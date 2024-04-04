使用 IBM® Spectrum Virtualize 软件 IBM® —IBM Spectrum Storage 系列零件SAN Volume Controller，它是一个企业级存储系统。 它通过支持对成功至关重要的大规模工作负载，帮助组织实现更好的数据经济性。

SAN Volume Controller 系统可以处理来自移动和社交应用程序的海量数据，并支持灵活的混合云部署。 它提供了从最新分析技术中获得洞察所需的性能和可扩展性。