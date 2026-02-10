更快速的威胁检测、更优异的性能与能效表现。
IBM Storage FlashSystem 7600 是一款高性价比的存储解决方案，全面支持 IBM FlashSystem 的先进功能，并为现代企业提供性能、容量和连接选项的绝佳平衡。带来简单、智能、安全的非凡性能。带来简单、智能、安全的非凡性能。
124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
FlashCore Module 5 (FCM5) 持续利用 MK 模型监控每一次 I/O 操作的数据，可在少于 1 分钟内检测出诸如勒索软件之类的异常活动。1
|规格：
|单个机箱内的有效最大容量：
- 7.2 PBe
|最大带宽：
- 55 GB/s
|规格：
- 2U 机箱
|最大 I/O 端口数：
- 32
|FlashSystem 网格中的有效最大容量：
- 230 PBe
|内存：
- 768 GB
- 1.5 TB
|连接选项：（可选）
- 32 GB/s FC 或 NVMe/FC
- 25/10 GB/s iSCSI 或 NVMe/TCP
- 100/40 GB iSCSI 或 NVMe/TCP
- 64 GB/s FC 或 NVMe/FC
|最大 IOPS（4K 读取命中）
- 4.3M
利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。非常适合边缘存储、虚拟和容器化环境。
Evolution Systems 使用 IBM Storage FlashSystem 技术来提高性能并灵活存储，满足客户需求。
Data Action 使用高性能的 IBM FlashSystem 托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案，显著提高了安全威胁分析和响应。
Micro Strategies 使用 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种托管安全服务，可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复。
IBM 商业合作伙伴 Vohkus 提供风险管理咨询服务，围绕 IBM FlashSystem 7300 存储空间构建，实现持续增长。
请联系顾问，咨询如何配置 IBM FlashSystem 以满足贵公司的业务需求。