IBM Power 解决方案卫生保健版
免费注册
两名卫生保健人员一边讨论，一边在平板电脑上查看数据

IBM Power 服务器为行业标准级卫生保健软件提供 ISV 认证的硬件。

IBM® Power® 解决方案卫生保健版协助管理和保护数字健康数据、促进数据驱动型决策、降低风险、降低成本、提高效率。借助结合 IBM Power 技术与行业领先的 ISV 应用程序，满足卫生保健组织的独特需求，实现业务转型。
了解 IBM Power 服务器
优势 安全性

通过在所有层嵌入端到端安全性，防范数据泄露。

 行业领先的可靠性

根据 ITIC¹ 的数据，使用 14 年来最可靠的 IBM Power 服务器，降低计划外停机时间的风险和成本。

 同类最佳性能

满足计算密集型工作负载的复杂需求，核心性能大幅提升 3 倍2

 可扩展性

使用可扩展的服务器选项，根据需求进行调整。针对 Epic 工作负载，高达 7500 万（ECP 模式）。

 可持续性发展

增强核心性能，同时大幅减少企业碳足迹和能耗³。

 集成解决方案

受益于集成解决方案以及与业界领先的独立软件供应商的合作关系。
资格 IBM Power E1080 解决方案

Power E1080 解决方案卫生保健版为部署获批卫生保健 ISV 软件（如 Epic）的大中型医院提供定制化、经济型系统配置选项。

 IBM Power E1050 解决方案

Power E1050 解决方案卫生保健版为运行获批 ISV 应用程序（如 Epic）的卫生保健行业客户端提供广泛、可扩展、经济高效的解决方案。

 IBM Power S1024 解决方案

Power S1024 解决方案卫生保健版是运行 AIX 的 48 核双插槽服务器。

 IBM Power S1022 解决方案

Power S1022 解决方案卫生保健版是运行 AIX 的 32 核双插槽服务器。

 意向

直接向 ISV 购买卫生保健行业应用软件并获得软件许可。
成功案例 Mankind Pharma

业务分析速度提高 50 倍，IT 运营成本降低 20%，发现提高效率的新方法

 Groupe Bastide

在不损失性能的情况下加入新用户，提高生产力并快速访问关键业务洞察

 创美药业

加快决策流程、改善客户体验、始终领先于需求
采取后续步骤
更多探索方式 社区 IBM Power 社区 IBM Power 性能报告
脚注

¹ 《ITIC 2022 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》

² 核心性能增加 3.1 倍，基于 GRef/s 指标，比较 Epic 工作负载与 x86 工作负载

³ 比较已公布的 Power E980/12 核 rPerf 结果与 IBM 内部 Power E1080/15 核 rPerf 测量结果（采用相同方法）