Blanc und Fischer IT Services GmbH 该制造商将 SAP 应用程序在 IBM Power Systems、IBM Storage 和 Red Hat® Enterprise Linux 上运行变成标准化实践，由此实现有利于可持续未来的创新业务模式。

Coop Group Coop Group 正在使用高性能 IBM® Power10 服务器搭配适用于 SAP 应用程序的 SUSE Linux® Enterprise Server，将 SAP S/4HANA® 报告速度提高多达 30%，使该公司能够通过以数据为导向的快速决策更高效地运营业务。