Sartini 和他的团队提供的服务主要分为三个重点领域：ITIL 服务、感知服务和业务服务。他们的服务包括但不限于多云管理、应用程序性能管理、持续漏洞和合规性监控以及混合云成本优化。他们的典型客户拥有 100 到 500 台服务器，并且他们维护本地、Azure 和 Amazon Web Services (AWS) 以及混合云中的环境。BlueIt 的团队还管理 50 个 SAP 环境。“今天，当新客户加入时，我们首先部署 Turbonomic，然后转向 Instana，以确保客户关键版本期间的应用程序性能，”Sartini 解释道。

有鉴于客户环境的异质性，Sartini 和他的团队拥有有效地帮助每个新客户并持续优化应用程序性能所需的工具至关重要。部署的简易性和价值实现时间是关键。“我们发现 Turbonomic 和 Instana 的初始设置既简单且迅速，”Sartini 指出。在短短一天之内，这两种工具都可以部署完成并开始主动识别调整大小的机会。Instana 有一个单一代理，可以在几分钟内安装完毕，而安装 Turbonomic 则可能需要几个小时。“当引入新客户时，我们现在只需点击几下鼠标即可向他们展示 Turbonomic 和 Instana 如何在他们自己的环境中运作，”Sartini 解释道。Turbonomic 运用人工智能技术进行混合云成本优化，而 Instana 则提供基础架构监控和可观察性。“每个工具都有一个详尽的仪表板，易于导航并立即提供切实可行的洞察，”Sartini 指出。

在开始采用智能运维之前，BlueIT 团队依靠不同的监控工具和手动干预来优化客户的环境。现在，他们拥有全堆栈视图和人工智能驱动的自动化，帮助他们在最终用户体验受到影响之前识别资源阻塞。“我看到人工智能方法的强大之处在于这些工具 [Turbonomic 和 Instana] 能够主动向我们显示潜在问题所在，并建议资源配置措施以改善资源规模并确保性能，”Sartini 指出。

通过采用这种新方法并减少对手动干预的依赖，团队腾出了时间来帮助每个客户加速数字化转型并实现可持续发展目标。“IT 的可持续发展范式取决于组织在资源分配和最终用户体验之间实现适当平衡的能力。在我看来，实施 Turbonomic 和 Instana 无疑是在不牺牲性能的情况下调整基础架构规模并减少碳足迹的最佳方式。”Sartini 说道。