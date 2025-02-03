SAP HANA 服务器解决方案

RISE with SAP on IBM Power Virtual Server 有助于利用 SAP S/4HANA 加速转型

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SAP HANA 解决方案

BM Power 提供了多种选择，能够满足客户向 SAP S/4HANA 迁移的需求。无论您在考虑使用 SAP HANA 还是新一代 S/4HANA，IBM Power 都可以提供本地外部或完全托管 (RISE with SAP) 解决方案。这些解决方案均为运行任务关键型应用程序（如 SAP）而构建，有助于加快 ERP 与应用程序部署，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化及业务流程方面发挥最大影响力。

与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 和 S/4HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。

 
为何选择 IBM Power for SAP HANA 信息图

SAP HANA on IBM Power L1022 的入门配置

各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性可能在意料之中，但其样本定价可能会令人意外。

了解定价和配置
优势 深入了解 SAP HANA on IBM Power 的优势和投资回报率 - 为企业加速配置，并实现经济实用的扩展规模，以及更长的正常运行时间。
更快的配置速度

根据业务需求的变化，动态调整 SAP HANA 平台资源。
经济实用的扩展规模

利用对 SAP HANA 生产数据库的共享池支持来优化处理器利用率和数据处理。
最大限度地延长正常运行时间

使用虚拟持久内存减少计划内停机时间，让基础架构加速启动和运行。
改进人工智能 (AI) 推理和机器学习

IBM Power 通过将 IBM Power 上运行的任务关键型数据源集成到下游 AI 平台（例如 Data Fabric 或湖仓一体）来支持您成为智能企业的目标。这可支持在 IBM Power 上进行推理和机器学习或微调训练，并具备核心 AI 加速、大内存容量（超出有限的 GPU 内存）和经优化的 AI 库。
加强 SAP 数据保护

通过端到端安全性保护关键数据和应用程序免受网络威胁，包括不影响性能的新的透明内存加密。
集成虚拟化

PowerVM 可为您的应用程序提供安全且可扩展的服务器虚拟化环境，而构建这些环境的基础是 IBM Power Systems 平台先进的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 功能以及一流的性能。

本地部署解决方案

IBM Power L1022 IBM Power L1024 IBM Power E1050 IBM Power E1080

云解决方案

Rise With Sap IBM Power Virtual Server
成功案例
Pfizer case study image 3
Pfizer
“转换到 SAP S/4HANA 后，我们的 ERP 6.0 AnyDB 数据库已从 75 TB 减少到大约 5.5 TB。IBM Power 上的 SAP S/4HANA 为辉瑞提供了出色的可持续性、性能和容量。"
Bosch boxes with wind turbines
Bosch
了解博世 (Bosch) 如何利用 IBM Power10 服务器将性能提升高达 75%，同时将能耗降低 20%。
Female engineer showing the production plan to a worker on her digital tablet. Supervisor and female worker looking at digital tablet and discussing work in factory shop floor.
Ecogas
Ecogas 在基于 IBM Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质数字服务。 “迁移到 SAP HANA 2.0 on IBM Power10 发挥了关键作用，使 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持高服务水平。事实上，我们有大约 80% 的客户现在使用数字通道作为主要接触点，所有这些服务均由 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。” Pablo Contreras 基础设施和电信负责人，Ecogas
Two make technicians sitting and talking in data center.
OEDIV
使用最新的 Power10 处理器和 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity，OEDIV 可将 SAP HANA on IBM Power 的成本节省高达 25%。借助 IBM PowerVC 和 Red Hat Ansible 自动化平台，它们可以更高效地配置系统，并将速度提高 20%–30%。
Photo taken in Berlin, Germany
FOITT
通过在 SUBERB 项目中将 IBM Power 服务器用于他们新的 SAP Basis 基础设施，FOITT 能实现极高的自动化程度，从而可最大限度减少手动工作并提高 IT 流程的效率
client images provided by Winterhalter for use in case study
Winterhalter
Winterhalter 将服务器环境从 7 台服务器整合到 4 台服务器，从而提高了性能和容量，同时还将能耗降低了近 50%。此外，他们计算出与基于 Intel 的替代方案相比，5 年中可节省 80% 以上的能源。
“迁移到 SAP HANA 2.0 on IBM Power10 发挥了关键作用，使 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持高服务水平。事实上，我们有大约 80% 的客户现在使用数字通道作为主要接触点，所有这些服务均由 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。”

Pablo Contreras
基础设施和电信负责人
Ecogas

资源

阅读《ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告》

通过 IBM Power 和 Trend Micro 增强 SAP 工作量的安全性

从汽车到批发再到其他更多领域的 SAP HANA on Power 成功案例。

SAP HANA on IBM Power：架构摘要

在 IBM Power 上构建私有云功能可提高管理员工作效率，同时进一步集成和简化 SAP HANA 的部署。

查看在 PowerVS 服务器上运行 SAP/HANA 的相关选项以及安装和迁移方案。

RISE with SAP 是 IBM Power 的一项高级供应商选项，它利用独特的交付方式来为客户提供一流的服务。

了解 SAP 如何通过业务技术平台来为认知型企业提供支持。

SAP HANA：详细了解能提供实时多模数据分析、快捷且功能强大的内存内数据库。

后续步骤

适用于 IBM Power 上的 SAP HANA 的技术生命周期服务

需要帮助解决您可能遇到的任何问题吗？IBM Technology Lifecycle Services 可在整个解决方案生命周期内为 SAP HANA on IBM Power 提供支持和服务。

 探索解决方案简介 SAP HANA 帮助和支持
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我们的 SAP 专家利用行之有效的方法帮助企业制定和交付战略业务转型计划，以制定降低成本、提高敏捷性和改善成效的路线图。

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