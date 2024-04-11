为业务关键型工作负载提供卓越的性价比。IBM Power S1024 的内核数量是基于 IBM POWER9 的服务器的两倍，可以将工作负载整合至更少的服务器上。
Power10：提高性能并降低能耗
与 IBM Power S924 相比，每个内核的性能提升幅度可高达 33%，总体性能提升 3 倍。¹
减少实体数据中心的占地面积，降低制冷和电力成本。
在不影响应用程序性能的情况下，使用处理器级别的内存加密保障混合云环境中的安全。
通过执行 Active Memory Mirroring，提高业务关键型应用程序的正常运行时间和可用性。
在存储数据的系统上运行 AI 推理，从而提升模型性能，并降低延迟时间。
仅为所需资源付费，优化 IT 支出和预算规划。
每个系统的内核数量增加 2.5 倍，可将工作负载集中在更少的服务器上，提高系统利用率。¹
在不同系统中采用基于使用量的计量方式，在本地即可获得类似云端的经济效益。
利用 Active Memory Mirroring 增加正常运行时间，提高可用性和可靠性。
与 IBM Power S924 相比，内存带宽增加 2.4 倍。¹
每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。
为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。
将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。
在 IBM i 上运行业务关键型应用程序，按需付费即可。
构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。
在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。
IBM Power 是构建 MongoDB 和 EnterpriseDB 等开源数据库的理想平台。
IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)
IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。
IBM PowerSC
IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。
IBM PowerVC
IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 2U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中，扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
得益于高级恢复、诊断功能以及开放内存接口 (OMI)，Power L1024 是同类服务器平台中拥有最高级别可靠性的产品。
了解 IBM Power 横向扩展服务器的最新变动、技术和主要功能。
开放式源代码、云解决方案、容器和自动化推动数字化转型，使企业能够灵活地为客户提供服务。然而，许多企业仍在使用原有基础架构和单一应用程序，这限制了其发展和竞争能力。
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加入本次网络直播，聆听 T-Mobile 讲述其如何使用 IBM Power 和 Red Hat Ansible 通过基础架构即代码 (IaC) 降低管理复杂程度
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了解我们灵活的支持选项，最大程度提升系统正常运行时间并降低成本。