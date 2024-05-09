Abraxas 由瑞士各州和市政府所有，多年来一直为瑞士居民提供快速高效的数字化政府服务。有数以百万计的人依赖该公司提供的平稳、安全和高效的电子政务服务。为了更有效地防范日益猖獗的网络威胁，Abraxas 希望加强多个州和市政府使用的关键税务服务的安全性。Abraxas Informatik AG 的系统工程师 Kurt Gantner 表示：“为了加强网络保护，我们希望启用更复杂的密码和安全策略。其中一个挑战是，我们需要找到一种方法以经济高效的方式强化我们的安全措施，而无需单独手动更新 1,000 多个程序以实现最先进的安全性。”

由于 Abraxas 为不同规模的州和市提供了广泛的解决方案，因此该公司需要一种灵活的、可与各种身份和访问管理解决方案集成的安全解决方案。Abraxas Informatik AG 项目经理 René Seiler 证实：“对于我们的业务来说，为不同的租户和客户分别配置安全策略非常重要。我们希望从久经考验的标准解决方案中获得优势，帮助我们简化合规性、提高安全性并提供现代化的登录和用户体验。”