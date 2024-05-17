IT 服务公司 UMB 坚信，时间是最宝贵的资源之一，而“创造时间”的方法便是部署大胆的创新技术。为实现其愿景，UMB 希望为客户提供多个高性能功能，以便加速数字化、加快分析速度并支持先进的工业自动化和工业 4.0 计划。
随着越来越多客户采用 SAP HANA 数据库和下一代 SAP S/4HANA 业务应用程序，UMB 希望简化其运营并尽可能以经济、可靠且可持续的方式提供服务。
UMB AG 的 SAP 主管 Mathias Lang 表示：“作为 IT 服务提供商，SAP HANA 绝对是我们可以实现增长的一个领域。为充分利用这一商机，我们需要使用速度最快且最先进的技术来扩展我们的 UMB Cloud 解决方案，从而可靠地运行这些苛刻的工作负载；而它将有助于我们提升在瑞士市场的竞争优势。例如，对于一个客户，我们需准备好每天处理 200 万笔交易，从而确保其复杂且高度集成的生产设施能不间断运行。
虽然 UMB 的客户遍及各个领域，但该公司特别将其增长重点放在了生命科学领域。为此，Mathias Lang 证实道：“瑞士是生命科学、制药与生物技术公司争相抢占的一片热土。”“对于这些企业，稳定性在支持高度敏感的生产流程方面可谓至关重要。作为受监管的企业，它们通常需部署高度清晰且严格受控的流程，而我们则可通过 UMB Cloud 解决方案来实现这些流程。”
在 IBM Power 上运行任务关键型 SAP HANA 数据库可实现快速重启。
在五年期内运行 IBM Power 服务器的成本更为低廉。
为了向客户提供稳定的 SAP HANA 数据库和 SAP S/4HANA 业务应用程序，UMB 多年来一直将 IBM Power 和 SUSE Linux Enterprise Sever for SAP Applications 用作其 UMB Cloud 产品的核心构建块。为提供吸收新客户所需的容量，UMB 已部署 6 台配备 IBM Power10 处理器的 IBM Power E1050 服务器，并计划再安装 6 台 IBM Power L1024 服务器。
Mathias Lang 指出：“事实证明，IBM Power 是针对 SAP HANA 的一个出色平台，同时它还具备很高的弹性。”“借助最新的 IBM Power10 系统，我们现在可为 UMB Cloud 运行 9 台 IBM Power 服务器。通过使用 IBM PowerVM，我们由 19 台服务器组成的 IBM Power 混合云环境总共运行着 60 个逻辑分区。而新近部署的 13 台 IBM Power10 服务器则将为我们体量最大、增长最快的客户提供有力支持。”
为了进一步简化其数据中心运营，UMB 正与 IBM 和 IBM Expert Care Services 开展合作以便提高 IBM Power 上 SAP HANA 的自动化与标准化水平。目前，该团队已与其共同部署了另一台 IBM Power L1022 服务器，且正在评估 IBM PowerVC 和 Red Hat Ansible IT 自动化平台，以便加快重复性的设置流程。
Mathias Lang 表示：“通过使用 IBM PowerVC 和 Ansible，我们不但可以将成功的最佳实践转化为定式，同时还可创建模板来节省时间。”“借助这些工具，我们能够更快地部署新系统并提供高度标准化的 SAP HANA 环境，从而能让我们更轻松地确保提供最出色的客户服务。”
由于其客户要求实现更高的可用性和更少的维护窗口，UMB 正计划将更多 SAP 应用程序服务器迁移到 IBM Power。Mathias Lang 表示：“通过在 IBM Power 上整合 SAP 应用程序服务器，我们就能最大限度地降低管理与维护成本，同时为客户提高可用性。”
作为对其混合云解决方案进行现代化改造和优化的下一举措，UMB 正对采用已针对 IBM Power 服务器进行优化的 IBM FlashSystem 存储解决方案进行评估。
得益于 IBM Power10 的可靠性和性能，UMB 如今能比以往更高效、更安全地提供“SAP 即服务”。Mathias Lang 说道：“对我们来说，在 IBM Power 上运行大型 SAP HANA 数据库要容易得多，因而可提高工作效率。”"之前，我们开展了广泛的总体拥有成本分析，并发现 IBM Power 服务器在五年期内可比其他替代产品节约 25% 的运行成本。”
UMB 及其客户能否一次又一次地受益于 IBM Power 平台的出色可靠性、可用性和安全功能。Mathias Lang 证实道：“比如，就在最近，我们更换了一个内存模块，但它对客户的业务流程没有任何影响。”“我们自己以及客户都已完全熟悉了这一水平的稳定性，而其中的内置冗余功能还可最大限度地降低停机风险并最大限度地提高业务连续性。”
