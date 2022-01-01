无论您是在考虑 SAP HANA 还是下一代 s/4hana，IBM Power 本地和云端服务器（专为运行任务关键型应用程序而打造）都能助您加速部署 ERP 和应用程序，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化和业务流程方面发挥最大影响力。
与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。
各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性可能在意料之中，但其样本定价可能会令人惊讶。
根据业务需求的变化，动态调整 SAP HANA 平台资源。
利用对 SAP HANA 生产数据库的共享池支持来优化处理器利用率和数据处理。
使用虚拟持久内存减少计划内停机时间，让基础架构加速启动和运行。
IBM Power 通过将 IBM Power 上运行的任务关键型数据源集成到下游 AI 平台（例如 Data Fabric 或湖仓一体）来支持您成为智能企业的目标。这可支持在 IBM Power 上进行推理和机器学习或微调训练，并具备核心 AI 加速、大内存容量（超出有限的 GPU 内存）和经优化的 AI 库。
通过端到端安全性保护关键数据和应用程序免受网络威胁，包括不影响性能的新的透明内存加密。
了解博世 (Bosch) 如何利用 IBM Power10 服务器将性能提升高达 75%，同时将能耗降低 20%。
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Ecogas 在基于 IBM Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质的数字服务。 “迁移到 SAP HANA 2.0 on IBM Power10 发挥了关键作用，让 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持高服务水平。事实上，我们有大约 80% 的客户现在使用数字通道作为主要接触点，所有这些服务均由 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。”Pablo Contreras Ecogas 基础设施和电信负责人
当我们开始借助 SAP HANA 踏上转型之路时，我们与 IBM 和 SAP 合作开发了 IBM Power Systems 平台的最佳实践，并促进了该解决方案架构的认证。从我们的首次概念验证至今，我们从 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的优化和微调配置中受益匪浅。”
家用电器专业制造商 Electrolux 将其任务关键型 SAP HANA 解决方案转移至高性能的 IBM Power 系统和 IBM FlashSystem 存储器，令成本降低了 30%。
Mondi 与 IBM 合作，将 15 个国家或地区的 40 家工厂迁移至 SAP S/4Hana 平台，据 CIO 称：“迁移工作非常顺利”。
Pablo Contreras
Ecogas
基础设施和电信负责人
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在 IBM Power 上构建私有云功能可提高管理员工作效率，同时进一步集成和简化 SAP HANA 的部署。
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IBM Power 的高级供应商选项 RISE with SAP 为客户提供世界一流的服务，该选项利用独特的交付方法，重点关注战略成果并释放巨大的价值。
IBM Power 上适用于 SAP HANA 的技术生命周期服务
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使用支持混合云的存储解决方案，为企业的 SAP HANA 存储基础架构带来全新水平的灵活性和弹性。