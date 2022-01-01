IBM Power 解决方案卫生保健版

IBM Power 服务器为行业标准级卫生保健软件提供 ISV 认证的硬件。
IBM® Power® 解决方案卫生保健版协助管理和保护数字健康数据、促进数据驱动型决策、降低风险、降低成本、提高效率。借助结合 IBM Power 技术与行业领先的 ISV 应用程序，满足卫生保健组织的独特需求，实现业务转型。
通过在所有层嵌入端到端安全性，防范数据泄露。
根据 ITIC¹ 的数据，使用 14 年来最可靠的 IBM Power 服务器，降低计划外停机时间的风险和成本。
满足计算密集型工作负载的复杂需求，核心性能大幅提升 3 倍2。
使用可扩展的服务器选项，根据需求进行调整。针对 Epic 工作负载，高达 7500 万（ECP 模式）。
增强核心性能，同时大幅减少企业碳足迹和能耗³。
受益于集成解决方案以及与业界领先的独立软件供应商的合作关系。
Power E1080 解决方案卫生保健版为部署获批卫生保健 ISV 软件（如 Epic）的大中型医院提供定制化、经济型系统配置选项。
Power E1050 解决方案卫生保健版为运行获批 ISV 应用程序（如 Epic）的卫生保健行业客户端提供广泛、可扩展、经济高效的解决方案。
Power S1024 解决方案卫生保健版是运行 AIX 的 48 核双插槽服务器。
Power S1022 解决方案卫生保健版是运行 AIX 的 32 核双插槽服务器。
直接向 ISV 购买卫生保健行业应用软件并获得软件许可。
¹ 《ITIC 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》
² 核心性能增加 3.1 倍，基于 GRef/s 指标，比较 Epic 工作负载与 x86 工作负载
³ 比较已公布的 Power E980/12 核 rPerf 结果与 IBM 内部 Power E1080/15 核 rPerf 测量结果（采用相同方法）