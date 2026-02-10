更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。
IBM Storage FlashSystem 9600 是大型、混合及整合工作负载的理想解决方案。为要求最严苛的企业工作负载带来极致的速度与简捷体验。
124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
FlashCore Module 5 (FCM5) 持续利用 MK 模型监控每一次 I/O 操作的数据，可在少于 1 分钟内检测出诸如勒索软件之类的异常活动。1
|规格：
|单个机箱内的有效最大容量：
- 11.8 PBe
|最大带宽：
- 86 GB/s
|规格：
- 2U 机箱
|最大 I/O 端口数：
- 32
|FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 377 PBe
|内存：
- 1.5TB
- 3 TB
|连接选项：（可选）
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 100/40 GB iSCSI 或 NVMe/TCP
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
|最大 IOPS（4K 读取命中）
- 6.3M
利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。非常适合边缘存储、虚拟和容器化环境。
请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。