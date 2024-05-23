从移动应用程序到大规模数据引擎，现代银行业依赖于由互联系统、软件和网络组成的复杂体系。为了支持创新，银行求助于 Bankdata 等专业机构来提供开发技能和能力。Bankdata 帮助银行快速可靠地实现新理念和新服务。

每个新应用程序都会带来额外的工作负载，例如从多个资源请求交易数据。在许多情况下，银行在 IBM® Z 企业服务器上运行其核心交易流程，这些服务器还将数据传输给新应用程序。

Bankdata 首席 IT 架构师 Frank Petersen 表示：“如果应用程序运行速度比我们预期的要慢，或因某种原因出现故障，那么了解根本原因将使我们能够更有效地解决问题。通过查看应用程序级工作负载，我们可以得知所发生的情况，但我们缺乏来自 IBM Z 环境的此类详细监控数据。”

随着工作负载的增加，处理费用也会增加，因此调整应用程序以实现最佳效率也能带来直接的财务价值。Bankdata 依赖外部合作伙伴提供 IT 服务和数据中心托管，低效的工作负载会导致额外的成本转嫁给银行。

Petersen 说：“例如，如果我们能够看到哪些应用程序引发了大量数据库调用，我们就可以专注于增强软件设计。通过减少交易工作负载，提升应用程序性能，并提供更流畅、更快速的最终用户体验，我们可以帮助降低软件成本。”