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表示 IBM Power SAP HANA 网络的插图
SAP HANA 解决方案

无论您是在考虑 SAP HANA 还是下一代 s/4hana，IBM Power 本地和云端服务器（专为运行任务关键型应用程序而打造）都能助您加速部署 ERP 和应用程序，并且有助于它们在数据管理、数据集成、自动化和业务流程方面发挥最大影响力。

与当前基础架构集成，同时支持数字化转型的平台是实现 IT 效率和业务连续性的关键。IBM Power 服务器专为 SAP HANA 等数据密集型应用程序构建，这些应用程序需要大量的内存计算，但仍能让您保持混合云所需的高可用性和灵活性。

 为何选择 IBM Power for SAP HANA 信息图
阅读 ITIC 2023 年可靠性调查报告
SAP HANA on IBM Power L1022 的全新条目配置

各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性可能在意料之中，但其样本定价可能会令人惊讶。

 了解定价和配置
优势 深入了解 SAP HANA on IBM Power 的优势和投资回报率 - 为企业加速配置，并实现经济实用的扩展规模，以及更长的正常运行时间。 更快的配置速度

根据业务需求的变化，动态调整 SAP HANA 平台资源。

 经济实用的扩展规模

利用对 SAP HANA 生产数据库的共享池支持来优化处理器利用率和数据处理。

 最大限度地延长正常运行时间

使用虚拟持久内存减少计划内停机时间，让基础架构加速启动和运行。

 改进人工智能 (AI) 推理和机器学习

IBM Power 通过将 IBM Power 上运行的任务关键型数据源集成到下游 AI 平台（例如 Data Fabric 或湖仓一体）来支持您成为智能企业的目标。这可支持在 IBM Power 上进行推理和机器学习或微调训练，并具备核心 AI 加速、大内存容量（超出有限的 GPU 内存）和经优化的 AI 库。

 加强 SAP 数据保护

通过端到端安全性保护关键数据和应用程序免受网络威胁，包括不影响性能的新的透明内存加密。

IBM Power 服务器

支持基于 Linux 的 SAP HANA 工作负载 IBM Power L1022 您可以凭借 IBM Power L1022 服务器，获得基于 Power10 处理器的灵活双插槽 2U 服务器系统，该系统已针对运行基于 Linux® 的工作负载（例如 SAP HANA）进行优化。 阅读产品简介 了解 IBM Power S1022
SAP HANA 的可靠环境 IBM Power L1024 高级恢复、诊断功能和开放式内存接口 (OMI) 令 IBM Power L1024 成为最可靠的服务器平台之一，可最大限度地延长 SAP HANA 部署的正常运行时间。 阅读产品简介 了解 IBM Power S1024
中端 SAP 系统 IBM Power E1050 敏捷的高性能四插槽系统，特别适合已内置虚拟化和灵活容量功能的 SAP HANA 混合云部署。 了解 IBM Power E1050
运行 SAP 工作负载 IBM Power E1080 最新的 Power10 服务器具有业界领先的性能、可扩展性、弹性和灵活性，可帮助企业满足数据密集型 SAP 工作负载的所有需求。 了解 IBM Power E1080
简化迁移 IBM Power Virtual Server SAP 客户现可享受经 IBM SAP 认证的基础架构即服务 Power Virtual Server 企业云环境的灵活性，以加快其迁移操作。 了解 IBM Power Virtual Server
成功案例 Bosch

了解博世 (Bosch) 如何利用 IBM Power10 服务器将性能提升高达 75%，同时将能耗降低 20%。

Coop Group

了解 Coop Group 如何利用 IBM Power、SAP 和 SUSE，在不断增长的零售业务中优化产品分类，从而尽量减少食物浪费。

 Ecogas

Ecogas 在基于 IBM Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质的数字服务。 “迁移到 SAP HANA 2.0 on IBM Power10 发挥了关键作用，让 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持高服务水平。事实上，我们有大约 80% 的客户现在使用数字通道作为主要接触点，所有这些服务均由 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。”Pablo Contreras Ecogas 基础设施和电信负责人

 Audi AG

当我们开始借助 SAP HANA 踏上转型之路时，我们与 IBM 和 SAP 合作开发了 IBM Power Systems 平台的最佳实践，并促进了该解决方案架构的认证。从我们的首次概念验证至今，我们从 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的优化和微调配置中受益匪浅。”

 Electrolux

家用电器专业制造商 Electrolux 将其任务关键型 SAP HANA 解决方案转移至高性能的 IBM Power 系统和 IBM FlashSystem 存储器，令成本降低了 30%。

 Mondi Group

Mondi 与 IBM 合作，将 15 个国家或地区的 40 家工厂迁移至 SAP S/4Hana 平台，据 CIO 称：“迁移工作非常顺利”。
“迁移到 SAP HANA 2.0 on IBM Power10 发挥了关键作用，使 Ecogas 能够在整个新冠疫情期间维持高服务水平。事实上，我们大约 80% 的客户现在使用数字渠道作为其主要接触点，所有这些服务均有我们的 IBM 和 SAP 解决方案提供支持。”

Pablo Contreras
Ecogas
基础设施和电信负责人
资源 IBM Power 和 SAP HANA 下一步有哪些发展计划？

详细了解 SAP HANA on IBM Power 的可扩展性及其未来发展计划。

 适用于 SAP HANA 的虚拟化和云管理

在 IBM Power 上构建私有云功能可提高管理员工作效率，同时进一步集成和简化 SAP HANA 的部署。

 SAP HANA on IBM Power Virtual Server

查看在 PowerVS 服务器上运行 SAP/HANA 的相关选项以及安装和迁移方案。

 SAP HANA 帮助和支持

了解如何就 SAP HANA on IBM Power Virtual Servers 获得所需帮助。

 IBM Insights on SAP

了解 SAP 如何通过一个业务技术平台、一套智能应用程序和整体管理功能为认知型企业提供有力支持。

 什么是 SAP HANA？

详细了解能够提供实时多模数据分析、快捷且功能强大的内存数据库。

 RISE with SAP 高级供应商选项

IBM Power 的高级供应商选项 RISE with SAP 为客户提供世界一流的服务，该选项利用独特的交付方法，重点关注战略成果并释放巨大的价值。
后续步骤

IBM Power 上适用于 SAP HANA 的技术生命周期服务

需要帮助解决您可能遇到的任何问题吗？IBM Technology Lifecycle Services 可在整个解决方案生命周期内为 SAP HANA on IBM Power 提供支持和服务。

 探索解决方案简介 SAP 咨询服务

我们的 SAP 专家利用行之有效的方法帮助企业制定和交付战略业务转型计划，以制定降低成本、提高敏捷性和改善成效的路线图。

 了解更多信息 SAP HANA 存储器

使用支持混合云的存储解决方案，为企业的 SAP HANA 存储基础架构带来全新水平的灵活性和弹性。

 了解适用于 SAP HANA 的存储器