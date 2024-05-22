为了实现全渠道零售的愿景，AKIDS 与 IBM 业务合作伙伴 BiLumina 通力合作，部署基于 IBM® Db2 软件的独特 ERP 产品。

“我们很快认识到，BiLumina ERP 是对我们业务有意义的唯一选择，”Žaberl 说。“它的价格具有竞争力，而且足够灵活，可以满足我们的精确要求。与 BiLumina 团队会面后，我们意识到他们的工作方式与我们一致。他们的主要优势在于倾听能力，以及他们积极主动提出提供价值的新功能和改进。自从做出这个决定，我们从未后悔过。”

AKIDS 与 BiLumina 合作，将 500 多个业务流程引入 BiLumina 平台，实现了前所未有的自动化和集成水平。如今，该公司已开设实体店和电子商务网站，为斯洛文尼亚、克罗地亚和北马其顿地区的客户提供服务，并定制了 BiLumina ERP 解决方案，以便在必要时为国际市场定制标准化流程。BiLumina 的所有业务逻辑都在 IBM Db2 中开发，即使在零售高峰期也能确保始终如一的较短的响应时间。

“通过与 BiLumina 合作，我们正在连接和自动化业务的所有部分，”Breskvar Tiller 解释道。“这一转变的规模怎么强调都不为过。以我们的仓库为例。以前，一切都是人工操作。现在，仓库管理实现 100% 自动化，从订单到交付，除了实际拣选货物。它们是如此先进，以至于我们经常收到要求观看它们运行的请求。

在 BiLumina 的帮助下，AKIDS 获得了关键业务洞察分析的实时可见性，包括库存水平。利用这些信息，公司可以避免店内和网上缺货的情况。

凭借新的数字功能，AKIDS 现在正朝着全渠道交付模式发展。Žaberl 说道："我们赋予顾客权力，让他们能够在购物过程中随时切换在线和实体店渠道。例如，他们可以将商品添加到他们的在线购物篮中，确认它们是否在最近的商店有售，并亲自完成购买。进入商店后，他们可以选择在移动设备上结账购物篮，也可以使用店内 POS（销售点系统），该系统提供多种支付方式。

AKIDS 正在利用其强大的新 ERP 功能来转变向客户营销和销售的方式。通过其会员计划，该公司为忠诚的购物者提供了获得独家销售和促销的机会。AKIDS 使用 BiLumina ERP 中连接到 Facebook 和 Google Analytics 的细分工具，根据新近度、频率和价值确定营销活动的目标。该零售商还部署了 IBM® Cognos Analytics，以更深入地研究其数据并获得新的洞察分析。

“如果客户从我们这里购买了婴儿车，我们要确保我们不会建议他们在下个月再购买一辆，”Breskvar Tiller 说。"我们还想让我们的推荐更加精细：例如，为每位忠诚计划会员提供有针对性的、适合其年龄的推荐方案 结果是获得更愉快、更忠诚的客户和更高的销售额，这是双赢的结果。我们可以在 BiLumina 中完成所有这些，甚至更多。现在，我们正在利用 Cognos Analytics 更深入地研究客户的需求。”

AKIDS 与 BiLumina 合作，直接将其系统与供应商和交付提供商集成。BiLumina 正在根据公司的规范构建 B2B 供应商门户网站，这将助力 AKIDS 扩大其在意大利、乌克兰和更远地区的业务。Breskvar Tiller 补充道：“B2B 供应商门户网站将帮助我们充分利用扩张机会。与 BiLumina 合作的美妙之处在于他们对 IBM Db2 的精通，让我们确信我们能够在短短几个月内拥有一个可行的解决方案。”