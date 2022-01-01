无论您是在考虑 SAP HANA 还是下一代 s/4hana，IBM Power 本地和云端服务器（专为运行任务关键型应用程序而打造）都能助您加速部署 ERP 和应用程序，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化和业务流程方面发挥最大影响力。

与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。