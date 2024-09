BlueIT 的使命就是通过其 IT 外包服务实现这两个目标。BlueIT 首席创新官 Francesco Sartini 解释道:“作为一家福利公司,我们致力于帮助客户实施 IT 战略,不仅确保绩效,而且支持他们的可持续发展目标,让他们走上减少碳排放的道路。”目前,BlueIT 为 35 家不同客户提供直接 IT 外包服务。其服务与行业无关,目前的客户群包括制造、技术、金融服务、娱乐、零售以及食品和饮料领域的组织。

BlueIT 目前的首要任务是从传统的 IT 运维转向智能运维。“对于我们的组织和客户来说,采用智能运维不仅仅是一个技术项目。这是组织范式的转变,” Sartini 指出。这一转变的关键是 BlueIT 能够为客户提供从应用层到基础架构的整个 IT 环境的全面视角,并能够帮助客户主动重新分配资源,以减少浪费并提高应用性能。这就是 BlueIT 使用 IBM® Turbonomic® 和 IBM Instana® Observability 混合云成本优化解决方案的原因。