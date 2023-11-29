超过 35 年来，IBM Power 深得客户信赖，在部署 Oracle 数据库和应用程序工作负载方面得到广泛应用。各种规模的组织都可以利用 Power 一流的可靠性1 和安全性2 及其先进的恢复、自我修复和诊断功能，这些功能旨在减少应用程序停机时间。
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IBM Power 和 AIX 可在降低成本的同时，保护企业的关键 Oracle 工作负载并确保其可用性。2
利用 IBM PowerVC 自动部署能够满足任何组织私有云需求的“云就绪”操作系统。
IBM Power 支持要求最严苛的工作负载，并提供 99.999% 的可靠性，以最大程度地保持可用性。1
利用 Power LPAR 和 DLPAR 的 Oracle 硬分区资格，客户端可以仅许可 Oracle 软件可用的 Power 内核。
利用我们在 Ansible 基础上增强和扩展的 Oracle 工作负载自动化产品服务组合，提高可管理性和可扩展性，确保结果的一致性和可重复性。
通过 PowerSC 的可信启动、主内存加密、操作系统文件的运行时验证以及基于角色的访问和执行控制，受益于 Power 带来的全面安全性。