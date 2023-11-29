超过 35 年来，IBM Power 深得客户信赖，在部署 Oracle 数据库和应用程序工作负载方面得到广泛应用。各种规模的组织都可以利用 Power 一流的可靠性1 和安全性2 及其先进的恢复、自我修复和诊断功能，这些功能旨在减少应用程序停机时间。

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