IBM® Rational® Developer for i 提供了一个集成开发环境 (IDE)，以在 IBM i 平台上创建、维护和现代化应用程序。它将开发人员工具（如搜索、编辑、构建和分析、重构功能和调试器）与广泛使用的 Eclipse 框架集成在一起，以更轻松快速地开发和现代化应用程序。Rational Developer for i 与 IBM Rational Team Concert™ 集成在一起，以更好地进行应用程序生命周期规划和管理。
使开发人员能够使用开发人员桌面上的工具在主机连接和断开连接模式下工作。
支持 RPG 和 COBOL 应用程序现代化的各种方法。将 system i 工具与广泛使用的 Eclipse 框架搭配使用，以加快应用程序开发速度。
从三个产品版本中进行选择：RPG and COBOL Tools；RPG and COBOL + Modernization Tools, Java Edition；RPG and COBOL + Modernization Tools, EGL Edition。
使用集成的开发工具优化工作流程。Remote System Explorer 连接到 IBM i 服务器，以搜索和管理服务器端文件并运行服务器脚本。
语言感知源代码编辑功能包括颜色标记、大纲视图、内容辅助以及集成的编译错误反馈。可视化分析工具有助于了解应用程序结构和依赖关系。
在处理传统 RPG 和 COBOL 应用程序时，使用基于 Eclipse 的现代开发环境缩短培训时间。Rational Developer for i 支持一系列编程模型和语言，包括 Java®、Java EE、C/C++、RPG、COBOL、CL 和 DDS。
使用 Rational Team Concert，这是一种支持远程团队的生命周期管理软件。使用通用平台（包括敏捷、正式和混合规划和报告）启用源代码控制，实现构建自动化，并在生命周期管理项目上进行协作。
选择适合您的购买选项。将其与以下版本一起购买：RPG and COBOL Tools 或 RPG and COBOL + Modernization Tools, Java Edition。
试用 Developer for i，体验其如何有效地在 IBM i 系统上创建和维护应用程序。
需要专门使用单次授权的应用程序开发人员
起始价格为
1,360.00 美元*
每个许可证
具有可以共享授权的承包商或员工的公司
起始价格为
2,400.00 美元*
每个许可证
时间有限且需要额外权限的公司
起始价格为
1,110.00 美元*
每个许可证每个期限
Rational Developer for i 完整副本
限单个用户访问
永久授权
与浮动用户单次安装类似
试用期为 120 天
永久授权
通过 Rational 许可证密钥支持提供的授权
不是永久授权
可通过购买 Rational Developer for i 激活工具包升级到任何永久权限版本
含 1 年期订阅和支持
多个用户共享授权；每次一个
在固定期限过期后，需要重新获取
包括 1 年订阅和支持
在期限内包括订阅和支持
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