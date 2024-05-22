给婴儿买东西应该很有趣。从平稳的婴儿车到可爱的衣服，消费者需要选择，但也需要帮助他们找到完美的产品。AKIDS d.o.o. 拥有的 BabyCenter 品牌在斯洛文尼亚及周边地区运营，旨在为照顾者提供一站式服务，以满足孩子从出生到幼儿成长所需的一切。为了在充满挑战的零售环境中蓬勃发展，AKIDS 决定专注于改善购物体验，同时简化后台流程。
AKIDS 物流主管 Janez Breskvar Tiller 说道：“我们最大的挑战就是，我们在生命中一个非常特殊阶段的人群提供服务，即他们或他们身边的人成为父母时。尽管每年有成千上万的婴儿出生，但斯洛文尼亚和整个中欧地区的人口增长率正在下降。由于我们的潜在市场正在萎缩，因此吸引首次购物者并激励他们再次光顾我们变得比以往任何时候都更加重要。”
AKIDS 依靠数字解决方案来推动运营，包括通过 ERP 系统帮助管理财务、销售和分销等关键流程。为了帮助培养客户忠诚度并推动增量销售，该公司旨在更准确地了解店内和在线客户的偏好。
AKIDS 首席信息官 Egi Žaberl 解释道：“我们之前的 ERP 系统阻碍了我们实现全渠道目标。该系统对客户偏好和购买历史的了解有限，这使得提供定制化的优惠和服务变得困难。旧的 ERP 系统也缺乏可扩展性，这在我们开始将业务扩展到克罗地亚和北马其顿时设置了障碍。”
为了解决这些挑战，AKIDS 寻找了一种现代 ERP 解决方案，以支持全球范围内的全渠道零售。面对整个欧洲的劳动力短缺，公司着眼于一种解决方案，能够快速引入新员工，并确保所有员工都能尽可能高效地工作。正如 Žaberl 所说：“我们着手寻找合适的合作伙伴和技术平台，以为 AKIDS 开启下一个时代。”
为了实现全渠道零售的愿景，AKIDS 与 IBM 业务合作伙伴 BiLumina 通力合作，部署基于 IBM® Db2 软件的独特 ERP 产品。
“我们很快认识到，BiLumina ERP 是对我们业务有意义的唯一选择，”Žaberl 说。“它的价格具有竞争力，而且足够灵活，可以满足我们的精确要求。与 BiLumina 团队会面后，我们意识到他们的工作方式与我们一致。他们的主要优势在于倾听能力，以及他们积极主动提出提供价值的新功能和改进。自从做出这个决定，我们从未后悔过。”
AKIDS 与 BiLumina 合作，将 500 多个业务流程引入 BiLumina 平台，实现了前所未有的自动化和集成水平。如今，该公司已开设实体店和电子商务网站，为斯洛文尼亚、克罗地亚和北马其顿地区的客户提供服务，并定制了 BiLumina ERP 解决方案，以便在必要时为国际市场定制标准化流程。BiLumina 的所有业务逻辑都在 IBM Db2 中开发，即使在零售高峰期也能确保始终如一的较短的响应时间。
“通过与 BiLumina 合作，我们正在连接和自动化业务的所有部分，”Breskvar Tiller 解释道。“这一转变的规模怎么强调都不为过。以我们的仓库为例。以前，一切都是人工操作。现在，仓库管理实现 100% 自动化，从订单到交付，除了实际拣选货物。它们是如此先进，以至于我们经常收到要求观看它们运行的请求。
在 BiLumina 的帮助下，AKIDS 获得了关键业务洞察分析的实时可见性，包括库存水平。利用这些信息，公司可以避免店内和网上缺货的情况。
凭借新的数字功能，AKIDS 现在正朝着全渠道交付模式发展。Žaberl 说道："我们赋予顾客权力，让他们能够在购物过程中随时切换在线和实体店渠道。例如，他们可以将商品添加到他们的在线购物篮中，确认它们是否在最近的商店有售，并亲自完成购买。进入商店后，他们可以选择在移动设备上结账购物篮，也可以使用店内 POS（销售点系统），该系统提供多种支付方式。
AKIDS 正在利用其强大的新 ERP 功能来转变向客户营销和销售的方式。通过其会员计划，该公司为忠诚的购物者提供了获得独家销售和促销的机会。AKIDS 使用 BiLumina ERP 中连接到 Facebook 和 Google Analytics 的细分工具，根据新近度、频率和价值确定营销活动的目标。该零售商还部署了 IBM® Cognos Analytics，以更深入地研究其数据并获得新的洞察分析。
