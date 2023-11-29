提高利用率和整合度，并实现可靠性、端到端加密和灵活的使用选项
超过 35 年来，IBM Power 深得客户信赖，在部署 Oracle 数据库和应用程序工作负载方面得到广泛应用。各种规模的组织都可以利用 Power 一流的可靠性1 和安全性2 及其先进的恢复、自我修复和诊断功能，这些功能旨在减少应用程序停机时间。
浏览我们的客户成功案例，了解我们如何通过合作来助力组织改善业务成果：Sicredi、TNPL、NTT DATA Business Solutions Poland、Datavision 和 Copel。
IBM Power 和 AIX 可在降低成本的同时，保护企业的关键 Oracle 工作负载并确保其可用性。2
利用 IBM PowerVC 自动部署能够满足任何组织私有云需求的“云就绪”操作系统。
IBM Power 支持要求最严苛的工作负载，并提供 99.999% 的可靠性，以最大程度地保持可用性。1
利用 Power LPAR 和 DLPAR 的 Oracle 硬分区资格，客户端可以仅许可 Oracle 软件可用的 Power 内核。
利用我们在 Ansible 基础上增强和扩展的 Oracle 工作负载自动化产品服务组合，提高可管理性和可扩展性，确保结果的一致性和可重复性。
通过 PowerSC 的可信启动、主内存加密、操作系统文件的运行时验证以及基于角色的访问和执行控制，受益于 Power 带来的全面安全性。
在 20 多年的合作中，IBM 一直协助 Sicredi 恪守对客户的承诺。
本文概述了在 IBM Power Systems Virtual Server 基础架构的 AIX 中部署 Oracle Real Application Cluster (RAC) 所需的步骤。
了解升级如何为企业节省许可和能源成本。
了解 IBM Power 基于用量的的定价如何帮助企业快速扩展或缩减 IT 基础架构以优化成本，同时迅速适应动态的业务环境。
了解如何通过引入自动化进一步减少人为错误，从而改进在 IBM Power 上运行的 Oracle Database 客户端。
了解如何围绕关键组件（包括 IBM AIX、IBM Power Virtual Server、Oracle Data Guard 和 OLTP 工作负载），跨两个 IBM Power Virtual Server 数据中心实施 Oracle Data Guard 解决方案。
了解 IBM Power Systems 和 IBM AIX 的功能如何提供运行 Oracle 工作负载所需的技术能力。
依靠 IBM Power 提供帮助，其水准与我们三十余年来为超过 80,000 个客户提供的帮助相同。