为了确保零售业务的顺利进行，Genossenschaften Migros Aare 和 Migros Zürich 这两家合作组织使用财务、控制和人力资本管理模块共同为 SAP Retail 提供了一个 SAP 平台服务。

在一个 SAP 生命周期项目中，IBM 合作伙伴 Bechtle 将四台新的 IBM® Power E1050 服务器与 IBM Power10 技术结合在一个跨越两个数据中心的统一 IBM® Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0) 配置中。如今，这使两个合作组织在服务器出现故障时能够灵活利用它们的容量，并节约成本。他们尽可能地汇集资源以备共用。Migros Zürich 和 Migros Aare 始终致力于利用数据中心网络，来满足彼此的业务连续性要求和灾难准备。作为硬件平台，两家合作组织都信赖于 IBM 为其关键业务应用程序提供支持。

这两家合作组织得到了 IBM 合作伙伴 Bechtle 的支持和建议。Bechtle 是值得信赖的 IT 合作伙伴，在数据中心业务方面拥有丰富的专业知识。随着数据量的不断增长，而备份时间窗口保持不变，很明显，不仅需要更换现有的备份架构，而且整个架构也需要重新评估。在第二阶段，SAP Retail 的商品管理解决方案以及 SAP ERP 财务、控制和人力资本管理环境也需要进行现代化改造，以提高性能并优化软件生命周期。

IBM 合作伙伴 Bechtle 设计了一种跨越多个服务器位置的新数据中心备份架构，其中包括在 Migros Zürich 和 Genossenschaft Migros Aare 数据中心中使用 IBM Storage Protect 软件和节点复制之后，服务器基础架构也得到了更新。

显而易见，IBM 是首选的硬件制造商，但并不排除选择其他供应商的可能性。