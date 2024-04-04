通过使用数据缩减来降低存储数据的成本，并加速应用程序以加快业务洞察力。
实施完整的高可用性策略，包括数据和应用程序移动性以及全面的 DR 保护（包括到云）。
支持独立于基础架构的数据策略，具有跨异构存储的集成功能和管理。
利用六个 9 的可用性来支持您的任务关键型应用程序。
使用可在攻击后恢复的不可变和隔离副本防御勒索软件。
IBM Spectrum Virtualize 使应用程序能够在不中断的情况下运行，即使对存储基础架构进行了更改，也能持续运行。
为 500 多个受支持的存储系统启用跨 IBM Cloud®、AWS 和 Microsoft Azure 的单一混合云解决方案。
通过数据缩减池扩大可从数据缩减中受益的候选数据范围。 在保持应用程序性能的同时增加容量。
利用具有高可用性、业务连续性和数据安全功能的一整套数据弹性功能。
将数据从一个存储系统移动到另一个存储系统或在阵列之间移动，同时保持对数据的访问。
使用基于 AI 的 IBM Easy Tier® 通过自动存储分层来更有效地使用闪存存储或多层磁盘驱动器。
使用 IBM HyperSwap® 支持两个数据中心中的存储和服务器。 在发生故障时通过自动切换同时访问数据。
在问题成为问题之前，使用基于 AI 的预测性分析来标识问题。 通过简化工单和自动上传日志来加快解决速度。
使用 SAN Volume Controller 集成的模块化高度可扩展系统进行无中断升级。
使用简单的 GUI 对多个存储系统（甚至来自不同供应商）执行配置、管理和服务任务。
在 SAN Volume Controller 中使用 IBM Spectrum Virtualize 来补充各种服务器虚拟化和容器化技术。
了解 SAN Volume Controller 如何简化存储基础架构、分层存储和高级复制功能的管理。
阅读有关 IBM Storage 和 IBM Spectrum Virtualize 的观点。
了解通过实施由 IBM Spectrum Virtualize 提供支持的 IBM SAN Volume Controller 可以获得的性能提升。
获取有关 IBM System Storage SAN Volume Controller 的详细技术信息。
本文提供了使用 IBM SAN Volume Controller 实施 HyperSwap 和延伸集群配置的指南。
了解通过实施 IBM SAN Volume Controller 的首选实践可以获得的性能提升。
了解基于 IBM Spectrum Virtualize 的存储系统的安全特性和选项，包括 IBM FlashSystem 和 IBM SAN Volume Controller，可以指导您的用户安全团队。
管理、保护和存储数据，并无限制地访问精选的 IBM 软件定义存储产品和 IBM Cloud Object Storage。
使用这个基于云的存储管理和支持平台优化您的存储基础架构。
在本地与 IBM Cloud 和其他云产品之间复制或迁移异构存储系统上的数据。
充分利用物理文件服务器、虚拟环境等的全面数据保护。
为混合云环境中的虚拟机、数据库、应用程序、文件系统、SaaS 工作负载和容器提供恢复、复制、保留和重用。
通过单一的全局名称空间，提供真正的物理气隙保护和直观的管理系统，从而优化归档成本。