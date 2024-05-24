主页 Case Studies Migros Zürich - BP Bechtle - IBM 成功案例 - 现代化 提高零售效率并增强业务弹性
Migros Zürich 通过 IBM Power10 简化运营并优化 SAP 应用程序备份
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Migros 顾客手提购物篮

Genossenschaft Migros Zürich 在 165 家专卖店和超市以及 65 家餐厅为其合作成员和客户提供多样化的购物体验。

为了确保零售业务的顺利进行，Genossenschaften Migros Aare 和 Migros Zürich 这两家合作组织使用财务、控制和人力资本管理模块共同为 SAP Retail 提供了一个 SAP 平台服务。

在一个 SAP 生命周期项目中，IBM 合作伙伴 Bechtle 将四台新的 IBM® Power E1050 服务器与 IBM Power10 技术结合在一个跨越两个数据中心的统一 IBM® Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0) 配置中。如今，这使两个合作组织在服务器出现故障时能够灵活利用它们的容量，并节约成本。他们尽可能地汇集资源以备共用。Migros Zürich 和 Migros Aare 始终致力于利用数据中心网络，来满足彼此的业务连续性要求和灾难准备。作为硬件平台，两家合作组织都信赖于 IBM 为其关键业务应用程序提供支持。

这两家合作组织得到了 IBM 合作伙伴 Bechtle 的支持和建议。Bechtle 是值得信赖的 IT 合作伙伴，在数据中心业务方面拥有丰富的专业知识。随着数据量的不断增长，而备份时间窗口保持不变，很明显，不仅需要更换现有的备份架构，而且整个架构也需要重新评估。在第二阶段，SAP Retail 的商品管理解决方案以及 SAP ERP 财务、控制和人力资本管理环境也需要进行现代化改造，以提高性能并优化软件生命周期。

IBM 合作伙伴 Bechtle 设计了一种跨越多个服务器位置的新数据中心备份架构，其中包括在 Migros Zürich 和 Genossenschaft Migros Aare 数据中心中使用 IBM Storage Protect 软件和节点复制之后，服务器基础架构也得到了更新。

显而易见，IBM 是首选的硬件制造商，但并不排除选择其他供应商的可能性。
81 更少的活动核心

借助 IBM Power10 和 PEP2.0，将内核数量从 212 个减少到到仅 40 个，从而最大限度地提高资源效率。

 增加 可用性

优化备份配置，以提高可用性和恢复点目标。
新的 SAP 平台助力我们减少占地面积，并降低成本、功耗和二氧化碳排放量。我们对 IBM Power10 和 IBM® Storage Protect 等新产品也非常满意。CPU 的灵活性使其能够以良好的性价比实现最佳使用。 Mick Purtschert Unix &amp; 核心服务负责人 Genossenschaft Migros Zürich
基于经验证的性能和可靠性

考虑到 Migros Zürich 与 Migros Aare 之间已建立的密切数据中心合作关系，Bechtle 向两家公司展示了不同的选择，主要在资源共享程度有所不同。

Bechtle 与 Genossenschaft Migros Zürich 的 IT 部门合作，解决了数据中心的服务器分配问题，以更新 SAP 环境的专用系统，包括财务、控制、人力资本管理和生鲜农产品采购。

Migros 选择了 IBM Power10 系统。Bechtle 的详细分析表明，他们可以通过 IBM® PEP 2.0 提供服务产品节省成本。该技术能够跟踪本地服务器资源的使用情况，从而实现更准确的计费和资源优化。

Bechtle 计算了 Migros Zürich 和 Migros Aare 与 IBM 在 26 个内核上的 的最佳价格。通过 IBM 虚拟化，两个合作组织服务器的性能被整合到一个大型企业池。这使合作组织能够灵活地共享性能容量。硬件管理控制台 (HMC) 可实现对服务器环境的高效管理、监控和测量。 它还管理通过“容量积分”提供额外的按需容量。Migros Zürich 和 Migros Aare 共计可以获得 200 个容量积分，使他们能够根据需要调用额外的服务和容量。

