为巴西各地的客户快速提供解决方案。IBM® Z 的弹性和敏捷性还帮助 Bradesco 取得了一些切实效益。

为了开拓新的细分市场，Bradesco 通过网上银行扩大了业务范围。除了带来新客户以及提升用户参与外，网上银行还可以减少对实体营业网点的依赖，从而帮助 Bradesco 节省资金并提高效率。实体网点的运营成本较高，并且只能在正常工作时间为当地客户服务。

而且，通过采用 IBM Tailored Fit Pricing，Bradesco 可以在保持低成本的同时提供卓越的服务，并且能够以具有竞争力的价格推出新服务。

Waldemar Ruggiero Jr. 表示：“50 多年来，IBM 一直帮助我们为客户提供灵活、有弹性且安全的银行服务业务。IBM Z 和 IBM DS8900F 提供的这三个主要特性帮助我们支持新客户、新银行模式以及客户的新需求。这些 IBM 企业解决方案的弹性支持了整个银行生态系统，包括传统银行和数字银行。”

 可靠
IBM® Z 提供了我们所需的弹性、安全性和敏捷性，以确保我们的数百万客户可以随时随地使用任何设备访问我们的服务。 Waldemar Ruggiero Jr. 执行总经理 Banco Bradesco
Bradesco

Bradesco 是巴西最大的金融集团之一，自 1943 年以来一直表现稳健，且注重客户利益。除了卓越的服务之外，它还成为了市场上最好的资产管理公司之一，其业绩建立在可持续发展的基础之上。
解决方案组件 CICS 工具 Db2 IBM® Z：IBM® z15 IBM® Z：Tailored Fit Pricing IMS Spectrum Control 和 Storage Insights/Pro Spectrum Virtualize 存储：DS8900F 存储器：IBM FlashSystem 存储：TS3500 Tape Library 存储：TS7700
采取下一步行动
要了解有关 IBM LinuxONE III 的更多信息，请访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/linuxone-iii
要了解有关 IBM® Z 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/it-infrastructure/z
要了解有关 IBM Storage 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/it-infrastructure/storage
脚注

© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504. 2020 年 5 月在美国制作。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM® Z、Rational 以及 z/OS 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 的 “Copyright and trademark information” 部分包含最新的 IBM 商标列表。

本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。

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