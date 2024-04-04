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通过软件定义存储简化和增强基础架构
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IBM SAN Volume Controller 近视图
简化您的基础架构

使用 IBM® Spectrum Virtualize 软件 IBM® —IBM Spectrum Storage 系列零件SAN Volume Controller，它是一个企业级存储系统。 它通过支持对成功至关重要的大规模工作负载，帮助组织实现更好的数据经济性。

SAN Volume Controller 系统可以处理来自移动和社交应用程序的海量数据，并支持灵活的混合云部署。 它提供了从最新分析技术中获得洞察所需的性能和可扩展性。
优点 提高数据价值

通过使用数据缩减来降低存储数据的成本，并加速应用程序以加快业务洞察力。

提高数据安全性

实施完整的高可用性策略，包括数据和应用程序移动性以及全面的 DR 保护（包括到云）。

增强数据简单性

支持独立于基础架构的数据策略，具有跨异构存储的集成功能和管理。

实现高可用性

利用六个 9 的可用性来支持您的任务关键型应用程序。

防范网络威胁

使用可在攻击后恢复的不可变和隔离副本防御勒索软件。

功能 与物理存储器绝缘

IBM Spectrum Virtualize 使应用程序能够在不中断的情况下运行，即使对存储基础架构进行了更改，也能持续运行。

混合云升级

为 500 多个受支持的存储系统启用跨 IBM Cloud®、AWS 和 Microsoft Azure 的单一混合云解决方案。

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 数据降维

通过数据缩减池扩大可从数据缩减中受益的候选数据范围。 在保持应用程序性能的同时增加容量。

数据弹性

利用具有高可用性、业务连续性和数据安全功能的一整套数据弹性功能。

应用程序可用性

将数据从一个存储系统移动到另一个存储系统或在阵列之间移动，同时保持对数据的访问。

分层存储

使用基于 AI 的 IBM Easy Tier® 通过自动存储分层来更有效地使用闪存存储或多层磁盘驱动器。

查看信息图 (255 KB) 多站点高可用性

使用 IBM HyperSwap® 支持两个数据中心中的存储和服务器。 在发生故障时通过自动切换同时访问数据。

AI 驱动的管理和主动支持

在问题成为问题之前，使用基于 AI 的预测性分析来标识问题。 通过简化工单和自动上传日志来加快解决速度。

IBM Storage Insights 可扩展性和性能

使用 SAN Volume Controller 集成的模块化高度可扩展系统进行无中断升级。

简化管理

使用简单的 GUI 对多个存储系统（甚至来自不同供应商）执行配置、管理和服务任务。

为服务器虚拟化提供补充支持

在 SAN Volume Controller 中使用 IBM Spectrum Virtualize 来补充各种服务器虚拟化和容器化技术。

成功案例
Data Action 通过在 VMware 集群中部署 QRadar 组件，Data Action 能够体验到更小的物理占用空间和更低的电力成本，以及更大的灵活性和未来的可扩展性。 阅读成功案例
资源 集成 Red Hat® Ansible® 和 IBM存储

了解 SAN Volume Controller 如何简化存储基础架构、分层存储和高级复制功能的管理。

 IBM Storage 博客

阅读有关 IBM Storage 和 IBM Spectrum Virtualize 的观点。

 最佳实践和性能准则

了解通过实施由 IBM Spectrum Virtualize 提供支持的 IBM SAN Volume Controller 可以获得的性能提升。

 通过 IBM Spectrum Virtualize 8.4 实施 IBM SAN Volume Controller

获取有关 IBM System Storage SAN Volume Controller 的详细技术信息。

 HyperSwap SAN 实施和设计最佳实践

本文提供了使用 IBM SAN Volume Controller 实施 HyperSwap 和延伸集群配置的指南。

 IBM Spectrum Virtualize V8.4.2 的最佳实践

了解通过实施 IBM SAN Volume Controller 的首选实践可以获得的性能提升。

 存储系统的安全功能清单

了解基于 IBM Spectrum Virtualize 的存储系统的安全特性和选项，包括 IBM FlashSystem 和 IBM SAN Volume Controller，可以指导您的用户安全团队。
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管理、保护和存储数据，并无限制地访问精选的 IBM 软件定义存储产品和 IBM Cloud Object Storage。

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使用这个基于云的存储管理和支持平台优化您的存储基础架构。

 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

在本地与 IBM Cloud 和其他云产品之间复制或迁移异构存储系统上的数据。

 IBM Spectrum Protect

充分利用物理文件服务器、虚拟环境等的全面数据保护。

 IBM Spectrum Protect Plus

为混合云环境中的虚拟机、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作负载和容器提供恢复、复制、保留和重用。

 IBM Spectrum Archive

通过单一的全局名称空间，提供真正的物理气隙保护和直观的管理系统，从而优化归档成本。
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