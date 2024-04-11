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加速 IBM Power Systems 虚拟化和云管理
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一位男士站在办公桌前看着笔记本电脑
高级虚拟化和云管理流程

IBM® PowerVC 基于 OpenStack 构建而成。 该产品可针对运行在 IBM Power® Systems 上面的 IBM AIX®、IBM i 及 Linux 虚拟机 (VM) 提供简单的虚拟化管理和云部署支持。 该产品旨在基于 Power Systems 服务器构建私有云功能，并提高管理员生产力； 还可通过更高级别的云编排器，将之与进一步与各种云环境集成。
优势 快速部署

通过简单的安装和配置，节省时间，降低 IT 成本，并加速实现价值。

易于使用

通过直观的用户界面，节省正式培训的成本，不再需要专业技能。

资源使用

借助资源池和放置策略，显著节省成本，减少对 IT 的需求。

控制资源

使用主机分组，为一部分妥善管理的整体资源提供基于策略的单独控制。

均衡工作负载

提供基于策略的自动化功能，在主机分组中实现工作负载主动均衡。

功能 简单的虚拟化和云管理流程

I/O 的自动化配置可自动设置移动性和高可用性 I/O 配置。

映像管理

将工作负载映像无缝导入 PowerVC 并立即开始部署。

Dynamic Resource Optimizer

基于策略的自动化功能根据 CPU 或内存使用情况，自动平衡主机分组中的工作负载。

模板

VM 模板能够实现一致性，保持标准，简化部署，帮助降低人工成本。

用于实现一致性和快速部署的 VM

VM 远程重新启动支持 VM 在一台服务器发生故障后在另一台新的服务器上自动重新启动。

第三方集成

第三方支持的 OpenStack 驱动程序加速第三方 I/O 设备的管理。

资源 IBM 红皮书解决方案指南

阅读红皮书，了解 IBM PowerVC 如何帮助简化 IBM Power Systems 环境中的虚拟资源管理。

 IBM PowerVC

阅读这份详细的产品简介，更深入地了解 IBM PowerVC 的优势。 (500 KB)

 IBM PowerVC for Private Cloud 2.0.2

阅读关于 IBM PowerVC for Private Cloud 的全面文档，获得故障诊断支持等服务。

 PowerVC 2.0.1

阅读关于 IBM PowerVC V2.0.1 的全面文档，获得故障诊断支持等服务

 软件生命周期

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