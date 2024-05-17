随着越来越多客户采用 SAP HANA 数据库和下一代 SAP S/4HANA 业务应用程序，UMB 希望简化其运营并尽可能以经济、可靠且可持续的方式提供服务。

UMB AG 的 SAP 主管 Mathias Lang 表示：“作为 IT 服务提供商，SAP HANA 绝对是我们可以实现增长的一个领域。为充分利用这一商机，我们需要使用速度最快且最先进的技术来扩展我们的 UMB Cloud 解决方案，从而可靠地运行这些苛刻的工作负载；而它将有助于我们提升在瑞士市场的竞争优势。例如，对于一个客户，我们需准备好每天处理 200 万笔交易，从而确保其复杂且高度集成的生产设施能不间断运行。

虽然 UMB 的客户遍及各个领域，但该公司特别将其增长重点放在了生命科学领域。为此，Mathias Lang 证实道：“瑞士是生命科学、制药与生物技术公司争相抢占的一片热土。”“对于这些企业，稳定性在支持高度敏感的生产流程方面可谓至关重要。作为受监管的企业，它们通常需部署高度清晰且严格受控的流程，而我们则可通过 UMB Cloud 解决方案来实现这些流程。”