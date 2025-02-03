SAP HANA 服务器解决方案

BM Power 提供了多种选择，能够满足客户向 SAP S/4HANA 迁移的需求。无论您在考虑使用 SAP HANA 还是新一代 S/4HANA，IBM Power 都可以提供本地、外部或完全托管 (RISE with SAP) 解决方案。这些解决方案均为运行任务关键型应用程序（如 SAP）而构建，有助于加快 ERP 与应用程序部署，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化及业务流程方面发挥最大影响力。
与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 和 S/4HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。
根据业务需求的变化，动态调整 SAP HANA 平台资源。
利用对 SAP HANA 生产数据库的共享池支持来优化处理器利用率和数据处理。
使用虚拟持久内存减少计划内停机时间，让基础架构加速启动和运行。
IBM Power 通过将 IBM Power 上运行的任务关键型数据源集成到下游 AI 平台（例如 Data Fabric 或湖仓一体）来支持您成为智能企业的目标。这可支持在 IBM Power 上进行推理和机器学习或微调训练，并具备核心 AI 加速、大内存容量（超出有限的 GPU 内存）和经优化的 AI 库。
通过端到端安全性保护关键数据和应用程序免受网络威胁，包括不影响性能的新的透明内存加密。
PowerVM 可为您的应用程序提供安全且可扩展的服务器虚拟化环境，而构建这些环境的基础是 IBM Power Systems 平台先进的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 功能以及一流的性能。
您可以凭借 IBM Power L1022 服务器，获得基于 Power10 处理器的灵活双插槽 2U 服务器系统，该系统已针对运行基于 Linux 的工作负载（例如 SAP HANA）进行优化。
高级恢复、诊断功能和开放式内存接口 (OMI) 令 IBM Power L1024 成为最可靠的服务器平台之一，可最大限度地延长 SAP HANA 部署的正常运行时间。
敏捷的高性能四插槽系统，特别适合已内置虚拟化和灵活容量功能的 SAP HANA 混合云部署。
最新的 Power10 服务器具有业界先进的性能、可扩展性、弹性和灵活性，可帮助企业满足数据密集型 SAP 工作负载的所有需求。
RISE with SAP 将引导结果驱动服务、配备 SAP S/4HANA 的云 ERP 以及其他平台结合在一起，以重塑企业运营模式。IBM Power Virtual Server 为在 IBM Power 服务器上运行 SAP 环境的企业提供独特的优势。旨在无中断地加速迁移到 RISE with SAP。
SAP 客户现可享受经 IBM SAP 认证的基础架构即服务 Power Virtual Server 企业云环境的灵活性，以加快其迁移操作。
Pablo Contreras
基础设施和电信负责人
Ecogas
适用于 IBM Power 上的 SAP HANA 的技术生命周期服务
需要帮助解决您可能遇到的任何问题吗？IBM Technology Lifecycle Services 可在整个解决方案生命周期内为 SAP HANA on IBM Power 提供支持和服务。