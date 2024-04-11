主页 计算和服务器 Power PowerVM IBM PowerVM
多彩道路和隧道的插图

IBM® PowerVM 软件是一个虚拟化环境，可以运行 AIXIBM iLinux® 虚拟机（在 IBM® Power 服务器上）。

许多与贵公司类似的企业正在转向服务器虚拟化，以期将多个工作负载整合至更少的系统上，从而提高服务器利用率，降低成本。PowerVM 为您的应用程序提供安全且可扩展的服务器虚拟化环境；成功部署这些应用程序的基础在于发挥 IBM Power Systems 平台先进的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 及其具备的一流性能。
优势 保护您的工作负载

使用行业领先的虚拟机管理程序技术保护您的企业环境，确保关键应用程序和 I/O 的完整性和隔离性。

 扩展功能

横向或纵向扩展虚拟化部署，而无潜在的性能损失。

 快速交付

通过自动部署虚拟机 (VM) 和存储器，加速提供专为云构建的服务。

 提高效率和投资回报率

通过部署服务器间实时移动性，帮助消除计划的停机时间。优化服务器和存储资源的利用率，从而控制成本，提高投资回报率。
PowerVM 版本

Power E1050

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Power E1080

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Power S1022

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Power S1022s

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Power S1014

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Power S1024

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资源 IBM PowerVM 虚拟化简介和配置

了解 Power 系统服务器上的 PowerVM 虚拟化技术。

 IBM PowerVM EAL 2 认证

计划、安装和管理 PowerVM 服务器的逻辑分区。(27.7 MB)
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