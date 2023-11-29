Sicredi 改用 IBM Power10 在 20 多年的合作中，IBM 一直协助 Sicredi 恪守对客户的承诺。

在 IBM Power Virtual Server 中实施 Oracle RAC 本文概述了在 IBM Power Systems Virtual Server 基础架构的 AIX 中部署 Oracle Real Application Cluster (RAC) 所需的步骤。

升级到 Power10 方案 了解升级如何为企业节省许可和能源成本。

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自动安装 Oracle Database 了解如何通过引入自动化进一步减少人为错误，从而改进在 IBM Power 上运行的 Oracle Database 客户端。

IBM Power Virtual Server 上的 Oracle 灾难恢复 了解如何围绕关键组件（包括 IBM AIX、IBM Power Virtual Server、Oracle Data Guard 和 OLTP 工作负载），跨两个 IBM Power Virtual Server 数据中心实施 Oracle Data Guard 解决方案。

IBM Power Systems 上的 Oracle 了解 IBM Power Systems 和 IBM AIX 的功能如何提供运行 Oracle 工作负载所需的技术能力。