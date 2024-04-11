IBM i 是一种适用于 IBM® Power 服务器的操作系统。
IBM i 平台设计的核心宗旨在于积极适应多变的业务和计算需求。其最主要的特色是 IBM i 中的 “i” - “集成”(intergration)；通过集成的方式，助力企业以更少的资源和更高的可靠性部署各种先进技术，进而获取更多价值成果。
IBM i 业务以其适应性而闻名。这可以支持 IBM 投资 IBM i，使其成为能够为 IBM 和客户的技术和业务创新奠定坚实基础的平台。随着 IT 行业正朝着通过订阅模式授予软件许可的方向发展，IBM i 业务正在响应客户和业务合作伙伴的需求，因为他其业务也紧随其后。
订阅许可为客户提供了一致且可预测的付款选项，同时最大限度地提高了与科技齐头并进的能力。订阅将支持 IBM 加快 AI 和分析等新技术的开发，并为客户提供为其业务应用程序增加价值的新方法。这是我们为客户未来的成功奠定基础的又一步，客户的业务将迁移到混合云环境，并利用长久强大的 IBM i 路线图。
浏览 IBM i 资源页面
Forrester Consulting 发现，在本地或云端部署 IBM i 的客户平均实现了 191% 的投资回报率 (ROI)，且业务投资回收期仅为 6 个月。这些客户还通过减少系统停机时间节省了 106 万美元，并在三年内因工作效率提升而获得了 47 万美元的收益¹。
IBM i 是一款完全集成的操作系统，这意味着数据库、中间件、安全性、运行时和系统管理程序都集成至堆栈中，并作为同一个解决方案颁发许可。客户无需为每个单独的组件付费，从而降低了总拥有成本 (TCO)，并简化了运行业务应用程序的平台。
借助权限集合功能，企业能够跟踪和监控谁在使用哪些对象及其使用方式，这对于确定安全政策和规则至关重要。这些功能可增强企业最关键业务的保障力度以及最敏感的应用程序和数据的安全性。
按单一订阅价格每年一次性支付软件许可证和 SWMA 的费用。可降低总拥有成本并提高灵活性。
IBM i 7.5 通过新的 Db2 for i 功能、选项和工具简化了安全性，并提升了可用性。
运用相关工具，指导并协助软件开发者实现 IBM i 应用程序的现代化改造。
IBM i 是一款完全集成的操作系统，这意味着数据库、中间件、安全性、运行时和系统管理程序都集成至堆栈中，并作为同一个解决方案颁发许可。
IBM i 具备基于对象的架构，这意味着程序不能伪装成其他内容。这有助于保护您的环境免受病毒和安全漏洞的侵害。
订阅许可为客户提供了一致且可预测的付款选项，同时最大限度地提高了与科技齐头并进的能力。
在 IBM i 上运行的应用程序可与 AI、IoT、数据分析等新技术集成，为企业增添价值，并拓展新的机遇。通过部署 IBM i 7.5，可将 Watson 地理空间功能与 IBM® Db2 结合使用，分析基于位置的数据，例如优化配送业务的卡车路线。
IBM i 具备几乎无需管理的自主功能，从而减少了对大型系统管理团队的需求。使用 IBM Navigator for i 和 IBM i Mobile Access 从任何设备远程管理 IBM i 环境。
IBM i 可以在各种公有云、私有云和混合云环境中部署和运行，包括 IBM® Cloud 中的 IBM Power Virtual Server。
IBM Db2 for i 是完全集成到 IBM i 中的关系数据库管理器。
一个现代化的用户界面，可通过 Web 浏览器从任何地方管理和监控 IBM i 实例。
一种高度可用的解决方案，有助于关键应用程序持续正常运行。
通过适用于 IBM i 的先进的故障检测、故障转移和恢复功能，实现近乎连续的应用程序可用性。
在 IBM i 上规划并管理保存和恢复操作的策略解决方案。
将 IBM i 文件安全地存储在云端，无需磁带机、盒式磁带和异地存储的快递服务。
一个基于 Eclipse 构建的 IDE，用于创建、维护 IBM i 应用程序，并进行现代化改造。
面向 IBM i 的集成式 Web 应用程序服务器是一个轻量级的 Java 应用程序服务器，包含一个易于访问的 Web Servlet 容器，并为开发基于 jsp 和 Servlet 的 Java 应用程序提供了灵活的基础。
IBM i 应用程序的开发及现代化环境。
选用 IBM i Solution Editions 落实 IT 解决方案，更快速实现价值成果。这些强大的解决方案将 IBM i 和 Power 服务器与来自行业领先的独立软件供应商 (ISV) 的核心业务应用程序融为一体。IBM i Solution Editions 非常灵活，可满足众多中小型客户的需求。
了解有关 IBM i Solution Editions 的更多信息。
每次购买 IBM i Solution Edition 后请填写此表格，以确保获得相关计划所提供的适当折扣 IBM 组件。
下载列表，查看计划中包含的所有 ISV