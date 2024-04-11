IBM Z Monitoring Suite 软件套件可采用近实时指标和历史指标，提供 z/OS、网络、存储子系统、Java 运行时、Db2 on z/OS、CICS、IMS、MQ for z/OS、Integration Bus for z/OS、App Connect Enterprise on Z 和 WebSphere Liberty 服务器的基础架构性能的可观察性功能。
IBM Z Monitoring Suite 包含一个用户界面，可帮助将操作系统、网络和存储子系统的信息整合到一个工作区。这种集成功能可提供深入分析以及来自多个区域的综合警报，以便快速发现问题，并采取行动解决问题。通过使用该集成管理套件，您可以加强沟通，并以更高效的方式管理 z/OS 平台。
IBM Z Service Management Suite 包括以下组件产品：
IBM Z Monitoring Suite 中的组件产品更新
帮助 IT 团队主动识别常见的运营问题，并利用 OMEGAMON AI Insights 确定警报阈值。
整合视图并构建复合应用程序仪表板，将大型机管理信息和任务整合到单个环境中。将 OMEGAMON 指标流式传输到热门的开放式 AI 平台。
划分优先级并隔离问题，并使用自动化工具来解决问题。借助智能警报、针对性报告以及相关工具的关联，帮助防止中断和性能问题。
增强跨团队协作，将 ChatOps 工具集成到 Slack、Microsoft Teams 或 Mattermost 中，可缩短问题解决时间。
确定可能的延误或中断。在 Parallel Sysplex® 中获得对子系统 IMS、CICS 和 Db2 的单点控制，并监视 IMS Connect TCP/IP 和 CICS Transaction Gateway 请求。
检测代码、服务器资源和缺失的外部依赖关系中的瓶颈。监视正在执行的事务并动态捕获诊断痕迹，以便更快地分析问题。
OMEGAMON
管理 Z 平台的运行状况，此平台是一款全面的性能和可用性解决方案，可主动分析和管理操作系统、数据库或其他环境，以实现最佳性能。
此套件中包含的 OMEGAMON 产品有：
Service Management Unite
这是一款基于 Web 的自定义仪表板用户界面，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。异常事件的监控和自动化有助于在单个界面中隔离和诊断问题、发出命令和查看结果。
它有助于通过 IBM OMEGAMON、IBM Z System Automation、IBM Z NetView、IBM Z Workload Scheduler 和 IBM Z Operations Analytics 实现对大型机运营的集成可见性，以监控系统运行状况，并缩短问题确定和解决所需的时间。
Tivoli Management Services on z/OS
一种集成式分层架构，由数据访问、通信和演示组件构成，支持系统管理应用程序的企业范围数据的跨平台运营和集成。
此软件基础支持 Tivoli Enterprise Monitoring Server、Tivoli Enterprise Portal Server 和 Tivoli Enterprise Portal 及其 Tivoli Enterprise Monitoring Agent 的开发和运营。
Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
通过全面监控底层服务器资源的运行状况和性能，确保关键业务应用和服务的可用性和性能。
它可以主动向管理员发出运行状况和性能问题警报，提供用于问题诊断的实时指标，并收集用于报告和容量趋势的历史指标。
实现协作式问题分析和解决
提供聊天机器人功能，让用户能够在 Slack 等热门协作平台上访问来自 z Systems 管理工具（如 IBM Z System Automation 和 IBM® OMEGAMON）的信息。
它可以向聊天平台的运营团队发出 IBM Z 事件通知，包括由机器学习支持的建议，以帮助快速隔离和解决问题。
Z Common Data Provider
支持从 z/OS 系统访问 IT 运营数据，并以可使用的格式将其流式传输到分析平台。
是结构化和非结构化数据源的单一数据提供程序。还可向您的分析平台提供 z/OS 操作数据近乎实时的数据馈送，例如系统管理设施 (SMF) 数据、OMEGAMON 数据和 z/OS 日志数据。
Z Resource Discovery Data Service
一款容器化组件，有助于管理资源数据、并通过 API 格式化和提供数据，以实现更加现代化的解决方案，用于检索 z/OS 数据并存储发现的数据。
用于了解 IBM Z 上运行的资源，并为资源依赖关系提供标准图形 API。
Z Resource Discovery Visualization Service
一款 React UI 组件，主要可提供网络风格的图表。IBM Z Resource Discovery Visualization Service 的用户可将其作为节点库导入，并通过其界面进行配置。您可以通过实施和注册数据提供工具，来将数据提供给组件。
Resource Measurement Facility
Resource Measurement Facility（也称为 z/OS RMF）是 IBM z/OS 的一项可选功能。它收集有关 z/OS 资源使用情况的数据，并在综合系统的任何系统上提供报告。
Discovery Library Adapter for z/OS
检测并发现活跃的 z/OS 资源及其连接和关系。可创建符合通用数据模型 (CDM) 的 XML 文件（也称为“手册”）。这些手册可以由提供变更、配置管理和业务流程管理的各种产品控制台显示和使用。
免费试用 IBM Z Monitoring Suite 的一些关键组件，无需安装。2 小时内即可开始进行为期 3 天（包括周末）的亲身体验。
了解如何发现 Java 性能问题、识别 Java 堆和垃圾回收问题、识别吞吐量下降的原因、检查 z/OS Connect EE API 响应时间以及识别 z/OS 虚拟存储空间问题。
了解如何入门 IBM Service Management Unite 控制台，并利用 IBM Z System Automation 资源和 IBM Z NetView 资源。
了解如何开始使用 IBM Z ChatOps 命令、处理 IBM OMEGAMON 问题和使用 IBM Z System Automation 资源。
为您的 z/OS 企业获取全面的管理套件，包括监视、协作、网络和工作负载管理及自动化。
管理和监视 z/OS 存储资源，包括云分层。
利用大量系统元素的能见度、控制和自动化，这些系统元素涵盖综合系统中的企业硬件和软件资源。
通过单一解决方案实现从移动设备到大型机的端到端可观测性。
通过检测日志和指标数据中的异常，主动识别运营问题，避免发生代价高昂的事件。
深入了解 IBM Z 工作负载的交互和依赖关系。