未来有哪些发展愿景？Bosch 致力于通过提高企业整体可持续性，为节能运营设定更高的标准。Bosch 正在将其 SAP 解决方案迁移至下一代 IBM Power10 服务器，藉此促进颠覆性物联网 (IoT) 解决方案的开发，同时将数据中心的能耗削减 20％，使其绿色战略更上一层楼。

从消费品、移动解决方案、工业技术到能源和楼宇服务，Bosch 正在打造下一代始终互联的 IoT 产品，这些产品将彻底改变我们的日常生活。与此同时，Bosch 意识到我们正在经历一种截然不同的转变过程：气候变迁。通过实现碳中和，Bosch 正在为全球升温限定在 1.5 摄氏度以内这一国际议定目标做出具体贡献。

为应对这项人类所面临的最大挑战之一，该公司力图有所成就，且不损失公司作为知名品牌的显著竞争优势。推动 IoT 和 AI 等领域的发展，同时进一步减少其碳足迹绝非易事。

Bosch IT 部门是集团 IoT、AI、数字化盈利率、客户亲和力、灾备能力和环境保护策略的核心保障力量。在实现 2020 年完全碳中和的目标后，Bosch 希望提高运营各方面的效率，包括帮助成千上万员工每天高效工作的重要 SAP 业务系统。

Bosch 的 SAP 基础架构团队为公司的所有业务领域提供 SAP 解决方案和相关服务，其精干的团队为遍布 60 多个国家/地区以及 400 多个地点的全球运营公司所组成的庞大互连网络提供支持。解决方案环境包括 SAP R/3、SAP HANA® 和 SAP S/4HANA® 系统。作为企业范围数字化转型的一部分，随着对旧版 SAP R/3 的支持接近尾声，Bosch 正在迁移至 SAP HANA 和 SAP S/4HANA，因而对 IT 基础架构提出了新的要求。

Bosch 负责全球 SAP 基础架构的高级经理 Christian Dümmler 证实：“SAP HANA 代表 SAP 最新的产品和技术系列，提供了最新的开发成果和功能，对于帮助我们保持行业领先地位至关重要。SAP HANA 和 SAP S/4HANA 正是 Bosch 需要使用的系统。”