IBM Power 的灵活消费

查看指南
IBM Power 服务器机架

IBM Power 随需应变的灵活容量是一种基于使用情况的定价模型，适用于本地部署的 IBM Power 服务器

随着业务需求的变化，在专用服务器上动态交付一个或多个资源。通过 IBM Power 的灵活消费，您可以优化 IT 成本并改进服务器容量规划。

 观看演示
优势 符合所有容量规划需求的灵活消费模型
按 RAM 和 CPU 分钟计量

按分钟付费使用，并获得实时和历史使用情况监视和分析功能，这会为您提供更大的操作灵活性。
针对低购置成本的最低基本容量承诺

选择前期投资级别，仅激活 1 个内核，前期 256GB，然后采用“按使用付费”模式支付额外使用量的费用。
集中资源以优化总体拥有成本

只有 IBM Power 允许您在资源池之间共享容量承诺，让您能够充分利用计算资源。
服务器容量管理
共享实用程序

Power9 和 Power10 服务器可以购买基本容量，这些容量可以聚集在池中并有效共享。启动池时，会激活每台服务器上的剩余容量，并可无缝用作按分钟计量的容量。

 深入了解共享实用程序
弹性容量

只要您有需要，每天都可使用 Hardware Management Console 临时启用资源，激活处理器核心或内存单元。

 深入了解 IBM Elastic Capacity on Demand
Cloud Management Console

利用云管理功能来管理和监视系统信息。在 IBM Cloud 托管的简单统一位置中设置系统限制并监视库存和性能。

 深入了解 IBM Cloud Management Console
资源
Five women speak via webcast about the STEM gender gap
IBM Power：通过灵活的使用选项提升敏捷性和更多选择
聆听 Pfizer 和 Meridian 两家杰出客户讲述企业如何努力降低成本，同时保持可扩展性和敏捷性。
A focused young programmer working intently on a desktop PC in a modern office setting.
随需应变容量开发者资源
详细了解随需应变容量及其如何帮助您优化 IT 架构。
mature adult woman sitting on desk bike at adjustable height desk stand in her home office woking on computer and using mobile phone
新混合云功能的灵活性和选择
深入了解 IBM Power 上的混合云功能，为您的 IT 带来新的灵活性。
采取后续步骤

通过灵活消费来优化 IT 成本，实现典型的服务器容量规划。 约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟免费会谈。
授权系统支持 (ESS)

通过数字销售商、业务合作伙伴或自行直接在 ESS 订购 IBM Power 硬件和软件，并进行管理。

 深入了解授权系统支持 (ESS)