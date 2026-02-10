抢先了解

IBM® Storage FlashSystem 9600

更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。

了解配置和价格 虚拟互动体验
IBM FlashSystem 9600 服务器模块特写视图
网络研讨会插图（屏幕显示三人）
线上直播活动：存储的未来将于 2026 年 2 月到来
IBM 下一代存储即将到来——它将重新定义存储能为企业带来的价值：一个更智能、由 AI 驱动的未来基石。敬请参与：2026 年 2 月 10 日，星期二 ，上午 9:00（美国东部时间）
网络研讨会插图（屏幕显示三人）
弹性重塑：构建面向未来、由 AI 驱动的网络弹性战略
网络攻击正呈现加速发生态势。监管政策日趋收紧。您的应对策略是否已准备就绪？观看重播。

高端性能，适用于要求苛刻的工作负载

IBM Storage FlashSystem 9600 是大型、混合及整合工作负载的理想解决方案。为要求最严苛的企业工作负载带来极致的速度与简捷体验。

高性能冗余

124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。
可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
核心网络弹性

FlashCore Module 5 (FCM5) 持续利用 MK 模型监控每一次 I/O 操作的数据，可在少于 1 分钟内检测出诸如勒索软件之类的异常活动。1

立即测算  IBM FlashSystem 可为您节省的综合成本

输入您的存储环境详细信息，估算 FlashSystem 可实现的总体拥有成本 (TCO) 与预期节省金额。

计算您可节约的成本
评论

规格

规格：
单个机箱内的有效最大容量：
- 11.8 PBe 		最大带宽：
- 86 GB/s 
规格：
- 2U 机箱  		最大 I/O 端口数： 
- 32
FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 377 PBe		内存： 
- 1.5TB
- 3 TB

连接选项：（可选）
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 100/40 GB iSCSI 或 NVMe/TCP
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP

最大 IOPS（4K 读取命中）
- 6.3M

深入了解 FlashSystem 选项。

深入了解主流闪存存储产品的技术细节、功能特性与应用场景。

对比系统

快捷、智能、经济实惠

利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。非常适合边缘存储、虚拟和容器化环境。

 深入了解配置和定价

用例

存储可持续性
投资节能、高密度的数据存储，创造显著价值。
节能数据中心
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。
更强的网络弹性
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。
存储数据分析
通过内置闪存存储分析工具，实现更快速的数据分析与洞察生成。

资源

试用版
提供现场免费试用机器（参见国家或地区列表）
按需点播式网络研讨会
IBM FlashSystem 让企业更加强大、更加高效、更加省心。
IBM 红皮书
IBM Storage Flashsystem 最佳实践与性能指南
分析人员报告
利用 IBM® FlashSystem 可降低 40% 到 90% 的存储成本
后续步骤

请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。

 了解配置和价格
IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。此实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。