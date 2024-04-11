Power10：提高性能并降低能耗
在不影响应用程序性能的情况下，使用处理器级别的内存加密保障混合云环境中的安全。
通过灵活使用选项，在私有云和公共云环境中轻松扩展，并统一采用按使用付费的模式。
通过恢复和自我复原功能，充分利用 IBM Cloud 中的冗余和灾难恢复技术。
通过在存储数据的内核上直接运行 AI 推理，降低复杂性和成本。
IBM Power10 服务器旨在为增强业务敏捷性提供支持。
这种新防御层可在内存和处理器之间对内存中的所有数据进行加密。
Power10 DIMM 的内存可靠性和可用性比行业标准 DIMM 高出 2 倍。¹
与 IBM POWER9™ 处理器相比，这款处理器的能效、工作负载容量和容器密度均达到更高的水准。
更加轻松地管理要求苛刻的 AI 推理和机器学习。
为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。
将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。
在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。
根据业务需求的变化优化 IT 成本，并动态按需扩展容量。
借助高级故障检测、故障转移和故障恢复功能，保持业务连续性。
IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)
IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。
IBM PowerSC
IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。
IBM PowerVC
IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
阅读内容全面的 E1050 IBM 红皮书，其中包括最新变动、技术和主要功能。
开放式源代码、云解决方案、容器和自动化推动数字化转型，使企业能够灵活地为客户提供服务。然而，许多企业仍在使用原有基础架构和单一应用程序，这限制了其发展和竞争能力。
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加入本次网络直播，聆听 T-Mobile 讲述其如何使用 IBM Power 和 Red Hat Ansible 通过基础架构即代码 (IaC) 降低管理复杂程度
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