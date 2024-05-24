Genossenschaft Migros Zürich 在 165 家专卖店和超市以及 65 家餐厅为其合作成员和客户提供多样化的购物体验。
为了确保零售业务的顺利进行，Genossenschaften Migros Aare 和 Migros Zürich 这两家合作组织使用财务、控制和人力资本管理模块共同为 SAP Retail 提供了一个 SAP 平台服务。
在一个 SAP 生命周期项目中，IBM 合作伙伴 Bechtle 将四台新的 IBM® Power E1050 服务器与 IBM Power10 技术结合在一个跨越两个数据中心的统一 IBM® Power Enterprise Pools 2.0 (PEP 2.0) 配置中。如今，这使两个合作组织在服务器出现故障时能够灵活利用它们的容量，并节约成本。他们尽可能地汇集资源以备共用。Migros Zürich 和 Migros Aare 始终致力于利用数据中心网络，来满足彼此的业务连续性要求和灾难准备。作为硬件平台，两家合作组织都信赖于 IBM 为其关键业务应用程序提供支持。
这两家合作组织得到了 IBM 合作伙伴 Bechtle 的支持和建议。Bechtle 是值得信赖的 IT 合作伙伴，在数据中心业务方面拥有丰富的专业知识。随着数据量的不断增长，而备份时间窗口保持不变，很明显，不仅需要更换现有的备份架构，而且整个架构也需要重新评估。在第二阶段，SAP Retail 的商品管理解决方案以及 SAP ERP 财务、控制和人力资本管理环境也需要进行现代化改造，以提高性能并优化软件生命周期。
IBM 合作伙伴 Bechtle 设计了一种跨越多个服务器位置的新数据中心备份架构，其中包括在 Migros Zürich 和 Genossenschaft Migros Aare 数据中心中使用 IBM Storage Protect 软件和节点复制之后，服务器基础架构也得到了更新。
显而易见，IBM 是首选的硬件制造商，但并不排除选择其他供应商的可能性。
借助 IBM Power10 和 PEP2.0，将内核数量从 212 个减少到到仅 40 个，从而最大限度地提高资源效率。
优化备份配置，以提高可用性和恢复点目标。
考虑到 Migros Zürich 与 Migros Aare 之间已建立的密切数据中心合作关系，Bechtle 向两家公司展示了不同的选择，主要在资源共享程度有所不同。
Bechtle 与 Genossenschaft Migros Zürich 的 IT 部门合作，解决了数据中心的服务器分配问题，以更新 SAP 环境的专用系统，包括财务、控制、人力资本管理和生鲜农产品采购。
Migros 选择了 IBM Power10 系统。Bechtle 的详细分析表明，他们可以通过 IBM® PEP 2.0 提供服务产品节省成本。该技术能够跟踪本地服务器资源的使用情况，从而实现更准确的计费和资源优化。
Bechtle 计算了 Migros Zürich 和 Migros Aare 与 IBM 在 26 个内核上的 的最佳价格。通过 IBM 虚拟化，两个合作组织服务器的性能被整合到一个大型企业池。这使合作组织能够灵活地共享性能容量。硬件管理控制台 (HMC) 可实现对服务器环境的高效管理、监控和测量。 它还管理通过“容量积分”提供额外的按需容量。Migros Zürich 和 Migros Aare 共计可以获得 200 个容量积分，使他们能够根据需要调用额外的服务和容量。
在另一个项目中，Bechtle 根据相关 IBM 红皮书中的最佳实践建议，对 IBM Storage Protect 解决方案进行了规模化，并提出了由基本构建块组成的模块化解决方案。在权衡了 Bechtle 提出的变体后，Migros Zürich 和 Migros Aare 决定为每个数据中心运行三台 IBM Storage Protect 服务器，其中两台组成一个 IBM® PowerHA SystemMirror 集群，并且能够自给自足。第三台服务器作为灾难恢复系统在另一个数据中心运行。而位于 IBM® Storage FlashSystem 5100 存储解决方案上的磁盘池和存储区域网络由两个合作组织共享。此外，用于灾难恢复目的的 IBM® TS4500 Tape Library 系统存放在另一个数据中心。通过 Bechtle 提出的 IBM Storage Protect 节点复制配置，备份服务器能够直接相互通信，从而确保数据的更高可用性和冗余性。
得益于新的 IBM Power10 服务器和备份架构的现代化改造，两个数据中心现在在资源分配方面更稳定、更强大、更灵活。
通过在所有 IBM® Power10 服务器之间优化容量共享，这两个合作组织最大限度地提高了资源利用率，并仅需要使用 10 个额外容量积分来处理三个月内的峰值工作负载。
有了 PEP 2.0，这两个合作组织还通过按分钟计费所需的服务器性能来节省成本。这意味着 Genossenschaft Migros Zürich 和 Genossenschaft Migros Aare 正在更加可持续性地运营：成本更低、用电更少、二氧化碳排放量更低。
Genossenschaft Migros Zürich 的 Unix 和核心服务主管 Mick Purtschert 总结道：“IBM 合作伙伴 Bechtle 和 IBM 的合作是一种真正的伙伴关系，而不仅仅是供应商与客户的关系。Bechtle 和 IBM 以诚实、守信，并始终以解决文案为导向为我们提供建议，而不仅仅是销售产品给我们。实施进展顺利，Bechtle 高效迅速地解决了出现的任何问题。新的 SAP 平台助力我们减少占地面积，并降低成本、功耗和二氧化碳排放量。我们对 IBM Power10 和 IBM Storage Protect 等新产品也非常满意。CPU 的灵活性使其能够以良好的性价比实现最佳使用。”
Genossenschaft Migros Zürich 成立于 1941 年，通过零售店、餐厅和专业市场向瑞士苏黎世、格拉鲁斯、圣加仑和施维茨等州的大部分地区提供各种日常用品。作为该地区的主要雇主，该合作组织雇用了大约 7,000 名员工，并因其注重员工健康的政策而被授予“友好工作环境”标签。
IBM 合作伙伴 Bechtle 是一家领先的 IT 服务提供商，在德国、奥地利和瑞士拥有 85 家系统公司。此外，该公司还在 14 个欧洲国家/地区拥有 24 家电子商务子公司。Bechtle 拥有 14,000 多名员工，为 70,000 多家客户加速数字化转型。这项具有前瞻性的业务实现达 60.3 亿欧元的年收入。
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2023 年 12 月于美国出品。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、FlashSystem、Power、PowerHA、PowerVM 和 SystemMirror 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.html 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家/地区的注册商标。
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