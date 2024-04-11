IBM® PowerVM 软件是一个虚拟化环境，可以运行 AIX、IBM i 和 Linux® 虚拟机（在 IBM® Power 服务器上）。
许多与贵公司类似的企业正在转向服务器虚拟化，以期将多个工作负载整合至更少的系统上，从而提高服务器利用率，降低成本。PowerVM 为您的应用程序提供安全且可扩展的服务器虚拟化环境；成功部署这些应用程序的基础在于发挥 IBM Power Systems 平台先进的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 及其具备的一流性能。
使用行业领先的虚拟机管理程序技术保护您的企业环境，确保关键应用程序和 I/O 的完整性和隔离性。
横向或纵向扩展虚拟化部署，而无潜在的性能损失。
通过自动部署虚拟机 (VM) 和存储器，加速提供专为云构建的服务。
通过部署服务器间实时移动性，帮助消除计划的停机时间。优化服务器和存储资源的利用率，从而控制成本，提高投资回报率。
Power E1050
Power E1080
Power S1022
Power S1022s
Power S1014
Power S1024
了解 Power 系统服务器上的 PowerVM 虚拟化技术。
计划、安装和管理 PowerVM 服务器的逻辑分区。(27.7 MB)