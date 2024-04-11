IBM® PowerVM 软件是一个虚拟化环境，可以运行 AIX、IBM i 和 Linux® 虚拟机（在 IBM® Power 服务器上）。

许多与贵公司类似的企业正在转向服务器虚拟化，以期将多个工作负载整合至更少的系统上，从而提高服务器利用率，降低成本。PowerVM 为您的应用程序提供安全且可扩展的服务器虚拟化环境；成功部署这些应用程序的基础在于发挥 IBM Power Systems 平台先进的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 及其具备的一流性能。