“如果客户从我们这里购买了婴儿车，我们要确保我们不会建议他们在下个月再购买一辆，”Breskvar Tiller 说。"我们还想让我们的推荐更加精细：例如，为每位忠诚计划会员提供有针对性的、适合其年龄的推荐方案 结果是获得更愉快、更忠诚的客户和更高的销售额，这是双赢的结果。我们可以在 BiLumina 中完成所有这些，甚至更多。现在，我们正在利用 Cognos Analytics 更深入地研究客户的需求。”
AKIDS 与 BiLumina 合作，直接将其系统与供应商和交付提供商集成。BiLumina 正在根据公司的规范构建 B2B 供应商门户网站，这将助力 AKIDS 扩大其在意大利、乌克兰和更远地区的业务。Breskvar Tiller 补充道：“B2B 供应商门户网站将帮助我们充分利用扩张机会。与 BiLumina 合作的美妙之处在于他们对 IBM Db2 的精通，让我们确信我们能够在短短几个月内拥有一个可行的解决方案。”
AKIDS 从 BiLumina 和 IBM 技术的投资中获得了快速回报，这有助于该公司在国内和国际市场赢得客户。通过将全渠道体验与量身定制的促销活动相结合，AKIDS 正在吸引购物者一次又一次光顾公司的实体店和网店。
“自从实施基于 IBM Db2 的 BiLumina ERP 以来，我们的销售额增长了 1000%，”Breskvar Tiller 评论道。“在网上，我们呈指数级增长。就连我们在最成熟的市场斯洛文尼亚的实体店也增长了 5% 至 10%，这表明我们的战略正在发挥作用。新的 ERP 功能帮助我们更快、更有效地适应市场不断变化的需求。”
BiLumina 和 IBM 解决方案旨在实现无缝扩展使 AKIDS 能够在零成长的烦恼的情况下满足激增的客户需求。即使在疫情期间，当其销售完全转向线上并大幅增长时，该公司仍保持着卓越的客户服务水平。
“通过自动化以及从 BiLumina 和 IBM 获得的效率，我们将交货时间从 8 天缩短到 48 小时，并将按时交货率提高到 100%，”Breskvar Tiller 说道。“我们的产品范围非常广泛，涵盖超过 100,000 个 SKU，而且我们每个季节都会新增 10,000 个 SKU 系列。IBM Db2 负责处理我们提供的所有信息，并提供我们所需的实时洞察分析，以确保我们的客户找到他们想要的内容。
在 AKIDS 与斯洛文尼亚的另一家大型零售商合并中，BiLumina 和 IBM 解决方案帮助简化了流程。展望未来，公司将积极为新老客户提供服务。
Breskvar Tiller 总结道：“合并很复杂，但将整个公司转移到基于 IBM Db2 的 BiLumina ERP 上却出奇简单，整个过程只花了六个月。在这个过程中，我们甚至没有损失任何市场份额！现在，我们很高兴能够使用 IBM Cognos 扩展我们的报告功能，这将帮助我们为客户构建更具吸引力的市场主张。BiLumina 和 IBM 不仅仅是合作伙伴，还是我们业务的基础。”
AKIDS 是一家总部位于斯洛文尼亚的零售商，为婴幼儿提供各种产品，并拥有 BabyCenter 品牌。通过在斯洛文尼亚、克罗地亚和北马其顿的实体店，以及这三个国家的电子商务网站和 B2B 服务，AKIDS 旨在为婴儿或儿童的成长提供一切，从第一颗牙齿、爬行、走路、到第一天入托或入校等。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴。
Generali Poland 与 TUATARA 合作构建了一个由 IBM watsonx 提供支持的虚拟助手，能够自动回答 97% 的客户查询
IBM、Belucci SpA 和 Fondazione Piazza dei Mestieri 正在共同努力，为年轻人提供平等的学习和就业机会。Piazza dei Mestieri 使用 IBM FlashSystem 来支持其大型虚拟桌面基础架构并确保数据安全。
了解 United Foods 如何利用 IBM® Cloud Pak for Business 和 TECH HUB 找到设计高效业务流程的完美秘诀。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, IBM Software, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品。2023 年 10 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Cognos 以及 Db2 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 业务合作伙伴自行设定价格，价格可能会有所不同。 IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。