IBM® Rational® Developer for i 提供了一个集成开发环境 (IDE)，以在 IBM i 平台上创建、维护和现代化应用程序。它将开发人员工具（如搜索、编辑、构建和分析、重构功能和调试器）与广泛使用的 Eclipse 框架集成在一起，以更轻松快速地开发和现代化应用程序。Rational Developer for i 与 IBM Rational Team Concert™ 集成在一起，以更好地进行应用程序生命周期规划和管理。