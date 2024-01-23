安全性和可用性是 APIS IT 为客户提供服务的核心。在当今快节奏的世界中，随着客户需求的增加，实现这两者都变得越来越困难。为了满足这些需求，APIS IT 决定实施 IBM Z® Operations Analytics，因为他们希望通过智能运维 (AIOps) 提升混合云。
APIS IT 依靠 IBM Z Operations Analytics (IZOA) 在与混合生态系统的其他部分相同的上下文中可视化 IBM Z 数据，使他们能够专注于在 AIOps 转型中取得进展。
APIS IT 的系统工程师 Dražen Zadro 的使命是提升运营透明度。“我们拥有该国最重要的寄存器，我们需要找到方法让公众使用，”Zadro 说。对于许多人来说，这段云之旅已经开始解决和缓解这个问题。遗憾的是，同样的旅程给大型机团队带来了许多独特挑战。
第一个挑战是解决大型机数据可访问性问题。由于大型机处理任务关键型工作负载，因此数据依赖安全的本地硬件解决方案。正如 Zadro 解释的那样，“无论另一边的第三方是谁，我们都需要让这些变得容易访问。”
Zadro 及其 APIS IT 团队面临的下一个挑战是异构环境的集成。在转向主动运营时，需要同时查看大型机和分布式系统的运行状况是关键。他们需要一种工具，不仅可以访问 IBM Z 数据，还可以理解数据并了解数据与各种企业环境之间的关系。
为了应对业务挑战，APIS IT 依赖 IBM Z Operations Analytics (IZOA) 提供帮助。借助 IZOA，Zadro 和他的团队能够在与混合生态系统的其他部分相同的上下文中可视化 IBM Z 数据。IZOA 解决方案中包含 IBM Z Common Data Provider (CDP)，它是一种数据管道，可以解锁这些原本被浪费的大量数据。在 CDP 之前，APIS IT 维护一个自行开发的解决方案来访问大型机数据。这既费时又代价高昂，而且缺乏实时功能。
APIS IT 在企业的许多领域都使用 Splunk。IZOA 中包含的一个关键功能是 Spunk 集成和洞察，这使得 Zadro 和他的团队能够在推动真正的端到端可视化过程中，与企业的其他部分一起可视化大型机数据。
APIS IT 的关键是使用 IZOA 推动实现业务价值。借助 IZOA 中嵌入的 AIOps 功能，APIS IT 能够在对客户造成任何影响之前检测异常。“有几次，我们注意到显示趋势类型的图表不断弹出，其中包含更多的数据和即将出现的 CPU 消耗，”Zadro 回忆道，“我们现在可以及早查明问题，而不是在问题已经发生时才排查。”
他记得一个具体事件，是在计划维护时段内出现了问题。APIS IT 维护一个使用 .NET 开发的系统，该系统经常会与相应的 Db2 系统分离。Zadro 在使用其中一个 IZOA Splunk 仪表板时注意到了此异常，并在对客户造成任何影响之前执行连接重新初始化。APIS IT 的弹性运营意味着可以避免客户影响，同时推动关键业务价值。
APIS IT 继续使用 IZOA，而不仅仅是将它作为实现 Z 操作数据可视化的工具。通过降低复杂性并帮助优化 APIS 的开发运维，IZOA 的灵活性为下一代大型机用户和开发人员铺平了道路。随着他们进一步将 Z 集成到混合云环境中，他们对 IZOA 的使用在持续增长。
APIS IT 的另一个创意用例是提高开发周期的效率。许多 APIS 开发团队都在使用 IBM WebSphere® Application Server。Zadro 解释说，在他的团队能够使用数据之前，需要对数据进行转换。因此，系统工程师会将开发人员视为第三方。正如他所说，“现在对他们来说，一切都简化了。如果他们在部署后查明问题，他们就可以轻松发现，z/OS 上的 WebSphere 的所有日志现在都与 Windows 上的 WebSphere 位于同一位置，等等……”
Zadro 希望 APIS IT 和 IBM 未来能够继续携手合作，他的目标是继续推动 IZOA 的发展。他表示，随着他们踏上混合云 AIOps 之旅，他“预计该解决方案将持续存在并继续发展”。
50 多年来，APIS IT（ibm.com 外部链接）一直为克罗地亚共和国的公共和政府部门组织提供战略性的专业实施服务。该组织总部位于克罗地亚的萨格勒布，专注于政府信息系统的规划、开发、支持和维护。
要了解有关 IBM Z Performance and Capacity Analytics 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/z-performance-and-capacity-analytics。
要了解有关 IBM Z Operations Insights Suite 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/operations-insight-suite。
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2020 年 4 月在美国制作。
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