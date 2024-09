从三份招标回应中,基于专业知识和 IBM Security 解决方案的知识,OKKO 选择了位于乌克兰基辅的 IBM 合作伙伴 IT Specialist。

“IT Specialist 与 OKKO 和 IBM 合作,表现出在乌克兰创建最佳安全运营中心的愿望,并提供了有吸引力的价格,且愿意寻找创新方法来解决问题。”Matata 先生评论道。

根据 IT Specialist 的提议,OKKO 选择了 IBM Security QRadar Suite,这是一款威胁检测和响应解决方案,可提供高度可扩展的集成安全事件和事件管理 (SIEM),并带有应对新网络安全挑战的附加模块。

“IBM 和 IT Specialist 都强调合作和共同创新,而不是追求利润最大化,这是一个惊喜。”Matata 先生说,“基于对战略目标的清晰理解和实现目标的能力,他们都致力于为 OKKO 构建最好的网络安全解决方案,这赢得了我们的青睐。”

在两年内,OKKO 和 IT Specialist 建立了新的 SOC,帮助全面保护 IT 基础设施,包括面向外部的资产,例如公司著名的 Fishka 客户忠诚度解决方案。OKKO 集团包括多家子公司,这些子公司拥有自己的网络和设备以及应用程序和服务,所有这些现在均由 OKKO 的 SOC 团队监控,该团队由 IT Specialist 安全服务和 IBM Security QRadar Suite 提供支持。

该系统每年处理约 2,200 亿个事件,识别 40,000 多个威胁和 17,000 多起事件,平均每天识别约 50 起事件。SOC 监控着超过 5,000 台计算机、服务器、网络设备、信息系统和数据库。

IT Specialist 首席技术官 Dmytro Petrashchuk 评论说:“我们专注于一个共同目标,即开发行业领先的威胁检测和响应功能。借助 IBM QRadar,IT Specialist 正在以尽可能高的服务质量提供经济高效的安全运营中心。”

Matata 先生补充说:“在网络安全领域,奉献精神至关重要。例如,我们经常会在凌晨 1:00 左右接到接到关于持续威胁或事件的电话。当我联系 IT Specialist 时,他们的回复总是:‘没问题,咖啡已经煮好,我们可以出发了’,这正是我们需要的合作关系。

通过选择混合解决方案和灵活许可的优势,OKKO 避免了许多传统点式网络安全产品和解决方案的典型许可方式所带来的费用和限制。借助 IBM Security QRadar Suite,OKKO 可以在进一步的威胁和用例出现时添加许可证,从而确保逐步增长,同时提供灵活性和成本效益。

Matata 先生表示:“IBM 的混合 IBM Security QRadar SIEM 平台为 OKKO 提供了最佳解决方案,兼具性能、易用性、易管理性和稳定性。我们很荣幸能与非常出色、高度专业、以客户为导向的 IBM 和 IT Specialist 团队合作。”