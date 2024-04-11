IBM® PowerVC 基于 OpenStack 构建而成。 该产品可针对运行在 IBM Power® Systems 上面的 IBM AIX®、IBM i 及 Linux 虚拟机 (VM) 提供简单的虚拟化管理和云部署支持。 该产品旨在基于 Power Systems 服务器构建私有云功能，并提高管理员生产力； 还可通过更高级别的云编排器，将之与进一步与各种云环境集成。