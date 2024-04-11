主页 计算和服务器 Power S1022 IBM Power S1022
Power TCO 计算器
IBM Power S1022 服务器的四分之三视图

IBM Power S1022 是 IBM Power 产品服务组合中的一款 2U 机架式服务器。S1022 支持多达 40 个 Power10 处理器核心和多达 4 TB 内存，专为运行 AIXIBM i 和 Linux 而设计。

让业务关键型工作负载实现卓越的性价比。借助 IBM Power S1022，您可以实现敏捷性，建立既灵活又安全的混合云基础架构。

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IBM Power 的网络直播系列内容涵盖 AIX、SAP HANA 以及灵活使用选项

SAP HANA on IBM Power L1022 的全新条目配置

各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性可能在意料之中，但其样本定价可能会令人惊讶。

 了解定价和配置
优势 扩展应用程序功能

与 IBM Power S922 相比，每个内核的性能提升幅度可高达 37%。¹

 降低 IT 成本

减少实体数据中心的占地面积，降低制冷和电力成本。

 提高安全性

在不影响应用程序性能的情况下，使用内存加密保障混合云环境中的端到端安全。

 提供最佳 RAS

通过执行 Active Memory Mirroring，提高业务关键型应用程序的正常运行时间和可用性。

运行 AI 推理

通过在数据点运行 AI 推理，提升模型性能，并降低延迟时间。

 按需付费即可

利用灵活使用模型，优化 IT 支出和预算规划。
功能 每个系统拥有更多内核

每个系统的内核数量增加 1.5 倍，可将工作负载集中在更少的服务器上，提高系统利用率。¹

 灵活使用

在不同服务器上采用基于使用量的计量方式，在本地即可获得云经济效益。

 Active Memory Mirroring

利用 Active Memory Mirroring 增加正常运行时间，提高可用性和可靠性。

 内存带宽增加 2.4 倍

与 IBM Power S922 相比，内存带宽增加 2.4 倍。¹

 矩阵运算加速

每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。

 主内存加密

使用透明内存加密，无需额外的管理设置，也不会影响工作负载性能。

用例

S1022

SAP HANA on IBM Power

为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。

了解 IBM Power for SAP HANA

Oracle Database on IBM Power

将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。

了解 IBM Power for Oracle Database

医疗保健应用程序

在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。

了解适用于医疗保健行业的 IBM Power 解决方案

DevOps

采用 IBM Power S1022 持续进行应用程序开发和集成。

S1022s

Red Hat OpenShift

在 Power 上运行 Red Hat OpenShift，性价比优于基于 x86 的服务器。

深入了解 Red Hat OpenShift on IBM Power（ibm.com 外部链接）

IBM Cloud Pak for Data

构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。

了解 IBM Cloud Pak for Data

分布式计算

在网络边缘使用 IBM Power S1022 服务器，适用于银行、零售和制造等行业。

IBM i

在 IBM i 上以本机方式、虚拟化或两者的组合运行业务关键型应用程序。

了解 IBM i

软件

IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)

IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。

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IBM PowerSC

IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。

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IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。

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脚注

¹ 基于 IBM 实验室内部性能测试。点击此处查阅完整性能报告。