保险可能是一项极其复杂的业务，但卓越的客户服务需要让事情尽可能简单。为了向客户提供快速便捷的支持，Generali Poland 决定将人工智能 (AI) 放在在线互动的核心位置。
Generali Poland 致力于帮助人们和企业保护他们最关心的东西。
面对不断增长的客户数量和支持请求，该保险公司认识到，传统的客户互动方式阻碍了团队提供最佳的服务体验。
Generali Poland 发现，客户顾问将大部分时间花在处理简单和重复的查询，以及管理相对简单的索赔和保单变更。有鉴于此，保险公司开始寻找一种能够加快支持流程的解决方案 – 更快地为客户解答最常见的问题，并使顾问能够将全部精力放在更复杂的案例上。
Generali Polish 向咨询与技术专家 TUATARA 寻求帮助，以期重新构思其客户服务体验。在短短一个月内，TUATAR 便将该公司的需求转化为一个可行的解决方案：Leon。该解决方案是一个用 action.bot (https://action.bot)（ibm.com 外部链接）来构建的虚拟助手；action.bot 来自 TUATARA，且本身便基于 IBM watsonx Assistant。该聊天机器人的名称取自 Generali 徽标中的狮子。
利用 IBM 的深度学习、机器学习和自然语言处理 (NLP) 模型（根据保险公司联系中心的数据进行训练），Leon 可以快速理解客户的问题，并返回相关的有用答案。该聊天机器人在 Generali Poland 网站上全天候可用，可以自动回答 120 多个常见的客户支持场景和常见问题，涵盖与索赔、损害赔偿、新保单等相关的主题。同时，Leon 知道自己的局限性：当它收到无法自行回答的查询时，虚拟助理会将对话无缝转接给人工客服，以便及时解决客户问题。
Leon 还会在用户浏览公司网站时不断向他们学习。聊天机器人会实时观察用户行为并做出反应；例如，它可以为用户推荐不同的保险产品并帮助他们填写申请表。
Leon 的效果立竿见影，令人印象深刻。在新的虚拟助理推出一个月后，Generali Poland 网站上与聊天机器人的客户互动次数是之前与人工顾问聊天次数的 2.5 倍。
如今，Leon 可以处理超过 97% 的客户对话，无需转接到人工客服。它大大提高了客户服务效率，使 Generali Poland 每月可节省约 120 个工时，并将客户顾问每天的工作时间缩短一小时。现在，顾问们已经从处理常规查询中解放出来，能够集中精力和时间来解决更微妙、更有趣的案例 – 这使他们的工作更有吸引力，并丰富了公司的客户关系。
Leon 正朝着新的专业领域不断发展。目前，Generali Poland 正与 TUATARA 开展合作，以便将该解决方案与更多内部系统相集成并扩展其知识库，从而提供更全面的支持（例如，检查客户的索赔状态或保单编号）。其最终目标是让 Leon 成为该保险公司所有业务领域中常见客户查询的单一支持点。
Generali Polish 的体验开发与创新总监 Sebastian Michalovowski 总结道：“我们对未来的计划充满期待和信心。我们将努力打造一个完全提供自助服务的机器人，它将是一个快速的交互式移动版客户门户。在它的帮助下，客户将能够找到有关其保单或索赔的所有信息，并更新其信息。”
Generali Polish 隶属于 Generali Group，后者是全球最大的保险和资产管理提供商之一。波兰的 Generali 为客户生命的各个阶段提供全面的保险产品，从财产保险（如汽车保险、房屋保险和商业保险）到人寿保险（个人和团体保险）再到养老金和投资基金均包含在内。Generali Poland 提供三个品牌的产品：除 Generali 外，还有提供多种财产保险选择的 Proama 和专门从事农业保险的 Generali Agro。
通过在客户资产生命周期的各个阶段为其提供全面保护，Generali Polish 致力于与客户建立长期合作关系。
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美国出品。2023 年 10 月。
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