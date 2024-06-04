Winterhalter 以质量和服务而闻名，专注于创造卓越、产品性能和可持续性，多年来依靠在 IBM Power 服务器上运行的 SAP 软件来推动其复杂的业务运营。

IT 和运营总监 Erhard Klein 说：“我们最著名的洗碗机可能是慕尼黑啤酒节上能见到‘Bavaria’。除了机器之外，Winterhalter 还生产消耗品和水处理系统，该公司致力于开发资源节约型、可持续的清洗解决方案。”

在制造方面，Winterhalter 希望更深入地了解生产效率。为了加强基础，为数据驱动型未来做好准备，该公司希望更新其任务关键型 IT 基础设施。此外，考虑到企业的可持续发展承诺，该团队正在寻找降低能源消耗、减少碳足迹和提高运营绩效的方法。

多年来，Winterhalter 对其 SAP 系统进行了广泛的定制。Erhard Klein 评论道：“我们专注于高数据质量，以推动运营、提高自动化程度并优化生产。我们之所以选择 SAP 解决方案，是因为我们可以将我们的企业理念融入最佳实践中，从而帮助我们在竞争中脱颖而出。”

凭借 420 个虚拟系统和大约 40 个核心的 SAP 系统，再加上大量的定制功能，Winterhalter 研究了将其 SAP ERP 环境迁移到 SAP S/4HANA 的方法，并聘请了其长期服务提供商、IBM 合作伙伴 BLUE Consult 来提供协助。