Winterhalter 洗碗系统遍布全球的商业厨房，该公司的最新产品依靠软件和连接性来提供创新功能，例如按洗付费和互联洗涤。为了通过高度可持续的解决方案取得令人瞩目的成果，Winterhalter 希望基于高性能 IT 开发新的业务模式，并加速其数字化转型。
Winterhalter 以质量和服务而闻名，专注于创造卓越、产品性能和可持续性，多年来依靠在 IBM Power 服务器上运行的 SAP 软件来推动其复杂的业务运营。
IT 和运营总监 Erhard Klein 说：“我们最著名的洗碗机可能是慕尼黑啤酒节上能见到‘Bavaria’。除了机器之外，Winterhalter 还生产消耗品和水处理系统，该公司致力于开发资源节约型、可持续的清洗解决方案。”
在制造方面，Winterhalter 希望更深入地了解生产效率。为了加强基础，为数据驱动型未来做好准备，该公司希望更新其任务关键型 IT 基础设施。此外，考虑到企业的可持续发展承诺，该团队正在寻找降低能源消耗、减少碳足迹和提高运营绩效的方法。
多年来，Winterhalter 对其 SAP 系统进行了广泛的定制。Erhard Klein 评论道：“我们专注于高数据质量，以推动运营、提高自动化程度并优化生产。我们之所以选择 SAP 解决方案，是因为我们可以将我们的企业理念融入最佳实践中，从而帮助我们在竞争中脱颖而出。”
凭借 420 个虚拟系统和大约 40 个核心的 SAP 系统，再加上大量的定制功能，Winterhalter 研究了将其 SAP ERP 环境迁移到 SAP S/4HANA 的方法，并聘请了其长期服务提供商、IBM 合作伙伴 BLUE Consult 来提供协助。
与基于 Intel 的服务器相比，运行 IBM Power10
与以前的系统相比
Winterhalter 和 BLUE Consult 审查了云和本地部署解决方案的选项。在平衡成本和性能要求后，该团队决定不采用云订阅模式。此外，Winterhalter 还考虑了管理工作量、熟练 IT 人员的可能可用性，以及或许难以在软件即服务平台上复制的 SAP ERP 应用程序的自定义。
“Winterhalter 是一家家族企业，我们喜欢独立自主地选择我们最喜欢的解决方案和合作伙伴。”Erhard Klein 评论道。“我们会考虑五年内的总拥有成本，并基于 Winterhalter 利益投资于正确的战略。”
在 BLUE Consult 的建议下，Winterhalter 选择迁移到 SAP S/4HANA，在本地实施并在两个数据中心的 IBM Power10 服务器上运行。
Erhard Klein 解释道：“多年来，我们一直在 IBM Power 服务器上运行现有的 SAP 解决方案，提供了全面的可靠性和弹性，并且随着工作负载的增长，我们能够进行扩展。基于这些经验，我们选择了配备最新 IBM Power10 处理器的全新 IBM Power L1024 服务器，以提供当今的性能和满足未来 SAP S/4HANA 需求的容量。”
Winterhalter 平均分布在两个数据中心，部署了 4 台 IBM Power L1024 服务器和 4 个 IBM® SAN Volume Controller 节点，以支持高可用性存储虚拟化，并配有 2 个 IBM FlashSystem 7300 和 IBM FlashSystem 5015 存储系统。
Erhard Klein 评论道：“在能耗、性能、物理空间和可靠性方面，IBM FlashSystem 无可替代。Winterhalter 运营 IBM FlashSystem 已超过五年，我们对过去的体验非常满意。”
此时，每台服务器有 24 个活动的 Power10 处理器内核和 8 TB 内存，该解决方案完全能够处理当前的工作负载。
“与 Power Platform 上的 SAP HANA 的协同作用让我们轻松做出了选择 IBM FlashSystem 的决定。在很小的占地面积内进行重复数据删除、压缩和预测分析确实非常有吸引力。随着未来市场需求的变化灵活地扩展以满足数据增长也是一个重要因素。”Erhard Klein 解释道。
“与 BLUE Consult 合作完成我们新的 IBM Power10 解决方案的部署，是经过精心规划和专业实施的。如果我们在未来五年内需要更高的性能，我们可以通过添加服务器来轻松实现经济高效的横向扩展，从而在必要时实现简单快速的扩张。”Erhard Klein 解释道。
通过迁移到 IBM Power10 服务器上的 SAP S/4HANA，Winterhalter 提高了运营工作效率并制定了未来五年的战略。
“我们已将服务器环境从 7 台服务器整合到 4 台服务器，提高了性能和容量，同时将能耗降低了近 50%。此外我们计算出与基于 Intel 的替代方案相比，五年中可节省 80% 以上的能源。”
对于内存密集型 SAP S/4HANA 解决方案，IBM Power10 平台在处理和内存容量方面实现了飞跃。Erhard Klein 说道：“借助 IBM Power10，我们的每核可用内存增加了近两倍，而且通过采用数量更少、功能更强大的处理器，我们可以在提升性能的同时降低许可成本。这是一项了不起的进展，对于 SAP HANA 工作负载而言更是如此。”
选择一个可扩展且面向未来的基础架构平台对于 Winterhalter 转向 SAP S/4HANA 至关重要。BLUE Consult 在向 IBM Power10 平台过渡的过程中也发挥了关键作用。“BLUE Consult 的支持至关重要而且非常宝贵。”Erhard Klein 解释道。“由于对 SAP ECC 的支持即将结束，许多公司将开始争夺顾问和技术基础架构等有限的资源。我的建议是，企业昨天就应该启动 SAP S/4HANA 计划！"
Erhard Klein 总结道：“BLUE Consult 和 IBM 能够为 Winterhalter 设计出完全合适的解决方案，该解决方案基于高度可靠和高效的 IBM Power10 服务器，具有低碳足迹、卓越的性能以及面向未来的灵活和可扩展容量。”
Winterhalter（ibm.com 外部链接）生产专为商业厨房设计的洗碗系统，从独立设备到大容量输送机一应俱全。该公司成立于 1947 年，总部位于德国梅肯博伊伦，拥有 2,000 多名员工，通过 40 家子公司在 70 个国家/地区销售设备，年收入超过 4 亿欧元。
BLUE Consult（ibm.com 外部链接）总部位于德国克雷费尔德，提供从基础设施架构到数字工作场所的全面的 IT 服务和业务解决方案。该公司的咨询服务和解决方案侧重于其贸易、工业和公共部门客户面临的独特挑战。当然，实现业务成果至关重要，这需要借助先进的技术，当然也不能忽视成本效益和可持续性。
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2023 年 12 月于美国出品。
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