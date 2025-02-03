SAP HANA 服务器解决方案

BM Power 提供了多种选择，能够满足客户向 SAP S/4HANA 迁移的需求。无论您在考虑使用 SAP HANA 还是新一代 S/4HANA，IBM Power 都可以提供本地、外部或完全托管 (RISE with SAP) 解决方案。这些解决方案均为运行任务关键型应用程序（如 SAP）而构建，有助于加快 ERP 与应用程序部署，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化及业务流程方面发挥最大影响力。



与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 和 S/4HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。

