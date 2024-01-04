使用完全开放的堆栈在 IBM® Power® 服务器中运行 Enterprise Linux 发行版，该堆栈受益于 OpenPower 生态系统，以及通过 PowerVM® 虚拟化技术实现的高效云原生性能。
通过业界领先的云原生部署选项，增强开源技术的可靠性、安全性和可扩展性。Enterprise Linux® on IBM Power 为企业的开源混合云基础架构构筑了坚实的基础，确保企业能够更高效地实现应用程序现代化。
SAP HANA on IBM Power L1022 的全新条目配置
各种规模的组织在运行 SAP HANA 工作负载时都需要可靠性和安全性。虽然 IBM 的可靠性和安全性在意料之中，但其样本定价可能会令人惊讶。
利用 OpenPOWER 基础进行创新，并基于 POWER® 基础架构建立制胜的解决方案。
利用行业领先的可调整弹性服务器加速部署应用程序，从混合云中获取更大效益。
Linux on IBM Power 提供开放的解决方案堆栈，从硬件到操作系统，皆针对混合云架构进行了优化。
该制造商将 SAP 应用程序在 IBM Power Systems、IBM Storage 和 Red Hat® Enterprise Linux 上运行变成标准化实践，由此实现有利于可持续未来的创新业务模式。
Coop Group 正在使用高性能 IBM® Power10 服务器搭配适用于 SAP 应用程序的 SUSE Linux® Enterprise Server，将 SAP S/4HANA® 报告速度提高多达 30%，使该公司能够通过以数据为导向的快速决策更高效地运营业务。
澳大利亚最大的航空公司在 IBM Power System AC922 中使用开源 AI 和混合云技术，为历史悠久的 Qantas 在发展历程中留下的影片和图像赋予了新生。
IBM PowerVC 基于 OpenStack，提供简化的虚拟化管理和云部署。
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IBM Power L1022 是一款基于 Power10 处理器的双插槽 2U 服务器，经优化用于处理基于 Linux 的工作负载，如 SAP HANA。
得益于高级恢复、诊断功能以及开放内存接口 (OMI)，Power L1024 是同类服务器平台中拥有最高级别可靠性的产品。
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了解 IBM Power 为何连续 14 年被 ITIC 评为可靠性最高的产品。