在各个公司竭力实现可持续发展，而利率不断上升、财务压力急剧增加的当下，提供高度可持续发展、创新且具有成本效益的服务对于物业行业至关重要。为了获得竞争优势，并提高对潜在客户的吸引力，瑞典房地产管理公司 BanFast Förvaltning AB 希望更专注于可持续发展，并提高其运营效率。
BanFast 意识到，通过深入了解其服务组合的可持续发展状态，可以为客户增加价值并实现能源节约。BanFast Förvaltning AB 的 CEO Lars Nylund 表示：“作为 CEO，我最重要的一项任务就是为我们的客户（无论是办公室租户还是业主）提供物有所值的服务。“通过实现可持续发展和报告的数字化、现代化和自动化，我们看到了成为行业创新和可持续发展领导者的机会。”
使用现有的工具和解决方案，BanFast 的员工常常难以找到指导可持续发展计划的正确指标。这导致了工作的重复，增加了成本，并拖慢了业务。“我们一直在寻找一种新的现代化高效可持续发解决方案，可以与我们共同成长。”Nylund 补充到，“对我们至关重要的是，确保基于测量、材料、供应链详细信息和智能电表数据的基本可持续发展指标可以轻松实现版本控制和更新。我们希望积极主动地利用我们所掌握的大量数据，为商业租户和业主不断提升建筑的价值。”
此外，BanFast 希望抢先一步，为基于《欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD)》的新监管要求做好准备。“我对可持续发展充满热情，并全力支持‘欧洲绿色新政’倡议，该倡议旨在到 2050 年让欧洲成为首个气候中和大陆。”Nylund 说到，“通过深入了解并尽量减少物业行业对环境的影响，我们可以成为一股永久变革的力量。能够快速提供详细的可持续发展报告也将为我们的客户增加真正的价值。”
两个大型翻新项目为 BanFast 提供了一个向现有和未来客户展示可持续发展专业知识的绝佳机会。“在我们自己的建筑里工作时，我们可以完全掌控翻新项目的各个方面和操作数据。”Nylund 确认说，“这些项目为我们提供了独特的展示机会，以展示各种可能性以及我们如何在整个服务组合中更有效地使用可持续发展数据。做好当下，将来我们就能提供更好的服务，更容易赢得新客户。”
简化可持续发展以及环境、社会和治理数据的采集、整合、管理、分析和报告流程。
（整个物业组合的估计值）
在全新洞察分析和自动化技术的支持下，BanFast 力求实现物业组合增长
为了加强其环境、社会和治理报告能力，BanFast 着手更换了现有的解决方案。“我们需要更大的灵活性来添加更丰富的数据源，从而以全新的方式分析建筑的环保绩效。”Nylund 解释到，“我们想要一个功能强大、易于管理的标准化解决方案，提供高水平的自动化技术，与满载着先进 IoT 传感器生成大量数据的智能建筑无缝集成。”
BanFast 联系了可持续发展专家 Edsvärd Hållbarhet，通过实施 IBM Envizi ESG Suite 更新了其可持续发展战略的基础。完成初始设置之后，BanFast 计划扩大信息管理和报告范围，以覆盖其整个物业服务组合。“Edsvärd Hållbarhet 的团队经验丰富，对可持续发展和环境与我们一样的热忱。”Nylund 确认说，“他们对房地产行业有者全面的了解，并且知道最好的数字解决方案（比如 IBM® Envizi），能够克服该行业目前面临的挑战。”
新的云解决方案利用 AI 为可持续发展报告打造了一个统一的环境。Edsvärd Hållbarhet 的专家们负责为 BanFast 管理和优化解决方案。“我们考虑了不同的选择，没有什么能比得上 Edsvärd Hållbarhet 和 IBM Envizi ESG Suite 组合。”Nylund 补充到，“借助全面的云解决方案，我们可以从积极开发的工具中获益，并快速实现投资回报。”此外，可视化且可定制的直观仪表板可以帮助我们更有效地与客户和利益相关者互动。”
IBM Envizi 还为 BanFast 提供了灵活性，可支持更广泛的环境、社会和治理框架。“我们现在主要依照《欧洲可持续发展报告标准 (ESRS)》为我们的客户生成新的报告，这些客户需要根据 EU CSRD 提供环境、社会和治理信息。”Nylund 解释说。“未来，我们可能还需要向客户提供符合其他国际报告框架的报告。借助 IBM Envizi，我们可以更轻松地提供这项服务。例如，我们还可以囊括额外的温室气体排放核算标准。”
新的可持续发展分析功能可支持 BanFast 做出更好的决策，最大限度减少能耗并节省成本，尤其是在翻新建筑时。通过使用 IBM Envizi ，BanFast 还可以制定先进的可持续发展战略，并提高团队的意识。“我们预测，通过数据驱动型方法，我们的能耗将减少 50%。”Nylund 确认说，“这是一项巨大的进步，将降低我们、业主以及租户的长期成本。”
鉴于可持续发展报告的改进，BanFast 预计能够以较低的利率获得具有吸引力的“绿色贷款”。“通过打造更可持续的未来，我们也在降低融资成本。”Nylund 谈到，“在高利率时期，充分利用更便宜的贷款对我们和我们的客户来说都是一个重要优势。”
未来，公司计划更进一步，并可能需要承包商和供应商提供更详细的可持续发展报告和可持续发展战略。“我们希望可持续发展能够支撑我们的整个业务和供应链。”Nylund 解释到，“如果我们齐心协力，就可以最大限度地减少二氧化碳排放，并加速实现物业行业的脱碳。”
通过简化可持续发展报告和管理，BanFast 能够发挥超乎寻常的作用，并为其客户提供新的服务。公司将能够更快、更有效地识别能源泄漏位置，从而提出更有针对性的解决方案，包括升级窗户、通风和供暖系统。"我们将能够为客户提供更好的指导，帮助他们节约成本。”Nylund 说到，“我们通过尖端科技提高了物业管理各个领域的透明度，并可以与租户一起更全面地优化建筑运营，同时为所有人创造了一个整体上更具吸引力的环境。”
Nylund 总结道：“多亏了 Edsvärd Hållbarhet 和 IBM Envizi，我们的团队变得更加高效。我相信，只需增加少量员工，我们就能实现目前管理的物业组合翻番的目标。“作为可持续发展物业管理领域的领先企业，我们期望解锁新的商机，并寻求吸引与我们一样关心可持续发展的志同道合的客户。”
BanFast Förvaltning 是一家位于瑞典斯德哥尔摩的创新型房地产公司。公司拥有四处物业，管理着共 23 座建筑，其中包括办公室、零售单位、酒店和会议中心。BanFast 优先考虑可持续发展，仅在当地提供服务。公司提供值得信赖的个性化服务，年收入达 1 亿瑞典克朗（917 万美元）。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
通过由 IBM Envizi ESG Suite 提供支持的自动报告，Downer 标准化并集中化处理其 ESG 跟踪工作。
Generali Poland 与 TUATARA 合作构建了一个由 IBM watsonx 提供支持的虚拟助手，能够自动回答 97% 的客户查询
了解零售商 AKIDS 如何借助基于 IBM Db2 的 BiLumina ERP 支持的全渠道体验，将销售额提高 1000%并将交货时间缩短 75%。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2023 年 11 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Envizi 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供法律建议，也不声明或保证其服务或产品将确保客户遵守任何法律或法规。