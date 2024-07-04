企业是否有可能加速数字化转型，并在此过程中变得更加可持续？
BlueIT 的使命就是通过其 IT 外包服务实现这两个目标。BlueIT 首席创新官 Francesco Sartini 解释道：“作为一家福利公司，我们致力于帮助客户实施 IT 战略，不仅确保绩效，而且支持他们的可持续发展目标，让他们走上减少碳排放的道路。”目前，BlueIT 为 35 家不同客户提供直接 IT 外包服务。其服务与行业无关，目前的客户群包括制造、技术、金融服务、娱乐、零售以及食品和饮料领域的组织。
BlueIT 目前的首要任务是从传统的 IT 运维转向智能运维。“对于我们的组织和客户来说，采用智能运维不仅仅是一个技术项目。这是组织范式的转变，” Sartini 指出。这一转变的关键是 BlueIT 能够为客户提供从应用层到基础架构的整个 IT 环境的全面视角，并能够帮助客户主动重新分配资源，以减少浪费并提高应用性能。这就是 BlueIT 使用 IBM® Turbonomic® 和 IBM Instana® Observability 混合云成本优化解决方案的原因。
执行资源决策速度加快 60%
对于一位客户，BlueIT 实现了内存和 CPU 过度分配减少 10%
整个组织的 MTTR 缩短了 50%
Sartini 和他的团队提供的服务主要分为三个重点领域：ITIL 服务、感知服务和业务服务。他们的服务包括但不限于多云管理、应用程序性能管理、持续漏洞和合规性监控以及混合云成本优化。他们的典型客户拥有 100 到 500 台服务器，并且他们维护本地、Azure 和 Amazon Web Services (AWS) 以及混合云中的环境。BlueIt 的团队还管理 50 个 SAP 环境。“今天，当新客户加入时，我们首先部署 Turbonomic，然后转向 Instana，以确保客户关键版本期间的应用程序性能，”Sartini 解释道。
有鉴于客户环境的异质性，Sartini 和他的团队拥有有效地帮助每个新客户并持续优化应用程序性能所需的工具至关重要。部署的简易性和价值实现时间是关键。“我们发现 Turbonomic 和 Instana 的初始设置既简单且迅速，”Sartini 指出。在短短一天之内，这两种工具都可以部署完成并开始主动识别调整大小的机会。Instana 有一个单一代理，可以在几分钟内安装完毕，而安装 Turbonomic 则可能需要几个小时。“当引入新客户时，我们现在只需点击几下鼠标即可向他们展示 Turbonomic 和 Instana 如何在他们自己的环境中运作，”Sartini 解释道。Turbonomic 运用人工智能技术进行混合云成本优化，而 Instana 则提供基础架构监控和可观察性。“每个工具都有一个详尽的仪表板，易于导航并立即提供切实可行的洞察，”Sartini 指出。
在开始采用智能运维之前，BlueIT 团队依靠不同的监控工具和手动干预来优化客户的环境。现在，他们拥有全堆栈视图和人工智能驱动的自动化，帮助他们在最终用户体验受到影响之前识别资源阻塞。“我看到人工智能方法的强大之处在于这些工具 [Turbonomic 和 Instana] 能够主动向我们显示潜在问题所在，并建议资源配置措施以改善资源规模并确保性能，”Sartini 指出。
通过采用这种新方法并减少对手动干预的依赖，团队腾出了时间来帮助每个客户加速数字化转型并实现可持续发展目标。“IT 的可持续发展范式取决于组织在资源分配和最终用户体验之间实现适当平衡的能力。在我看来，实施 Turbonomic 和 Instana 无疑是在不牺牲性能的情况下调整基础架构规模并减少碳足迹的最佳方式。”Sartini 说道。
自从转向智能运维以来，BlueIT 在性能和资源分配方面取得了显着改进。例如，在 Turbonomic 和 Instana 的帮助下，BlueIT 团队已经实现了将平均恢复时间 (MTTR) 缩短 50%，并将实施资源行动所需的时间缩短了 60%。此外，他们还减少了客户环境中的浪费。对于一位客户，BlueIT 在执行 Turbonomic 的人工智能驱动的资源配置建议后，内存和 CPU 过度分配减少了 10%。提高客户现有基础架构的利用率，并消除任何未利用的资源，是帮助客户减少碳排放旅程的重要一步。
随着他们的前进，BlueIT 团队的目标是从 Turbonomic 的资源配置建议转向自动化的资源配置操作，并且他们正在努力提高客户对 Instana 的采用率。最后，他们计划实施 IBM Cloud Pak for Watson AIOps。“我们很高兴探索 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 如何在事件关联方面为我们提供支持。我们希望组织中的每个人都拥有相同级别的信息，并在出现紧急情况时使用相同的协作工具。ChatOps 在帮助我们采用基于人工智能的根本原因方法方面将发挥非常重要的作用，”Sartini 解释道。
BlueIT （链接位于 ibm.com 之外）是一家总部位于意大利的 IT 服务提供商和福利公司，其使命是通过其数字解决方案、网络安全服务和认知托管服务安全地加速客户的数字化转型之旅。
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2022 年 11 月在美国制作。
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