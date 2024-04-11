IBM i 平台设计的核心宗旨在于积极适应多变的业务和计算需求。其最主要的特色是 IBM i 中的 “i” - “集成”(intergration)；通过集成的方式，助力企业以更少的资源和更高的可靠性部署各种先进技术，进而获取更多价值成果。

IBM i 业务以其适应性而闻名。这可以支持 IBM 投资 IBM i，使其成为能够为 IBM 和客户的技术和业务创新奠定坚实基础的平台。随着 IT 行业正朝着通过订阅模式授予软件许可的方向发展，IBM i 业务正在响应客户和业务合作伙伴的需求，因为他其业务也紧随其后。

订阅许可为客户提供了一致且可预测的付款选项，同时最大限度地提高了与科技齐头并进的能力。订阅将支持 IBM 加快 AI 和分析等新技术的开发，并为客户提供为其业务应用程序增加价值的新方法。这是我们为客户未来的成功奠定基础的又一步，客户的业务将迁移到混合云环境，并利用长久强大的 IBM i 路线图。