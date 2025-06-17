IBM Power 随需应变的灵活容量是一种基于使用情况的定价模型，适用于本地部署的 IBM Power 服务器。
随着业务需求的变化，在专用服务器上动态交付一个或多个资源。通过 IBM Power 的灵活消费，您可以优化 IT 成本并改进服务器容量规划。
按分钟付费使用，并获得实时和历史使用情况监视和分析功能，这会为您提供更大的操作灵活性。
选择前期投资级别，仅激活 1 个内核，前期 256GB，然后采用“按使用付费”模式支付额外使用量的费用。
只有 IBM Power 允许您在资源池之间共享容量承诺，让您能够充分利用计算资源。
Power9 和 Power10 服务器可以购买基本容量，这些容量可以聚集在池中并有效共享。启动池时，会激活每台服务器上的剩余容量，并可无缝用作按分钟计量的容量。
只要您有需要，每天都可使用 Hardware Management Console 临时启用资源，激活处理器核心或内存单元。
利用云管理功能来管理和监视系统信息。在 IBM Cloud 托管的简单统一位置中设置系统限制并监视库存和性能。
通过数字销售商、业务合作伙伴或自行直接在 ESS 订购 IBM Power 硬件和软件，并进行管理。