让业务关键型工作负载实现卓越的性价比。借助 IBM Power S1022，您可以实现敏捷性，建立既灵活又安全的混合云基础架构。
SAP HANA on IBM Power L1022 的全新条目配置
各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性可能在意料之中，但其样本定价可能会令人惊讶。
与 IBM Power S922 相比，每个内核的性能提升幅度可高达 37%。¹
减少实体数据中心的占地面积，降低制冷和电力成本。
在不影响应用程序性能的情况下，使用内存加密保障混合云环境中的端到端安全。
通过执行 Active Memory Mirroring，提高业务关键型应用程序的正常运行时间和可用性。
通过在数据点运行 AI 推理，提升模型性能，并降低延迟时间。
利用灵活使用模型，优化 IT 支出和预算规划。
每个系统的内核数量增加 1.5 倍，可将工作负载集中在更少的服务器上，提高系统利用率。¹
在不同服务器上采用基于使用量的计量方式，在本地即可获得云经济效益。
利用 Active Memory Mirroring 增加正常运行时间，提高可用性和可靠性。
与 IBM Power S922 相比，内存带宽增加 2.4 倍。¹
每个内核使用四个矩阵运算加速器，可以在数据点进行更快的 AI 推理。
使用透明内存加密，无需额外的管理设置，也不会影响工作负载性能。
S1022
为 SAP HANA 工作负载实现更快的资源调配、经济实惠的扩展和最长的正常运行时间。
将 Oracle 工作负载整合至更少的服务器和内核中，从而降低软件许可成本。
在 IBM Power 上运行符合 FHIR 标准的医疗保健应用程序，最大限度提高正常运行时间和可靠性。
采用 IBM Power S1022 持续进行应用程序开发和集成。
S1022s
在 Power 上运行 Red Hat OpenShift，性价比优于基于 x86 的服务器。
深入了解 Red Hat OpenShift on IBM Power（ibm.com 外部链接）
构建 Data Fabric 架构，连接分布于各种混合云环境中的孤立数据。
在网络边缘使用 IBM Power S1022 服务器，适用于银行、零售和制造等行业。
在 IBM i 上以本机方式、虚拟化或两者的组合运行业务关键型应用程序。
IBM 虚拟硬件管理控制台 (vHMC)
IBM 硬件管理控制台 (HMC) 用于配置和控制一台或多台 Power 服务器。该控制台提供虚拟设备格式，以提高部署灵活性。
IBM PowerSC
IBM PowerSC（安全性和合规性）解决方案专门为 IBM Power 服务器上各类虚拟化环境实现优化部署，确保 AIX、IBM i 或 Linux 运行更加顺畅。PowerSC 位于 IBM Power 服务器堆栈的顶部，集成了嵌于各层级的安全功能。
IBM PowerVC
IBM PowerVC 是一种先进的虚拟化和云管理产品，在 OpenStack 的基础上构建，为 IBM Power 上运行的 IBM AIX、IBM i 和 Linux 虚拟机 (VM) 提供简化的虚拟化管理和云部署。
IBM Power S1012 是一款搭载单插槽半宽 Power10 处理器的系统，专为边缘计算和核心业务工作负载而设计。
单插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
双插槽 4U 服务器，适用于处理 AIX、IBM i 或 Linux 上的业务关键型工作负载。
一款经过优化的四插槽机架式服务器，适用于数据密集型应用程序和混合云部署。
IBM Power E1080 旨在安全高效地在混合云环境中，扩展核心运营工作负载和 AI 应用程序。
IBM Power L1022 是一款基于 Power10 处理器的双插槽 2U 服务器，经优化用于处理基于 Linux 的工作负载，如 SAP HANA。
了解 IBM Power S1022s 如何为业务关键型工作负载提供安全灵活的混合云基础架构。
IBM Db2 Warehouse on Power 已配置妥当，随时可满足企业支持现代数据仓储应用程序的一切需求。
了解 IBM Power 横向扩展服务器的最新变动、技术和主要功能。
开放式源代码、云解决方案、容器和自动化推动数字化转型，使企业能够灵活地为客户提供服务。然而，许多企业仍在使用原有基础架构和单一应用程序，这限制了其发展和竞争能力。
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加入本次网络直播，聆听 T-Mobile 讲述其如何使用 IBM Power 和 Red Hat Ansible 通过基础架构即代码 (IaC) 降低管理复杂程度
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