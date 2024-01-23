Bosch Group 总部位于德国，是全球领先的工程、技术和服务公司，该公司致力于并已实现了一个雄心勃勃的环保目标：到 2020 年成为全球首家完全碳中和的工业企业。在实现这一目标并且同时提高创新能力的过程中，Bosch 充分利用并继续部署超高效、高性能的 IBM® Power® 服务器，为全球数万名员工提供关键任务 SAP 业务系统。
未来有哪些发展愿景？Bosch 致力于通过提高企业整体可持续性，为节能运营设定更高的标准。Bosch 正在将其 SAP 解决方案迁移至下一代 IBM Power10 服务器，藉此促进颠覆性物联网 (IoT) 解决方案的开发，同时将数据中心的能耗削减 20％，使其绿色战略更上一层楼。
从消费品、移动解决方案、工业技术到能源和楼宇服务，Bosch 正在打造下一代始终互联的 IoT 产品，这些产品将彻底改变我们的日常生活。与此同时，Bosch 意识到我们正在经历一种截然不同的转变过程：气候变迁。通过实现碳中和，Bosch 正在为全球升温限定在 1.5 摄氏度以内这一国际议定目标做出具体贡献。
为应对这项人类所面临的最大挑战之一，该公司力图有所成就，且不损失公司作为知名品牌的显著竞争优势。推动 IoT 和 AI 等领域的发展，同时进一步减少其碳足迹绝非易事。
Bosch IT 部门是集团 IoT、AI、数字化盈利率、客户亲和力、灾备能力和环境保护策略的核心保障力量。在实现 2020 年完全碳中和的目标后，Bosch 希望提高运营各方面的效率，包括帮助成千上万员工每天高效工作的重要 SAP 业务系统。
Bosch 的 SAP 基础架构团队为公司的所有业务领域提供 SAP 解决方案和相关服务，其精干的团队为遍布 60 多个国家/地区以及 400 多个地点的全球运营公司所组成的庞大互连网络提供支持。解决方案环境包括 SAP R/3、SAP HANA® 和 SAP S/4HANA® 系统。作为企业范围数字化转型的一部分，随着对旧版 SAP R/3 的支持接近尾声，Bosch 正在迁移至 SAP HANA 和 SAP S/4HANA，因而对 IT 基础架构提出了新的要求。
Bosch 负责全球 SAP 基础架构的高级经理 Christian Dümmler 证实：“SAP HANA 代表 SAP 最新的产品和技术系列，提供了最新的开发成果和功能，对于帮助我们保持行业领先地位至关重要。SAP HANA 和 SAP S/4HANA 正是 Bosch 需要使用的系统。”
与之前的系统相比，节能 20% 并减少了碳足迹。
相同 SAP 工作负载的性能提升高达 75%，为 IoT 创新增添动力。
在 2020 年之前的几年里，Bosch 寻找一切机会减少碳足迹，包括产品设计、供应链、制造、物流和数据中心运营。借助 IBM Power 服务器，该公司有效地提供了重要的 SAP 服务，同时将数据中心的电力和冷却需求降至最低，为实现完全碳中和做出了重要贡献。
如今，Bosch 致力于在不超出其严格的碳排放预算的情况下推动 IoT 的发展。为了让企业具备尖端的数字化功能以帮助实现这一目标，该公司再次求助于其值得信赖的合作伙伴 IBM。该公司聘请了一支专家团队，将全球 1200 多个 SAP 系统过渡到最新一代 IBM Power10 平台，从而在提高基本 SAP 工作负载性能的同时，进一步优化能效。
Dümmler 先生指出：“Bosch 的运营有赖于 IBM Power 服务器上运行的各种 SAP 解决方案。与 POWER9 相比，过渡到 IBM Power10 服务器可实现高达 75% 的性能提升，同时将能耗降低 20%。IBM 与我们通力合作，协助我们以经济高效和可持续的方式运行关键业务系统，同时提供卓越的性能。”
他继续表示：“IBM Power10 使我们能够运行更多工作负载，更快地向业务用户交付成果。早期的经验表明，对于高度并行的作业，迁移到 Power10 是 Bosch 数字化转型和可持续运营过程中的重要组成部分。”
开发 IBM Power10 服务器的初衷是为了确保增强可持续性。因此，这项新解决方案不仅为 Bosch 提供了更高的计算性能、内核安全防御以及优化的可靠性和可用性，而且还大幅提升了能效。
Dümmler 先生称：“在早期的测试中，我们发现对于同样的工作负载，与 POWER9 服务器相比，Power10 服务器每个机架的功耗从 8 千瓦下降到 6 千瓦。即使在我们的业务用户需求非常高的情况下，Power10 平台也能显著节省能源。”
Bosch 总共运营大约 150 台 IBM Power 服务器，包含 12,000 多个核心以及超过 1 PB 的内存。相关环境包括基于 POWER8® 和 POWER9™ 处理器的系统，将升级为 Power10 服务器。
Dümmler 评论道：“Power10 使内部客户的 SAP HANA 和 SAP R/3 工作负载性能提升了高达 75％，我们发现纯 SAP R/3 工作负载也有类似的提升。Power10 基本上能够在更短的时间内，以较少的碳排放量完成更多工作。”
如今，许多企业 IT 部门仅仅通过部署额外的服务器，来响应额外的 SAP 服务请求。但是，为了实现其严格的效率目标，Bosch 采取更具创新性的方法。
作为其持续 IT 优化工作的一部分，Bosch 部署了 IBM Power Enterprise Pools，该技术可将工作负载以动态方式分配到可用计算容量，从而最大限度地提高效率。Dümmler 表示：“目前，大约 70％ 的系统已分配到 Power Enterprise Pools，创造了一个专用云环境，Bosch 可以在其自己的数据中心享受资源的灵活性以及安全性和数据治理。”