而通过向 IBM Power E1050 服务器添加容量，则可让 UMB 将其所有 SAP HANA 工作负载整合到 IBM Power 架构中，从而简化系统管理并改善客户服务。Mathias Lang 表示：“当我们引入新客户时，他们总是对我们提供的更高性能以及精细化的可扩展性感到非常满意。“借助 IBM Power，我们可通过单个实例轻松将 SAP HANA 和 SAP S/4HANA 系统垂直扩展到 3 TB 甚至更高。而在其他架构上，我们则需设置集群，从而会大大增加复杂性和成本。在 IBM Power 上，我们无须重启即可扩展系统，而这对于其业务运营中涉及高度集成且对时间极为敏感的流程的客户来说，则意义重大。
此外，UMB 还利用了 IBM Power Micro-Partitioning 技术；较之其他架构，该技术支持以小得多的增量幅度进行系统扩展。Mathias Lang 解释道：“借助 IBM Power Micro-Partitioning，我们可以更好地将系统规模与实际业务需求保持一致。““我们可按 0.05 个处理单元的幅度快速增大或降低系统大小，而这一幅度只占物理内核的极小部分。由于 IBM Power 处理器核心的性能远优于其他架构，因此，通过为某些工作负载分配较少的核心还可降低客户的许可授权成本。”
IBM Power 更为优异的性能及其针对 SAP HANA 工作负载的优化可显著缩短客户的维护窗口。Mathias Lang 表示：“在某些架构上重新启动 SAP HANA 数据库可能需要 45 分钟。”“在采用改进配置的 IBM Power 上，现在只需大约 16 分钟即可提升 60% 以上，而这对我们的某些客户来说可谓大有裨益。后续，我们将继续应用 IBM 与 SAP 的最佳实践，从而进一步加快未来的系统维护速度。”
随着 UMB 加入国际能源与基础设施公司 BKW Group，可持续发展已变得越发重要。Mathias Lang 表示：“将大量系统整合到几台 IBM Power 服务器上也有助于优化我们数据中心的能源效率。‟这对我们的客户来说越来越重要，因为它们通常也有自己的可持续发展目标。借助 IBM Power，我们可以有效地为降低客户的碳足迹而做出贡献。”
对于某些高度注重研发的客户来说，保持对核心业务信息的控制可谓至关重要。通过在瑞士运行客户的任务关键型工作负载，UMB 可加强数据保护并轻松遵守相关的瑞士数据隐私法规。
Mathias Lang 总结道：“在我们最新的 IBM Power10 服务器上运行的 SAP HANA 具有出色的性能和稳定性，而这也证实了它何以被公认为是一个稳定且可靠的平台。IBM Power 以其出色的安全性脱颖而出，同时它需要的补丁更少，并可提供有效的网络攻击保护。借助基于 IBM Power 服务器的 UMB Cloud，我们可在瑞士提供一项独家服务：客户可在我们的 UMB Cloud 中运行其最为关键和大型的 SAP 系统，同时专注于自身的核心业务。由 IBM Power 服务器提供支持的 UMB 云服务可为我们的客户切实创造时间，从而帮助其实现创新和发展。”
UMB 一个位于瑞士的 IBM 白金合作伙伴。UMB 下设 18 个办事处且拥有 850 名员工。该公司专门从事业务咨询、云、IT 架构、数字化转型、现代化工作、数据科学和基础架构。UMB 已连续五次被 Great Place to Work Institute 评为瑞士最佳雇主，并于 2022 年被评为欧洲最佳雇主。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
Bosch 正在过渡到 IBM Power10 服务器，性能提升高达 75%，有助于实现其气候目标
Migros Zürich 向 IBM 合作伙伴 Bechtle 求助，以期能简化运营并优化 SAP 应用程序备份。了解其如何利用 IBM Power10、IBM Storage Protect 和 IBM FlashSystem 来降低成本、提高零售效率并最大限度地提升业务弹性。
洗碗机制造商 Winterhalter 与 BLUE Consult 开展合作，以便共同设计基于 IBM Power10 和 IBM FlashSystem 的 SAP S/4HANA 解决方案，从而实现全新水平的性能、灵活的产能以及更低的碳足迹。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM 公司，IBM Systems，New Orchard Road，Armonk，NY 10504
美国出品，2024 年 12 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、FlashSystem、Micro-Partitioning、Power 和 PowerVM 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。
可能会报告未压缩和压缩数据的实际可用存储容量，并且会有所不同，并且可能会小于规定的容量。