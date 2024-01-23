APIS IT 的系统工程师 Dražen Zadro 的使命是提升运营透明度。“我们拥有该国最重要的寄存器，我们需要找到方法让公众使用，”Zadro 说。对于许多人来说，这段云之旅已经开始解决和缓解这个问题。遗憾的是，同样的旅程给大型机团队带来了许多独特挑战。

第一个挑战是解决大型机数据可访问性问题。由于大型机处理任务关键型工作负载，因此数据依赖安全的本地硬件解决方案。正如 Zadro 解释的那样，“无论另一边的第三方是谁，我们都需要让这些变得容易访问。”



Zadro 及其 APIS IT 团队面临的下一个挑战是异构环境的集成。在转向主动运营时，需要同时查看大型机和分布式系统的运行状况是关键。他们需要一种工具，不仅可以访问 IBM Z 数据，还可以理解数据并了解数据与各种企业环境之间的关系。