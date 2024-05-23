在银行和金融服务领域，我们都依赖软件来为我们的移动和在线生活提供无形支持。Bankdata 致力于开发充满活力的新银行应用程序，创建面向客户的与核心交易服务完全集成的解决方案。但是，关键监控工具无法提供详细的应用程序数据，因此 Bankdata 无法微调和监控应用程序，最终这可能会影响终端用户体验。
从移动应用程序到大规模数据引擎，现代银行业依赖于由互联系统、软件和网络组成的复杂体系。为了支持创新，银行求助于 Bankdata 等专业机构来提供开发技能和能力。Bankdata 帮助银行快速可靠地实现新理念和新服务。
每个新应用程序都会带来额外的工作负载，例如从多个资源请求交易数据。在许多情况下，银行在 IBM® Z 企业服务器上运行其核心交易流程，这些服务器还将数据传输给新应用程序。
Bankdata 首席 IT 架构师 Frank Petersen 表示：“如果应用程序运行速度比我们预期的要慢，或因某种原因出现故障，那么了解根本原因将使我们能够更有效地解决问题。通过查看应用程序级工作负载，我们可以得知所发生的情况，但我们缺乏来自 IBM Z 环境的此类详细监控数据。”
随着工作负载的增加，处理费用也会增加，因此调整应用程序以实现最佳效率也能带来直接的财务价值。Bankdata 依赖外部合作伙伴提供 IT 服务和数据中心托管，低效的工作负载会导致额外的成本转嫁给银行。
Petersen 说：“例如，如果我们能够看到哪些应用程序引发了大量数据库调用，我们就可以专注于增强软件设计。通过减少交易工作负载，提升应用程序性能，并提供更流畅、更快速的最终用户体验，我们可以帮助降低软件成本。”
通过支持更快速的识别方法
通过降低 IBM Z 上的交易工作负载
Bankdata 选择了由 Rocket Software 设计的 OMEGAMON® Data Provider (ODP) 来为 IBM Z 平台提供详细的应用程序级监控。
Rocket Software 是值得信赖的 IBM 战略合作伙伴，双方的合作关系始于 30 多年前。该合作伙伴关系涉及多个 IBM 品牌、解决方案和平台，包括 IBM Z 和 Power Systems，他们的 19 名员工被评为 2023 年 IBM 冠军，这比世界上任何其他公司都要多。
ODP（在 IBM Z Monitoring Suite 中）从现有 OMEGAMON 解决方案中捕获数据，并将其提供给任何标准化的监控解决方案 - 在这种情况下，Bankdata 选择了开源的 Grafana 仪表板工具。
Petersen 说：“我们采用完全敏捷的 DevOps 方法，我们的开发人员在所有平台和操作系统上工作。我们意识到，掌握多个监控应用程序的繁琐细节是不现实的。OMEGAMON Data Provider 让 Grafana 能够创建仪表板，使我们能够标准化和简化流程，并符合我们的技能组合和战略。我们以前难以访问的应用程序级数据现在由 ODP 使用已发布的 API 呈现，供使用 Grafana 的开发人员使用。”
开发人员可以在开发过程中使用 ODP 衡量应用程序性能，从而发现新版本代码和先前版本代码之间细微的性能变化。例如，软件设计的变更可能会由于意想不到的原因导致工作负载呈上升趋势。Bankdata 可以在开发过程中发现和解决问题，避免生产运营中出现故障或成本增加。在软件生命周期的早期解决问题还可以减少开发时间和成本。
借助 ODP 提供的有关运行代码性能的应用程序级数据，Bankdata 可以尽早调查和了解性能。ODP 不仅帮助 Bankdata 提高软件质量和开发效率，还通过优化工作负载帮助银行客户降低交易成本。此外，增强的开发流程有助于银行为消费者和企业客户提供卓越的用户体验。
Petersen 说：“通过与 Rocket Software 合作部署 ODP，我们现在能够实时监控应用程序性能，从开发到测试再到生产。借助 ODP 提供的数据，我们可以更主动地解决问题，缩短开发时间，并确保高质量代码进入生产环境。这才是真正的 DevOps 精神 - 团队可以在客户遇到问题之前发现并纠正问题，例如应用程序中断。”
他总结道：“OMEGAMON Data Provider 将 Z 中的应用程序性能数据开放给我们的开发团队，这使我们能够简化所有平台上的 DevOps 工作流程。有了这些信息，我们就可以更快地向银行交付解决方案，帮助他们尽可能经济高效地运行应用程序，并提供无与伦比的客户体验。”
Bankdata 总部位于丹麦腓特烈西亚，致力于为银行和金融机构提供软件开发服务。Bankdata 拥有约 900 名员工，其解决方案已为丹麦八大银行所采用，每天处理约 8600 万笔交易，并为约 160 万银行客户提供支持。
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2023 年 12 月于美国出品。
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