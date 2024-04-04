BanFast 意识到，通过深入了解其服务组合的可持续发展状态，可以为客户增加价值并实现能源节约。BanFast Förvaltning AB 的 CEO Lars Nylund 表示：“作为 CEO，我最重要的一项任务就是为我们的客户（无论是办公室租户还是业主）提供物有所值的服务。“通过实现可持续发展和报告的数字化、现代化和自动化，我们看到了成为行业创新和可持续发展领导者的机会。”

使用现有的工具和解决方案，BanFast 的员工常常难以找到指导可持续发展计划的正确指标。这导致了工作的重复，增加了成本，并拖慢了业务。“我们一直在寻找一种新的现代化高效可持续发解决方案，可以与我们共同成长。”Nylund 补充到，“对我们至关重要的是，确保基于测量、材料、供应链详细信息和智能电表数据的基本可持续发展指标可以轻松实现版本控制和更新。我们希望积极主动地利用我们所掌握的大量数据，为商业租户和业主不断提升建筑的价值。”

此外，BanFast 希望抢先一步，为基于《欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD)》的新监管要求做好准备。“我对可持续发展充满热情，并全力支持‘欧洲绿色新政’倡议，该倡议旨在到 2050 年让欧洲成为首个气候中和大陆。”Nylund 说到，“通过深入了解并尽量减少物业行业对环境的影响，我们可以成为一股永久变革的力量。能够快速提供详细的可持续发展报告也将为我们的客户增加真正的价值。”

两个大型翻新项目为 BanFast 提供了一个向现有和未来客户展示可持续发展专业知识的绝佳机会。“在我们自己的建筑里工作时，我们可以完全掌控翻新项目的各个方面和操作数据。”Nylund 确认说，“这些项目为我们提供了独特的展示机会，以展示各种可能性以及我们如何在整个服务组合中更有效地使用可持续发展数据。做好当下，将来我们就能提供更好的服务，更容易赢得新客户。”