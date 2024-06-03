Leon 的效果立竿见影，令人印象深刻。在新的虚拟助理推出一个月后，Generali Poland 网站上与聊天机器人的客户互动次数是之前与人工顾问聊天次数的 2.5 倍。

如今，Leon 可以处理超过 97% 的客户对话，无需转接到人工客服。它大大提高了客户服务效率，使 Generali Poland 每月可节省约 120 个工时，并将客户顾问每天的工作时间缩短一小时。现在，顾问们已经从处理常规查询中解放出来，能够集中精力和时间来解决更微妙、更有趣的案例 – 这使他们的工作更有吸引力，并丰富了公司的客户关系。

Leon 正朝着新的专业领域不断发展。目前，Generali Poland 正与 TUATARA 开展合作，以便将该解决方案与更多内部系统相集成并扩展其知识库，从而提供更全面的支持（例如，检查客户的索赔状态或保单编号）。其最终目标是让 Leon 成为该保险公司所有业务领域中常见客户查询的单一支持点。

Generali Polish 的体验开发与创新总监 Sebastian Michalovowski 总结道：“我们对未来的计划充满期待和信心。我们将努力打造一个完全提供自助服务的机器人，它将是一个快速的交互式移动版客户门户。在它的帮助下，客户将能够找到有关其保单或索赔的所有信息，并更新其信息。”