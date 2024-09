IBM Z Monitoring Suite 软件套件可采用近实时指标和历史指标,提供 z/OS、网络、存储子系统、Java 运行时、Db2 on z/OS、CICS、IMS、MQ for z/OS、Integration Bus for z/OS、App Connect Enterprise on Z 和 WebSphere Liberty 服务器的基础架构性能的可观察性功能。