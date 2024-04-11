主页 计算和服务器 Power E1050 IBM Power E1050
Power TCO 计算器
IBM Power E1050 服务器的四分之三视图

IBM Power E1050 是 IBM Power 产品服务组合中的一款 4U 机架式服务器。E1050 支持多达 96 个 Power10 处理器核心和多达 16 TB 内存，专为运行 AIXLinux 而设计。

采用安全可靠、空间利用率高的 4U 机架，实现各种企业级功能。IBM E1050 在数据点利用透明内存加密和生产就绪型 AI 增强安全性，从而更快获取洞察分析。

访问演示
IBM Power 网络直播系列精彩内容：AIX、SAP HANA、Oracle、灵活使用以及自动化

Power10：提高性能并降低能耗
优势 提高安全性

在不影响应用程序性能的情况下，使用处理器级别的内存加密保障混合云环境中的安全。

 高效扩展

通过灵活使用选项，在私有云和公共云环境中轻松扩展，并统一采用按使用付费的模式。

 最大程度提高可用性

通过恢复和自我复原功能，充分利用 IBM Cloud 中的冗余和灾难恢复技术。

 提高洞察获取效率

通过在存储数据的内核上直接运行 AI 推理，降低复杂性和成本。
功能 灵活的部署

IBM Power10 服务器旨在为增强业务敏捷性提供支持。

 

 透明内存加密

这种新防御层可在内存和处理器之间对内存中的所有数据进行加密。

 具备弹性内存的 DIMM

Power10 DIMM 的内存可靠性和可用性比行业标准 DIMM 高出 2 倍。¹

 

 革命性的 7 纳米 Power10 处理器

与 IBM POWER9™ 处理器相比，这款处理器的能效、工作负载容量和容器密度均达到更高的水准。

 计算强度和数据带宽

更加轻松地管理要求苛刻的 AI 推理和机器学习。
用例 SAP HANA on IBM Power

为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。

 了解 IBM Power for SAP HANA Oracle Database on IBM Power

将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。

 了解 IBM Power for Oracle Database 医疗保健应用程序

在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。

 了解适用于医疗保健行业的 IBM Power 解决方案 灵活使用

根据业务需求的变化优化 IT 成本，并动态按需扩展容量。

 深入了解按需灵活使用容量 高可用性

借助高级故障检测、故障转移和故障恢复功能，保持业务连续性。

 深入了解 IBM® PowerHA SystemMirror
软件

IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)

IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。

 了解更多 开始试用

IBM PowerSC

IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。

 了解更多 开始试用

IBM PowerVC

IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。

 了解更多 开始试用

相关产品

IBM Power S1012

IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。

 IBM Power S1014

单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1022

双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power S1024

双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。

 IBM Power E1080

IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
资源 技术概况

阅读内容全面的 E1050 IBM 红皮书，其中包括最新变动、技术和主要功能。

 借助 IBM 和 Red Hat 加速现代化进程

开放式源代码、云解决方案、容器和自动化推动数字化转型，使企业能够灵活地为客户提供服务。然而，许多企业仍在使用原有基础架构和单一应用程序，这限制了其发展和竞争能力。

 《ITIC 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统安全性报告》

下载调查问卷，了解您的基础架构与业界最安全平台的比较情况。

 T-Mobile 和 IBM Power：通过基础架构即代码推动创新

加入本次网络直播，聆听 T-Mobile 讲述其如何使用 IBM Power 和 Red Hat Ansible 通过基础架构即代码 (IaC) 降低管理复杂程度

 《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》

下载调查结果，了解您的供应商在全球品牌中的排名。

IBM Power Expert Care

了解我们灵活的支持选项，最大程度提升系统正常运行时间并降低成本。
采取后续步骤
查看演示
更多探索方式 文档 社区 支持 IBM 全球融资部
脚注

1 基于 IBM 实验室内部性能测试。点击此处查阅完整性能报告。