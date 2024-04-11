IBM® PowerVC 基于 OpenStack 构建而成。 该产品可针对运行在 IBM Power® Systems 上面的 IBM AIX®、IBM i 及 Linux 虚拟机 (VM) 提供简单的虚拟化管理和云部署支持。 该产品旨在基于 Power Systems 服务器构建私有云功能，并提高管理员生产力； 还可通过更高级别的云编排器，将之与进一步与各种云环境集成。
通过简单的安装和配置，节省时间，降低 IT 成本，并加速实现价值。
通过直观的用户界面，节省正式培训的成本，不再需要专业技能。
借助资源池和放置策略，显著节省成本，减少对 IT 的需求。
使用主机分组，为一部分妥善管理的整体资源提供基于策略的单独控制。
提供基于策略的自动化功能，在主机分组中实现工作负载主动均衡。
I/O 的自动化配置可自动设置移动性和高可用性 I/O 配置。
将工作负载映像无缝导入 PowerVC 并立即开始部署。
基于策略的自动化功能根据 CPU 或内存使用情况，自动平衡主机分组中的工作负载。
VM 模板能够实现一致性，保持标准，简化部署，帮助降低人工成本。
VM 远程重新启动支持 VM 在一台服务器发生故障后在另一台新的服务器上自动重新启动。
第三方支持的 OpenStack 驱动程序加速第三方 I/O 设备的管理。
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