Bosch 尽可能利用 Power Enterprise Pools 在整个环境中共享资源、计算核心和内存，以帮助优化运营。例如，Bosch 可以从 Power Enterprise Pool 中分配核心，而不是购买专用于特定 SAP 解决方案的服务器。如果业务部门需要更高的性能，Power Enterprise Pools 可以让 Bosch 根据需要灵活地分配工作负载，而不是专门使用一台机器（这可能导致机器在某一时段忙碌而在下一时段闲置）。
Bosch 负责全球 SAP 基础架构的高级专家 Vince Michaelis 解释说：“通过共享资源，Bosch 实现了大约 90％ 的处理器利用率。从负载共享和可持续发展的角度来看，即使我们提供更好的性能，Power Enterprise Pools 也可轻松以更低的能源成本将作业转移到 Power10。结果如何呢？我们可以满足不断增长的企业对分析的需求，同时保持对环境的较小影响。”
IBM 不仅致力于成为一家 IT 供应商，还专注于与世界各地的企业建立牢固的互惠关系。几十年来，Bosch 和 IBM 建立了紧密的联盟，并且还在不断发展和深化。
最近，IBM 邀请 Bosch 参与 Power10 早期支持程序。为了评估新 Power10 服务器的业务优势，Bosch 完成了针对 SAP R/3 系统的 Oracle 数据库的标准化性能测试，涵盖了从小型到大型的各种工作负载，包括高度并行化的会话。
最终目的是将所有 Bosch 业务部门的 SAP HANA 应用程序移到 Power10 服务器，所有这些服务器均运行 SUSE Linux® Enterprise Server（链接位于 ibm.com 外部）操作系统。
Dümmler 表示：“我们的客户对 Power10 平台非常满意，从第一位客户启用 E1080 的那刻起，我们见证了处理性能的提高，响应时间也缩短了大约 50%。一些客户说他们非常惊喜地看到，任务完成速度如此之快。事实上，即使将来我们平均只改进一半，但对于使用 Power10 的每位 SAP HANA 和 SAP R/3 客户来说，这将是巨大的性能提升，从而显著提高业务生产力。”
作为一家在 60 多个国家/地区运营的跨国公司，Bosch 遵守诸多司法管辖区的数据监管法规。Bosch 的职责是确保安全可靠地储存数据，这通常要满足对物理数据位置的特定要求，Bosch 采用自己的数据中心的云技术，数据中心分布在全球各地。
IBM Power10 包括新的加密功能，Bosch 团队打算采用这些功能来简化其数据管理功能。IBM Power10 服务器经过精心设计，可显著提高加密性能，每个内核的 AES 加密引擎数量是原来的四倍。
Michaelis 评论说：“内置的 Power10 安全技术将使我们能够构建新的解决方案，而无需额外的评估、部署和许可成本。”
随着 Bosch 继续进行可持续发展，该公司认为其与 IBM 正在进行的数字化转型将对达成新的效率发挥重要作用。实际上，该公司已经在规划未来 Power10 所实现的优化。
如此精简的团队要为近 400,000 名员工提供支持，在这种情况下，服务自动化已成为当务之急。Bosch 同时使用 IBMAutomation Workflow 和 Red Hat® Ansible® Automation Platform（链接位于 ibm.com 外部）。这些解决方案共同实现了计算基础架构的自动配置、部署和管理，以及工作流程编排、应用程序部署、配置管理和安全威胁响应。
Dümmler 解释说：“我们正在编制大约 300 套 Ansible 运行手册，用于 Bosch 项目的管理、修补、质量评估和相关的日常管理任务，将直接为我们的云之旅做出贡献。这些解决方案与用于系统订购和配置的 IBM Business Automation Workflow 相结合，确保我们能够为 Bosch 客户提供响应速度快、弹性强的系统。”
此外，Bosch 正在考虑为其未来的基础架构战略提供 IBM Power Virtual Server，其中可能包括混合云。后续行动将包括对 IBM Power Virtual Server 进行概念验证，这将使该公司能够作为云服务访问 IBM Power 平台的所有特性和功能。这种方法提供了 IBM Power 平台的安全性、弹性和性能，以及云解决方案的可扩展性、灵活性和容量，并可按需提供可扩展的虚拟服务器。
伴随着可持续发展举措的步伐加快，Bosch 正在为其他跨国企业引领一条可供仿效的道路。该公司的业务关键型全球 SAP 解决方案对于支持这些工作至关重要，而将 SAP 解决方案基础架构过渡到 Power10 是长期 IT 战略的重要组成部分。
Dümmler 总结说：“Bosch 和 IBM 已经建立了完全值得信赖的合作伙伴关系。”“一年之内，我们一半以上的 IT 基础架构将基于 IBM Power10 服务器，我们对 IBM Power 平台的可靠性、安全性和灵活性功能十分满意。与 Power Enterprise Pools 等先进技术的融合、由 Power10 贡献的 75% 的惊人性能提升以及 20％ 的显著能效提升，都助力 Bosch 的数字化转型之旅成功推进，帮助我们构建更美好的明天，加快我们的专用 SAP 云之旅。”
Bosch 集团总部位于德国南部斯图加特附近的 Gerlingen-Schillerhöhe（链接位于 ibm.com 外部），致力于开发先进的技术和解决方案，旨在让生活变得更简单而美好。该集团由 Robert Bosch GmbH 和大约 440 家附属公司和地区公司组成，分布于 60 多个国家/地区的 400 多个位置。2021 年，集团达到了 788 亿欧元的销售收入，员工约为 402,600 名，息税前利润达到了 32 亿欧元。
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2022 年 11 月在美国制作。
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