在另一个项目中，Bechtle 根据相关 IBM 红皮书中的最佳实践建议，对 IBM Storage Protect 解决方案进行了规模化，并提出了由基本构建块组成的模块化解决方案。在权衡了 Bechtle 提出的变体后，Migros Zürich 和 Migros Aare 决定为每个数据中心运行三台 IBM Storage Protect 服务器，其中两台组成一个 IBM® PowerHA SystemMirror 集群，并且能够自给自足。第三台服务器作为灾难恢复系统在另一个数据中心运行。而位于 IBM® Storage FlashSystem 5100 存储解决方案上的磁盘池和存储区域网络由两个合作组织共享。此外，用于灾难恢复目的的 IBM® TS4500 Tape Library 系统存放在另一个数据中心。通过 Bechtle 提出的 IBM Storage Protect 节点复制配置，备份服务器能够直接相互通信，从而确保数据的更高可用性和冗余性。
IBM 合作伙伴 Bechtle 与 IBM 的合作是一种真正的伙伴关系，而不仅仅是供应商与客户的关系。Bechtle 和 IBM 以诚实、守信的方式为我们提供建议，并且始终以解决方案为导向。 Mick Purtschert Unix &amp; 核心服务负责人 Genossenschaft Migros Zürich
利用 IBM Power10 提高灵活性和可持续性

得益于新的 IBM Power10 服务器和备份架构的现代化改造，两个数据中心现在在资源分配方面更稳定、更强大、更灵活。

通过在所有 IBM® Power10 服务器之间优化容量共享，这两个合作组织最大限度地提高了资源利用率，并仅需要使用 10 个额外容量积分来处理三个月内的峰值工作负载。

有了 PEP 2.0，这两个合作组织还通过按分钟计费所需的服务器性能来节省成本。这意味着 Genossenschaft Migros Zürich 和 Genossenschaft Migros Aare 正在更加可持续性地运营：成本更低、用电更少、二氧化碳排放量更低

Genossenschaft Migros Zürich 的 Unix 和核心服务主管 Mick Purtschert 总结道：“IBM 合作伙伴 Bechtle 和 IBM 的合作是一种真正的伙伴关系，而不仅仅是供应商与客户的关系。Bechtle 和 IBM 以诚实、守信，并始终以解决文案为导向为我们提供建议，而不仅仅是销售产品给我们。实施进展顺利，Bechtle 高效迅速地解决了出现的任何问题。新的 SAP 平台助力我们减少占地面积，并降低成本、功耗和二氧化碳排放量。我们对 IBM Power10 和 IBM Storage Protect 等新产品也非常满意。CPU 的灵活性使其能够以良好的性价比实现最佳使用。”
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关于 Genossenschaft Migros Zürich

Genossenschaft Migros Zürich 成立于 1941 年，通过零售店、餐厅和专业市场向瑞士苏黎世、格拉鲁斯、圣加仑和施维茨等州的大部分地区提供各种日常用品。作为该地区的主要雇主，该合作组织雇用了大约 7,000 名员工，并因其注重员工健康的政策而被授予“友好工作环境”标签。
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关于 Bechtle AG

IBM 合作伙伴 Bechtle 是一家领先的 IT 服务提供商，在德国、奥地利和瑞士拥有 85 家系统公司。此外，该公司还在 14 个欧洲国家/地区拥有 24 家电子商务子公司。Bechtle 拥有 14,000 多名员工，为 70,000 多家客户加速数字化转型。这项具有前瞻性的业务实现达 60.3 亿欧元的年收入。
解决方案组件 IBM Power E1050 IBM Power Enterprise Pools IBM PowerHA SystemMirror IBM PowerVM IBM Storage FlashSystem 5100 IBM 存储保护 IBM TS4500 Tape Library
采取后续步骤

如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。

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法律

© Copyright IBM Corporation 2023. IBM 公司，IBM Systems，New Orchard Road，Armonk，NY 10504

2023 年 12 月于美国出品。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、FlashSystem、Power、PowerHA、PowerVM 和 SystemMirror 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.html 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家/地区的注册商标。

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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。