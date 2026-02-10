抢先了解

IBM® Storage FlashSystem 7600

更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。

了解配置和价格 虚拟互动体验
IBM Storage FlashSystem 7600 服务器模块
网络研讨会插图（屏幕显示三人）
线上直播活动：存储的未来将于 2026 年 2 月到来
IBM 下一代存储即将到来——它将重新定义存储能为企业带来的价值：一个更智能、由 AI 驱动的未来基石。敬请参与：2026 年 2 月 10 日，星期二 ，上午 9:00（美国东部时间）
弹性重塑：构建面向未来、由 AI 驱动的网络弹性战略
网络攻击正呈现加速发生态势。监管政策日趋收紧。您的应对策略是否已准备就绪？观看重播。

性能强大，适用于中型工作负载

IBM Storage FlashSystem 7600 是一款高性价比的存储解决方案，全面支持 IBM FlashSystem 的先进功能，并为现代企业提供性能、容量和连接选项的绝佳平衡。带来简单、智能、安全的非凡性能。带来简单、智能、安全的非凡性能。

 点播网络研讨会：立即使用 IBM Power Cyber Vault 增强您的数据安全：抵御当今威胁的专属解决方案！
高性能冗余

124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。
可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
核心网络弹性

FlashCore Module 5 (FCM5) 持续利用 MK 模型监控每一次 I/O 操作的数据，可在少于 1 分钟内检测出诸如勒索软件之类的异常活动。1

立即测算  IBM FlashSystem 可为您节省的综合成本

输入您的存储环境详细信息，估算 FlashSystem 可实现的总体拥有成本 (TCO) 与预期节省金额。

计算您可节约的成本
评论

规格

规格：
单个机箱内的有效最大容量：
- 7.2 PBe 		最大带宽：
- 55 GB/s 
- 2U 机箱		最大 I/O 端口数： 
- 32
FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 230 PBe		内存： 
- 768 GB
- 1.5 TB

连接选项：（可选）
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
- 100/40 GB iSCSI 或 NVMe/TCP
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC

最大 IOPS（4K 读取命中）
- 4.3M

深入了解 FlashSystem 选项。

深入了解主流闪存存储产品的技术细节、功能特性与应用场景。

对比系统

快捷、智能、经济实惠

利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。非常适合边缘存储、虚拟和容器化环境。

 深入了解配置和定价

成功案例

服务器机房走廊
演进系统

Evolution Systems 使用 IBM Storage FlashSystem 技术来提高性能并灵活存储，满足客户需求。

 阅读成功案例
商务女性在会议室使用平板电脑
Data Action

Data Action 使用高性能的 IBM FlashSystem 托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案，显著提高了安全威胁分析和响应。

 阅读成功案例
秋色掩映下的现代公寓楼、新住宅建筑和绿色庭院以及人行道和树木的城市景观
Micro Strategies

Micro Strategies 使用 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种托管安全服务，可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复。

 阅读成功案例
在服务器机架成排的数据中心内工作的工作人员，且正在检查设备并讨论其工作
风险管理

IBM 商业合作伙伴 Vohkus 提供风险管理咨询服务，围绕 IBM FlashSystem 7300 存储空间构建，实现持续增长。

 阅读成功案例

用例

存储可持续性
投资节能、高密度的数据存储，创造显著价值。
节能数据中心
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。
更强的网络弹性
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。
存储数据分析
通过内置闪存存储分析工具，实现更快速的数据分析与洞察生成。

资源

试用版
提供现场免费试用机器（参见国家或地区列表）
按需点播式网络研讨会
IBM FlashSystem 让企业更加强大、更加高效、更加省心。
视频
IBM Storage 重新定义数据中心边界。
分析人员报告
利用 IBM® FlashSystem 可降低 40% 到 90% 的存储成本
后续步骤

请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。

 了解配置和价格
